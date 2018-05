Inspanningsfysioloog: “Schitteren tijdens de ramadan kan, maar enkel onder strikte begeleiding” KDZ

25 mei 2018

18u14 2 Voetbal Kunnen topvoetballers topprestaties leveren tijdens de ramadan, de religieuze vastenperiode van de Islam? Gerenommeerd Inspanningsfysioloog Peter Hespel legt uit. “Schitteren tijdens de ramadan kan, maar enkel onder strikte begeleiding.”

Kan Liverpool morgen in Kiev voor de zesde keer de Champions League pakken? Het zal voor een groot deel afhangen van Mohamed Salah. De Farao van de Reds heeft de sleutel in handen. Maar als overtuigde Moslim is dit ook de periode waarin Salah zich aan de regels van de ramadan houdt. Eten en drinken mag enkel voor zonsopgang en na zonsondergang. Verre van ideaal om dan te schitteren in een Champions Leaguefinale, zou je denken? Inspanningsfysioloog Peter Hespel gelooft alvast dat het wél kan, vasten en schitteren tegelijkertijd. “Maar enkel onder strikte begeleiding van een sportdiëtist”, legt Hespel uit.

“Als je meer dan 12 uur niet mag eten of drinken dat is dat een grote aanslag op je energiereserves. Suikers zijn cruciaal in het uithoudingsvermogen van een voetballer. Niet drinken zorgt ook voor een groot risico op dehydratie, ook dat is nefast voor de uithouding. Een tekort aan eiwitten zorgt er dan weer voor dat de spiermassa wordt afgebroken. Een sportdiëtist kan zorgen dat in twee maaltijden toch voldoende eiwitten en koolhydraten worden opgenomen op toch op hoog niveau te presteren. Vasten is dus zeker niet de beste strategie om als topsporter optimaal te renderen, maar met de juiste begeleiding is het wél mogelijk.” Niet alleen in de Champions League-finale staan praktiserende Moslims op het veld. Ook bij Racing Genk, dat zondag de play-off-finale tegen Zulte Waregem speelt, volgen Omar Colley en Ally Samatta de Islamitische vastenperiode. (KDZ)