INTERLANDS (23/3). Italië, Spanje en Zweden starten EK-campagne met zege - Brazilië niet voorbij Panama in oefenmatch DMM

23 maart 2019

23u01

Bron: Belga/Eleven Sports 1

Italië klopt Finland, Spanje nipt voorbij Noorwegen

Italië heeft met 2-0 van Finland gewonnen in zijn eerste wedstrijd in Groep J van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020. Spanje had in Groep F moeite met Noorwegen, maar won wel met 2-1.

Op aangeven van Jordi Alba bracht Rodrigo de Spanjaarden al snel op voorsprong, maar Joshua King mocht in de tweede helft gelijkmaken vanop de stip na truitje-trek van Martinez. Na een tackle van Jarstein kregen ook de Spanjaarden van bondscoach Luis Enrique een penalty, en die werd met een panenka benut door Sergio Ramos.

Italië kwam nog vroeger op voorsprong dan Spanje dankzij een doelpunt na zeven minuten van Nicolo Barella. Op aangeven van Immobile maakte Juventus-aanvaller Moise Kean er in de tweede helft 2-0 van voor de troepen van bondscoach Roberto Mancini. De Italianan komen in Groep J samen met Griekenland aan de leiding, dat met 0-2 ging winnen bij Lichtenstein na doelpunten van Fortounis en Donis. Nog in diezelfde groep klopte Bosnië-Herzegovina Armenië met 2-1.

Zweden start met thuiszege tegen Roemenië

Zweden heeft zijn eerste wedstrijd in Groep F van de EK-kwalificaties met 2-1 gewonnen van Roemenië. De leiding in de groep moeten de Zweden delen met Malta, dat ook met 2-1 won van Faröer. Robin Quaison opende de score voor de Zweden van bondscoach Janne Andersson, Viktor Claesson had maar zeven minuten nodig om er nog voor de rust 2-0 van te maken. Op aangeven van Standard-middenvelder Razvan Marin kwam Claudiu Keseru in de tweede helft nog met de Roemeense aansluitingstreffer, maar daar bleef het bij.

Nog in groep F won Malta een duel der voetbaldwergen met 2-1 van Faröer, dat nochtans 85 plaatsen hoger gerangschikt staat op de FIFA-ranking (182 versus 97). Nwoko en Borg brachten Malta 2-0 voor, Thomsen kwam diep in de blessuretijd nog met de 2-1. Een kleine stunt dus voor Malta, die volstaat om voorlopig aan de leiding te komen in een groep waarin zaterdagavond om 20u45 nog Spanje-Noorwegen op het menu staat.

In Groep D had Ierland verrassend veel moeite op bezoek bij Gibraltar. Het was wachten tot na de pauze, wanneer Burnley-middenvelder Jeff Hendrick het eerste en meteen ook enige doelpunt maakte voor de Ieren van bondscoach Mick McCarthy. De eerste twee van elke groep stoten rechtstreeks door naar het eindtoernooi van het EK in 2020, dat voor het eerst in twaalf verschillende landen wordt afgewerkt

Brazilië blijft steken op puntendeling tegen Panama

Brazilië is in een vriendschappelijke interland tegen Panama niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd ging door in Portugal, in het Estadio do Dragao van FC Porto. De Seleçao klom na een halfuur op voorsprong dankzij Milan-middenvelder Lucas Paqueta, maar Panama reageerde snel en Machado maakte gelijk met het hoofd. Ondanks dominant balbezit en een grote hoeveelheid aan kansen scoorde Brazilië nadien niet meer.

Het elftal van bondscoach Tite ziet zo een einde komen aan haar reeks van zes achtereenvolgende (vriendschappelijke) overwinningen, sinds de uitschakeling in de kwartfinales op de Wereldbeker in Rusland door de Rode Duivels (2-1). De Seleçao reist door naar Praag, waar dinsdag een nieuw oefenduel tegen Tsjechië op het programma staat. Brazilië bereidt zich voor op de Copa América komende zomer in eigen land (14 juni-7 juli).

Kameroen, Guinee-Bissau, Namibië en Burundi plaatsen zich voor eindfase Africa Cup

Kameroen, Guinee-Bissau, Namibië en Burundi hebben zich geplaatst voor de Africa Cup later dit jaar in Egypte. Voor Burundi is dat de eerste keer. Zambia, met bondscoach Sven Vandenbroeck, was eerder al uitgeschakeld maar won wel met 4-1 van Namibië.

Zambia strandde dankzij de overwinning op de slotspeeldag nog op twee punten van groepswinnaar Guinee-Bissau, maar bleef wel vierde en laatste. Guinee-Bissau had aan een 2-2 gelijkspel tegen Mozambique genoeg voor de groepswinst, waarvoor negen punten volstonden. Ook Namibië haalt de Africa Cup met acht punten, evenveel als nummer drie Mozambique dat uitgeschakeld is op basis van onderlinge duels. Zambia telt zeven punten.

In Groep C kon Burundi zich met een 1-1 gelijkspel tegen Gabon, de ploeg van Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang, voor het eerst voor het eindtoernooi plaatsen. Mali was eerder al zeker van groepswinst en sloot af met een 3-0 zege tegen Zuid-Soedan. Het eindigt met veertien punten, Burundi met tien.

Kameroen, waar Clarence Seedorf bondscoach is en waarvoor Maxim Choupo-Moting van PSG de score opende, plaatste zich dankzij een 3-0 zege in Groep B tegen rechtstreekse concurrenten Komoren. De groepswinst is voor Marokko met 11 punten, Kameroen is tweede met evenveel punten.

In Groep J waren Tunesië en Egypte, dat de Africa Cup organiseert dit jaar, al zeker van kwalificatie. Egypte greep na een 1-1 gelijkspel bij Niger, met doelpunt van Trezeguet (ex-Anderlecht), naast de groepswinst. In Groep H was ook Ivoorkust al zeker van kwalificatie. Het won met 3-0 van Rwanda na onder meer een doelpunt van Eric Bailly van Manchester United. De winst in die groep is voor Guinee, dat zondag nog de Centraal-Afrikaanse republiek treft.

Ghana, met Antwerp-verdediger Daniel Opare, klopte Kenia in groep F met 1-0. Beide landen waren al zeker van de kwalificatie. Ghana is groepswinnaar met negen punten, Kenia is tweede met zeven punten. In Groep A tot slot waren Senegal en Madagaskar eerder al zeker van kwalificatie, maar Senegal won het duel om groepswinst met 2-0 en speelde met onder meer Kalidou Koulibaly (ex-Genk) en Moussa Wague (ex-Eupen).