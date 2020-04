In Spanje is er een principe-akkoord over herstart La Liga, ook Bundesliga komt steeds dichterbij ODBS

19 april 2020

16u34

Bron: Belga 0 Voetbal De Spaanse voetbalfederatie, de Spaanse profliga en de Spaanse sportraad hebben een akkoord bereikt over een eventuele herstart van de competitie na de coronacrisis, zo deelde de sportraad mee. Ook in Duitsland is de laatste rechte lijn in zicht voor een comeback van de Bundesliga.

Ligavoorzitter Javier Tebas, bondsvoorzitter Luis Rubiales en sportraadvoorzitster Irene Lozano bespraken zaterdag in Madrid acht uur lang de de toekomst van het voetbal. Details over het akkoord werden niet vrijgegeven. Om de competitie in welke vorm dan ook te hervatten, was er overeenstemming nodig tussen de drie partijen en dat was geen evidentie, aangezien de federatie en de liga al geruime tijd op gespannen voet leven.

“Maar het was een open en eerlijk gesprek, waarbij alle deelnemers een constructieve bijdrage leverden”, verklaarde de sportraad. “Er is een basisovereenkomst die de belangrijkste aspecten dekt. We danken de federatie en de liga voor hun bereidwilligheid om tot een akkoord te komen en blijven op korte, middellange en lange termijn samenwerken aan de toekomst van het Spaanse voetbal na de pandemie.”

Met 195.944 besmettingen en 20.453 doden is Spanje één van de zwaarst getroffen landen. Het land is nog in lockdown en het voetbal ligt er voor onbepaalde tijd stil.

Donderdag gesprekken in Duitsland

In Duitsland hebben de spelers van Wolfsburg een week vrijgekregen, om zich daarna volop op de herstart van de competitie kunnen voor te bereiden. Dat deelde de club van Koen Casteels en Ismail Azzaoui vandaag mee. “We trainen nu al vijf weken individueel en in groep en zijn aan een pauze toe. Dat is belangrijk om de spelers mentaal fris te houden”, verklaarde trainer Oliver Glasner.

Wolfsburg hervatte de trainingen in kleine groepjes en met respect voor de voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Wegens de pandemie ligt de competitie minstens tot 30 april stil. Donderdag bespreekt de Duitse liga de mogelijkheid om na die datum wedstrijden achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Na 25 speeldagen staat Wolfsburg op de zevende plaats in de hoogste Bundesliga, op één punt van Europees voetbal.

