INTERLANDS. Zweden start EK-campagne met zege - Brazilië niet voorbij Panama in oefenmatch DMM

23 maart 2019

20u22

Bron: Belga/Eleven Sports 0

Zweden start met thuiszege tegen Roemenië

Zweden heeft zijn eerste wedstrijd in Groep F van de EK-kwalificaties met 2-1 gewonnen van Roemenië. De leiding in de groep moeten de Zweden delen met Malta, dat ook met 2-1 won van Faröer. Robin Quaison opende de score voor de Zweden van bondscoach Janne Andersson, Viktor Claesson had maar zeven minuten nodig om er nog voor de rust 2-0 van te maken. Op aangeven van Standard-middenvelder Razvan Marin kwam Claudiu Keseru in de tweede helft nog met de Roemeense aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij.

GOAL | Quaison trapt Zweden op voorsprong!🇸🇪



1⃣-0⃣ #SWEROU pic.twitter.com/17dlisyEvY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Claesson breidt de voorsprong verder uit voor Zweden!🇸🇪



2⃣-0⃣ #SWEROU pic.twitter.com/BWFJ6naauB Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Nog in groep F won Malta een duel der voetbaldwergen met 2-1 van Faröer, dat nochtans 85 plaatsen hoger gerangschikt staat op de FIFA-ranking (182 versus 97). Nwoko en Borg brachten Malta 2-0 voor, Thomsen kwam diep in de blessuretijd nog met de 2-1. Een kleine stunt dus voor Malta, die volstaat om voorlopig aan de leiding te komen in een groep waarin zaterdagavond om 20u45 nog Spanje-Noorwegen op het menu staat.

In Groep D had Ierland verrassend veel moeite op bezoek bij Gibraltar. Het was wachten tot na de pauze, wanneer Burnley-middenvelder Jeff Hendrick het eerste en meteen ook enige doelpunt maakte voor de Ieren van bondscoach Mick McCarthy. De eerste twee van elke groep stoten rechtstreeks door naar het eindtoernooi van het EK in 2020, dat voor het eerst in twaalf verschillende landen wordt afgewerkt

Brazilië blijft steken op puntendeling tegen Panama

Brazilië is in een vriendschappelijke interland tegen Panama niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd ging door in Portugal, in het Estadio do Dragao van FC Porto. De Seleçao klom na een halfuur op voorsprong dankzij Milan-middenvelder Lucas Paqueta, maar Panama reageerde snel en Machado maakte gelijk met het hoofd. Ondanks dominant balbezit en een grote hoeveelheid aan kansen scoorde Brazilië nadien niet meer.

Het elftal van bondscoach Tite ziet zo een einde komen aan haar reeks van zes achtereenvolgende (vriendschappelijke) overwinningen, sinds de uitschakeling in de kwartfinales op de Wereldbeker in Rusland door de Rode Duivels (2-1). De Seleçao reist door naar Praag, waar dinsdag een nieuw oefenduel tegen Tsjechië op het programma staat. Brazilië bereidt zich voor op de Copa América komende zomer in eigen land (14 juni-7 juli).

Meer over Brazilië

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Roemenië

Faröer

Panama