In welke afdeling speelt SK Deinze volgend seizoen? “Zitten klaar met schadeclaim als we in de amateurliga moeten spelen”

15u27 0 Voetbal De Licentiecommissie geeft SK Deinze groen licht om in 1B te voetballen, maar blijft die afdeling bestaan? Roeselare, Virton, Lommel en Lokeren buisden. Een reeks met Union, Westerlo en Deinze is niet mogelijk. Dan maar alle drie naar 1A? In tegenstelling tot Union en Westerlo heeft de kampioen van eerste amateur geen licentie voor de hoogste afdeling.

“Moeten we terug naar het amateurvoetbal, zit meester Walter Van Steenbrugge klaar met een schadeclaim”, klinkt SKD-voorzitter Denijs Van De Weghe strijdvaardig. De bekende strafpleiter voorkwam drie jaar geleden dat de oranjehemden, na klacht van Seraing, in één klap 34 punten verloren. Toen al had de Deinse voorzitter plannen om met zijn club door te stoten naar het profvoetbal en het stadion om te bouwen tot de multifunctionele Dakota Arena. Naar de naam van het coatingbedrijf van Van De Weghe.

“Nog veel onduidelijkheden”, weet de Deinse zakenman. “Als club gaan we ons flexibel moeten opstellen. Voor ons is 1B goed. Op voorwaarde dat het, net als de voorbije seizoenen, een volwaardige reeks is. In die optiek zou het handig zijn dat de terugmatch tussen OHL en Beerschot nog kan worden gespeeld. Dan hebben we met zakker Waasland-Beveren, Westerlo, Union, OHL of Beerschot, Deinze en RWDM toch al zes ploegen. Aan te vullen met ploegen uit 1B of eerste amateur die alsnog een licentie halen.”

Enkele zaken zijn snel te regelen. Links en rechts van de hoofdtribune en naast de jeugdkantine kunnen we extra tribunes zetten. Op twee dagen staan die er Voorzitter Denijs Van De Weghe

Voor enkele clubs wordt het alles behalve evident het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te overtuigen alsnog een licentie toe te kennen. “Lommel staat te koop, Roeselare en Patro betaalden hun spelers niet”, gaat Van De Weghe verder. “De licentie van Standard komt wel in orde, Marc Coucke heeft die voor Oostende in handen. Ik hoop dat de federatie niet met een constructie zoals bij het opdoeken van tweede klasse voor de pinnen komt.”

Vijf jaar geleden gingen de eerste acht van tweede naar 1B, de laatste acht naar eerste amateurklasse. Dan klimt Deinze misschien toch liever meteen naar 1A? “Ik vermoed dat we in zo’n scenario zullen kunnen rekenen op overgangsmaatregelen”, hoopt Van De Weghe die nog deze week zijn aanvraag om te zetelen in de Pro League instuurt.

“Enkele zaken zijn snel te regelen. Links en rechts van de hoofdtribune en naast de jeugdkantine kunnen we extra tribunes zetten. Op twee dagen staan die er. Ofwel moeten we voor de derby’s en matchen tegen de topploegen uitwijken naar een ander stadion. Naar Gent of Waregem zal niet kunnen, Roeselare misschien wel. De lichtsterkte in eigen stadion verhogen kan ook snel. Veldverwarming is iets anders. Daarvoor zal een overgangsmaatregel nodig zijn. Hoewel. Ook KV Oostende heeft geen veldverwarming, maar een ballon die over het terrein wordt gespannen.”

