Italiaanse beloftencoach Di Biagio: "Heel vreemd dat België nul punten heeft" XC

21 juni 2019

20u10

Bron: Belga 0 EK U21 Luigi Di Biagio, de Italiaanse beloftenbondscoach, moest vandaag een uitgebreide Italiaanse persmeute geruststellen dat zijn team wel degelijk nog volop gelooft in kwalificatie voor de halve finales van het EK U21. De tegenstander van zaterdag, onze Jonge Duivels, onderschatte Di Biagio allerminst. "Ik vind het heel vreemd dat de Belgen nog nul punten hebben", liet hij optekenen.

"Natuurlijk geloven we er nog vol in", begon Di Biagio zijn betoog. "We hebben nog alle mogelijkheden om ons te kwalificeren voor de halve finales, maar we moeten wel winnen. De instelling bij de spelers zit goed. Iedereen is er klaar voor. We gaan morgen tegen België reageren na de nederlaag van woensdag tegen Polen (1-0). We geloven dat dat kan. Het belangrijkste is dat we preciezer en efficiënter met onze kansen omspringen. Dat was tegen Polen het manco. Mijn spelers hebben voldoende ervaring om de taak te volbrengen. Iedereen staat te popelen om aan de wedstrijd te beginnen."

Over de Belgische beloften wilde Di Biagio niet te veel kwijt. "Maar ik had wel niet verwacht dat ze nog puntenloos zouden zijn na twee wedstrijden", stelde de Italiaanse bondscoach. "Het zal zonder twijfel een moeilijke match worden. België heeft een erg sterk team. Mensen die hun wedstrijden hebben gezien, weten dat. Ook fysiek wordt de wedstrijd niet te onderschatten. Het is onze derde wedstrijd in zes dagen, dat gaat wegen. Voor het EK was de algemene teneur dat we de titel moesten pakken, maar iedereen heeft intussen gezien dat hier meerdere topteams aanwezig zijn. België hoort daar ook bij. Makkelijk wordt het niet."

De nederlaag woensdag tegen Polen was hard aangekomen bij het team, maar toch overwoog Di Biagio niet te veel wissels. "Ik ga maximum twee of drie wijzigingen doorvoeren in mijn opstelling", legde hij uit. "Verder wil ik niets kwijt over mijn basiself. We kunnen de wedstrijd op verschillende manieren aanpakken en we kunnen ook meerdere systemen aan. Ik heb een plan, maar jullie gaan tot morgen moeten wachten om te zien wat ik beslist heb."

Ook Juventus-aanvaller Moise Kean kwam nog kort aan het woord. Hij benadrukte dat heel het team erg gemotiveerd is om de wedstrijd tegen België tot een goed einde te brengen. "Het is de belangrijkste match van de groepsfase", aldus de spits. "We willen winnen om door te stoten en hebben er vertrouwen in dat dat zal lukken. We kennen onze eigen kwaliteiten. Persoonlijk zou ik ook graag eens scoren op dit EK, maar het belangrijkste is dat het team wint. We spelen met het hele land achter ons."