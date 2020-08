In Spanje weten ze het zeker: “Yannick Carrasco blijft één jaar langer bij Atlético voetballen” DMM

28 augustus 2020

08u35

Bron: Marca 1 Voetbal Se queda. Volgens het doorgaans goed ingelichte Marca blijft Yannick Carrasco nog een jaar langer op uitleenbasis voor Atlético Madrid voetballen.

Hij was één van de schaarse lichtpuntjes in de verloren kwartfinale in de Champions League bij Atlético. Yannick Carrasco voelt zich bij Atlético weer in zijn sas en dat is coach Diego Simeone niet ontgaan. De Argentijn gaf de club na afloop van het seizoen het signaal om de Rode Duivel langer in Madrid te laten blijven en dus startte Atlético onderhandelingen op voor een verlengd verblijf van Carrasco in de Spaanse hoofdstad.

Dalian Pro - de ploeg die Carrasco op dit moment verhuurt aan Atlético - stemde er volgens Marca mee in om onze landgenoot ook volgend seizoen in Spanje te laten voetballen. Carrasco ligt nog tot 31 december 2022 onder contract bij de Chinese ploeg, al is het zijn uitdrukkelijke wens om weer in Europa te voetballen. Win-winsituatie dus voor Carrasco en Atlético.

Lees ook:

Onze chef voetbal zag de wedergeboorte van Yannick Carrasco tegen Barcelona: “Zijn ­beste jaren moeten nog komen”