Infantino stampt tegen schenen: FIFA keurt nieuw plan voor WK met 24 clubs

16 maart 2019

08u32 0 Voetbal De wil van Gianni Infantino is wet. Gisteren duwde de FIFA-voorzitter zijn plan van een vernieuwd WK voor clubs door. Tot woede van de Europese grootmachten.

"Dit is een enorme mijlpaal." Met een brede glimlach kondigde FIFA-voorzitter Gianni Infantino gisteren in Miami zijn nieuwe paradepaardje aan. In de zomer van 2021 komt er een WK voor clubs XL, met 24 in plaats van de huidige zeven ploegen. Verdeeld over acht Europese vertegenwoordigers, zes Zuid-Amerikaanse, drie uit Afrika, Azië en Noord/Midden-Amerika plus eentje uit Oceanië. Tussen 17 juni en 4 juli spelen zij twee tot vijf matchen. Het vierjaarlijkse toernooi zal de Confederations Cup vervangen en wellicht plaatsvinden in Azië. Een consortium, naar verluidt geleid door het Japanse Softbank, zou 15 miljard euro in het concept pompen. Kassa-kassa dus voor de FIFA en Infantino.

Boycot van topclubs

Alleen: lang niet iedereen staat te springen voor het nieuwe prestigeproject. Vooral uit Europese hoek is de kritiek oorverdovend. UEFA-president Aleksander Ceferin verzette zich al van bij de start tegen de nieuwe competitie. Enerzijds omdat hij vreest dat het de kloof tussen clubs zou vergroten door de grote financiële compensaties (tot 120 miljoen euro). Daarnaast ziet de UEFA het toernooi als een concurrent voor de eigen lucratieve Champions League. Maar gesteund door de kleinere confederaties haalde Infantino zijn slag binnen met 25 stemmen tegenover 7.

Toch zal de Zwitser nog moeten bemiddelen. Topclubs zoals Barcelona, Real Madrid, PSG en Man United dreigen er namelijk mee het vernieuwde WK te boycotten. De ECA, de belangenvereniging van de Europese clubs, stuurde vorige week al een protestbrief naar de UEFA en Infantino. Het betreurt onder meer dat de FIFA-voorzitter zonder overleg de internationaal overeengekomen matchkalender tot 2024 door elkaar gooit. Ook Michael Verschueren, sportief manager en bestuurslid bij ECA, zette zijn handtekening onder het pact. "We proberen altijd op een transparante en collaboratieve manier samen te werken", verduidelijkt Verschueren. "Dat is nu niet gerespecteerd - er was geen transparantie. Oké, het is een stap naar de verdere globalisering van het voetbal, maar de kalender is al zo zwaar belast. Hoe ver kunnen we het nog pushen? Het wordt alsmaar meer. Ik weet niet of het publiek zit te wachten op élke dag van het jaar voetbal."

Ook spelersvakbond FIFPro uitte al zijn bezorgdheid over de tol van het nieuwe WK voor clubs. "Die volle kalender is volgens ons eigen onderzoek van invloed op de gezondheid en prestaties van de spelers", klinkt het. "Er moeten verplichte pauzes zijn, tijdens het jaar en tussen de seizoenen in." Infantino minimaliseerde tijdens zijn persconferentie de kritiek: "Er zijn nog een paar kleine meningsverschillen, maar we hebben wel al constructieve besprekingen gevoerd." Benieuwd of iedereen daar zo over denkt.