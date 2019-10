Internationale voetbalpers hekelt racisme Bulgaarse fans: “Je voelt je fysiek ziek worden als je zulke gezangen hoort” DMM/YP

14 oktober 2019

23u29

Bron: La Gazetta dello Sport/BBC/L'Equipe 0 Voetbal Het voetbal heeft zich niet van zijn mooiste kant laten zien in Bulgarije-Engeland. Het voetbal heeft zich niet van zijn mooiste kant laten zien in Bulgarije-Engeland. Goals waren er in overvloed, maar ook racistische gezangen aan het adres van spelers als Raheem Sterling en Tyrone Mings.

Ian Wright en Roy Keane, twee iconen van het Britse voetbal, waren op ITV niet mals voor het gedrag van de Bulgaarse ‘fans’: “Dit zijn mensen die geen respect hebben. De UEFA doet allesbehalve genoeg om dit tegen te gaan. Ik ben fier op de spelers dat ze het zo hebben afgehandeld”, aldus Wright, waarop Keane inpikte. “Je voelt je ziek aan je maag, wanneer je hier getuige van bent. Het is vreselijk. Ik voel me fysiek ziek worden, wanneer ik zulke gezangen hoor.”

Gary Lineker liet zich ook horen met een rake tweet: “Er zou geen plaats mogen zijn voor racisme in de maatschappij. Voetbal is, voor degenen die het op het hoogste niveau spelen, net het bewijs dat mensen met verschillende achtergronden samen kunnen leven en in harmonie kunnen samenwerken.”

There should be no place for racism in society. Football itself, at least those that play the sport at the highest levels, is actually an outstanding example of how different ethnicities can live and work in harmony. https://t.co/RmYssuCBlK Gary Lineker(@ GaryLineker) link

Het nieuws werd ook in het buitenland snel opgepikt. Alle grote sportsites berichtten met scha en schande over de gebeurtenissen in Sofia. Een overzicht van de BBC over L’Equipe tot La Gazzetta dello Sport.

BBC: “Apengeluiden uit de hoek waar Sterling speelde”

“De aanloop naar de wedstrijd werd al overschaduwd door zorgen om potentieel racisme. Tammy Abraham had gezegd dat de ploeg overwoog om van het veld te stappen als één van de spelers het doelwit van racistische gezangen zou worden. De Bulgaarse bondscoach had geantwoord met te stellen dat het Engelse voetbal een groter probleem met racisme had dan het Bulgaarse.”

“De wedstrijd werd twee keer stilgelegd. Een eerste keer toen Tyrone Mings over z’n schouder keek na het geven van een pass in de 27ste minuut, een tweede keer in de 42ste minuut. Hary Kane ging daarop in discussie met de ref. Het leek erop dat na de tweede onderbreking de spelers even naar binnen zouden gaan. De volgende stap zou dan zijn dat de spelers binnen zouden blijven.”

Eén van de BBC-verslaggevers ter plaatse kon getuigen rond het voorval. Hij zag dat naast Mings ook City-winger Sterling op de korrel werd genomen. “Ik denk dat ik apengeluiden hoorde uit de hoek van het stadion waar Raheem Sterling speelde.”

L’Equipe: “Knappe Engelse wedstrijd verdween naar het achterplan door racisme”

“De wedstrijd werd in de eerste helft twee keer stilgelegd door racistische gezangen op de tribunes. De vrees van de Engelse spelers kwam daarmee uit. Ref Ivan Bebek moest de partij stoppen in de 27ste en 42ste minuut. De Engelse spelers met een donkere huidskleur zoals Marcus Rashford, Raheem Sterling en Tyrone Mings werden geviseerd door de fans. De knappe 0-4-voorsprong van Engeland verdween bij rust helemaal naar het achterplan door de racistische incidenten.”

La Gazzetta dello Sport: “Sterfgeval en racisme overschaduwen voetbal”

“Raheem Sterling was andermaal het belangrijkste doelwit van boegeroep door een grote groep toeschouwers in het stadion. Scheidsrechter Bebek legde de partij twee keer stil. Na een half uur gaf de stadionspeaker ook een waarschuwing aan de fans, geheel volgens het opgestelde protocol van de FIFA. Ivelin Popov, de Bulgaarse kapitein, ging met de harde kern praten. Daar werd in de eerste 45 minuten verschillende keren een Romeinse groet (later overgenomen door de nazi’s als armgebaar, red.) gebracht en werden ook UEFA-shirts gezien waarbij het motto ‘Respect’ schandelijk was veranderd in ‘Geen respect’.”

“Verder was er ook een sterfgeval in vreemde omstandigheden. Een Engelse fan werd bewusteloos in een stadspark gevonden. Onder invloed van alcohol en drugs werd hij agressief tegenover het medisch personeel op weg naar het ziekenhuis. De ordediensten kwamen tussenbeide. De man overleed op weg van het ziekenhuis naar het politiekantoor.”

Sterling: “Jammer dat Bulgarije door zo’n idioten in het stadion wordt vertegenwoordigd”

Intussen reageerde ook Raheem Sterling zelf. De City-winger zette zich over de gebeurtenissen heen met de volgende tweet: “Ik heb medelijden voor het land Bulgarije dat het door zulke idioten in het stadion wordt vertegenwoordigd. Anyway. 6-0 en we gaan opnieuw naar huis. Wij hebben tenminste onze job gedaan. Ik wens onze fans een veilige terugreis. Jullie deden het wel goed.”

Feeling sorry for Bulgaria to be represented by such idiots in their stadium. Anyway.. 6-0 and we go back home, at least we did our job. Safe travel to our fans, u guys did well 🤟🏾❤️ Raheem Sterling(@ sterling7) link