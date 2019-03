Iniesta geeft prachtige assist maar struikelt daarna over reclamepaneel Arnd Leroy

18 maart 2019

08u44

Bron: AP 0

In de Japanse voetbalcompetitie gaat Iniesta onderuit over een reclamepaneel. De Spanjaard bedient eerst nog Podolski met een assist, maar verliest dan het reclamebord uit het oog. Iniesta probeert nog over het obstakel te springen, maar hij komt toch ten val. Gelukkig houdt de voormalige metronoom van Barcelona er niks aan over. De wedstrijd tussen Vissel Kobe en Shimizu S-Pulse eindigde op een 1-1 gelijkspel. Iniesta en Podolski staan met hun Vissel Kobe zesde in de stand, op drie punten van de leider, FC Tokyo.