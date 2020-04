In tijden van corona: Netflix verzacht pijn met adembenemende voetbaldocumentaires AV

02 april 2020

16u20 1 Voetbal Door het coronavirus worden verschillende sportevenementen afgelast en kan het nog maanden duren vooraleer die terug op gang komen. Verschillende fans weten dan ook geen blijf met hun vrije tijd. Gelukkig biedt Netflix hen een helpende hand met boeiende voetbaldocumentaires- en films. Wij zetten er alvast enkele op een rijtje.

Sunderland ‘Til I Die - Rating: 8,2/10

Dit is één van de bekendste voetbaldocumentaires op Netflix. Hier volgen de makers de traditieclub Sunderland AFC in het eerste seizoen na de degradatie uit de Premier League. De club uit Noordoost-Engeland was vastbesloten om meteen terug te keren op het hoogste niveau. Het werd een seizoen vol financieel gedoe, overnameperikelen en transfergeruchten. Sinds 1 april loopt ook al het tweede seizoen van de immer populaire reeks en zijn The Black Cats afgegleden naar League One (derde klasse).

Sunderland 'Til I Die returns at 8am tomorrow, so here's a timely reminder that a football documentary has zero right to have such a heartbreaking and perfect opening sequence. pic.twitter.com/BiMTcu8sbV Netflix UK & Ireland(@ NetflixUK) link

Forever Chape - Rating: 7,5/10

Het staat nog in ons geheugen gegrift. Op 28 november 2016 was het eerste elftal van het Braziliaanse Chapecoense met het vliegtuig onderweg naar Colombia voor een wedstrijd in Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. Die wedstrijd kwam er nooit, want het vliegtuig crashte en 70 inzittenden, waaronder 19 spelers, overleefden het niet. In ‘Forever Chape’ is te zien hoe overlevenden, nabestaanden en supporters de club terug proberen op te bouwen.

First Team: Juventus - Rating: 7,4/10

Met zeven (ondertussen acht) landstitels op een rij is Juventus de topclub van Italië. Redenen genoeg voor Netflix om in 2018 een documentaire over de Oude Dame op de kijkers los te laten. In ‘First Team: Juventus’ krijgt de kijker een blik achter de schermen bij Juve in het seizoen 2017-2018. Het 120-jarig bestaan van de club en het afscheid van een icoon zijn slechts twee zaken die de voetballiefhebber wel kan bekoren.

First Team: Juventus



Out now on @netflix! 👉 https://t.co/TmCCu5Zvtf pic.twitter.com/wrtdJwKUz1 JuventusFC(@ juventusfcen) link

Antoine Griezmann: The Making of a Legend - Rating: 6,5/10

Nu staat hij naast Luis Suarez en Lionel Messi bij Barcelona en werd hij twee jaar geleden wereldkampioen, maar het is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest voor Antoine Griezmann. De Fransman leek in zijn jonge jaren niet de fysieke paraatheid te hebben om het te maken in de voetbalwereld. Toch werkte hij zich langzamerhand, na tientallen mislukte tests, op tot één van de beste spelers van zijn generatie. Onder meer bondscoach Didier Deschamps en vader en zoon Griezmann blikken terug op het verleden en ook archiefbeelden worden vanonder het stof gehaald.

Maradona in Mexico - Rating: 7,4/10

Na de bioscoopdocumentaire ‘Diego Maradona’ van vorig jaar, pakte ook Netflix in november uit met een reeks rond ‘Pluisje’. In ‘Maradona in Mexico’ wordt de Argentijn gevolgd tijdens zijn passage bij de Mexicaanse tweedeklasser Sinaloa Dorados. Het vergaat de club niet zo goed en Maradona moet Dorados weer op de voetbalkaart krijgen.

Alexis Viera: A Story of surviving - Rating: 7,9/10

Alexis Viera zal bij de meeste voetballiefhebbers geen belletje doen rinkelen. De Uruguayaan maakte dan ook alleen maar furore bij clubs in Zuid-Amerika. De doelman maakte onder andere zeven goals bij América de Cali, maar kwam toch vooral in het nieuws in 2015. Nadat hij in Colombia werd neergeschoten bij een beroving, verloor hij het gevoel in beide benen. Toch vond de Uruguayaan een nieuw levensdoel.

The English Game - Rating: 7,7/10

The English Game is de enige in dit lijstje waar de naam documentaire het minst bij past. De serie gaat over de beginjaren van het Engelse voetbal, maar er komen veel meer facetten van het leven aan te pas, zoals miskramen, ongewenste zwangerschap en liefdadigheidswerk. Dat de serie is geschreven door Julian Fellowes, de bedenker van Downton Abbey, is aan alles te merken. Hij focust op de lagere en hogere klasse en de in fraaie kostuums gehulde fabrieksondernemers, bankiers en juristen die ook de voetbalbond beheersen.

Becoming Champions - 6,8/10

Acht landen zijn er ooit in geslaagd om zich tot wereldkampioen voetbal te kronen. Samen met de wereldvoetbalorganisatie FIFA bracht Netflix deze negendelige documentaire op de buis. Elke aflevering beslaat één land dat wereldkampioen werd. Van Brazilië en Uruguay tot Frankrijk, van elk land komen er verschillende belangrijke figuren aan het woord en geven ze hun visie op hun wereldtitel(s).

🇺🇾🇮🇹🇩🇪🇧🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷🇫🇷🇪🇸

Only eight countries have ever won the #WorldCup. A new series on Netflix called "Becoming Champions" looks at the stories behind those teams. Perfect holiday viewing! 📺🤶🎅



FEATURING GERMANY🇩🇪pic.twitter.com/256FXJkQES FIFAWorldCup(@ FIFAWorldCup) link

Ook deze documentaires mag je niet links laten liggen

Formula 1: Drive to Survive

Michael Jordan - The Last Dance - Releasedatum: 20 april

Icarus

Stop at nothing: The Lance Armstrong Story

Barça Dreams

Bobby Robson More Than a Manager