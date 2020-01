In navolging van Legear en Pocognoli: ons elftal ex-Rode Duivels die nog in de lagere klassen van het Belgische voetbal actief zijn DMM

09 januari 2020

14u32 0 Voetbal Sébastien Pocognoli gaat voor Union voetballen, vorige week maakte Wezet dan weer de komst van Jonathan Legear bekend. Twee Rode Duivels op hun retour in de lagere voetbalklassen. Een vaststelling: ze zijn allesbehalve alleen.

Ze zijn allebei de dertig voorbij en de absolute hoogtepunten in hun clubcarrière hebben we ook al even achter de rug. Sébastien Pocognoli had als linksback onder Michel Preud’homme geen toekomst meer bij Standard en koos daarom voor zekerheid bij Union in 1B. Jonathan Legear doet het nog een reeks lager. Hij kreeg na een flinke odyssee onderdak bij Wezet in 1ste Amateur.

Het zijn lang niet de eerste ex-Rode Duivels die in de nadagen van hun carrière voor clubvoetbal op een lager niveau kiezen. De liefde voor het spelletje, weet u wel. We zochten nog negen anderen die in dezelfde situatie zitten en konden tot onze eigen verbazing een elftal samenstellen met nog actieve voetballers die in het verleden zowaar 92 caps bij de nationale ploeg verzamelden. Here we go!

Doelman: Logan Bailly - 7 interlands

In totaal zeven keer onder de lat bij de Rode Duivels. Lag jaren in balans met Silvio Proto en Stijn Stijnen als nummer één bij de nationale ploeg. Bailly keepte in zijn gloriejaren voor Racing Genk en Borussia Mönchengladbach. In de herfst van zijn carrière beleefde hij ook nog enkele mooie jaren als reservedoelman bij Celtic. Ondertussen is Bailly bij Namur in Tweede Amateur beland. De ploeg uit de provinciehoofdstad staat negende.

Verdediger: Derrick Tshimanga - 1 interland

Jawel, ook Derrick Tshimanga kwam uit voor de Rode Duivels uit. Racing Genk betaalde indertijd nog 2,5 miljoen euro voor de linkspoot van Lokeren. In die periode kwam hij ook één keer uit voor de nationale ploeg. Tshimanga is tegenwoordig actief in 1B bij OHL. De 31-jarige verdediger speelt er nog altijd zijn matchen. In de eerste periode kroonden de Leuvenaars zich zelfs tot periodekampioen. Wie weet zit er volgend seizoen een comeback op het allerhoogste niveau aan te komen voor de Belg van Congolese origine.

Verdediger: Birger Maertens - 1 interland

Cultvoetballer van Club Brugge die in zijn beste dagen ook eens mocht proeven van de Rode Duivels. Birger ‘Bicky’ Maertens stond in oktober 2005 tussen de lijnen voor de nationale ploeg bij de 1-1-draw tegen Litouwen in de kwalificatiecampagne voor het WK in Duitsland (2006). De West-Vlaming is op zijn 39ste nog altijd actief, al is dat - hou u vast - ‘maar’ in diep in de provinciale reeksen. Maertens slijt zijn laatste dagen als voetballer bij Daring Brugge en kampeert daarmee in de middenmoot van de West-Vlaamse derde provinciale.

Verdediger: Jelle Van Damme - 31 interlands

De speler met het hoogst aantal caps in ons elftal ‘Rode Duivels in lagere voetbalreeksen’. Jelle Van Damme (36) verscheen 31 keer op het veld voor de nationale ploeg. Scoren deed hij niet, maar jarenlang was hij een vaste waarde. Met dank aan zijn polyvalentie: Van Damme kwam in het shirt van de Duivels uit in de verdediging en op het middenveld. Vandaag gaat de verdediger een moeilijkere periode tegemoet met Lokeren in 1B. Zijn laatste interland dateert van oktober 2013.

Verdediger: Sébastien Pocognoli - 13 interlands

Zopas Standard verlaten en vanaf nu dus aan de slag bij Union in 1B. ‘Poco’ speelde dertien interlands voor België. Als linksback maakte hij in 2008 zijn debuut tegen Italië - er zijn altijd minder leuke landen om een debuut tegen te maken. Nadien was Pocognoli er nog vaak bij, maar spelen deed hij een stuk minder. Zijn laatste interland was in 2014 onder Marc Wilmots. Toen won België met 6-0 van Andorra.

Middenvelder: David Hubert - 2 interlands

Ingevallen tegen Slovenië en tegen de VS. David Hubert (31) stond geen vol uur op het veld voor de Rode Duivels, maar mocht onder Georges Leekens toch twee caps verzamelen. De middenvelder was toen één van de steunpilaren van de kampioenenploeg van Racing Genk. Nadien raakte zijn carrière minder van de grond bij AA Gent. Hubert speelde nog bij Moeskroen en Waasland-Beveren. Vandaag is hij kapitein van Derrick Tshimanga bij OHL in 1B.

Middenvelder: Killian Overmeire - 1 interland

Een clubicoon van het zuiverste soort. Overmeire speelt zijn hele leven voor Lokeren en wou de club dan ook trouw blijven bij de degradatie naar 1B. Zo kwam er nog een ex-Rode Duivel in de tweede reeks van het Belgische voetbal terecht. Want vergis u niet, ook Overmeire was ooit Rode Duivel. De Oost-Vlaming kreeg in 2008 welgeteld zes minuten speeltijd van René Vandereycken in een 1-1-gelijkspel tegen Luxemburg.

Middenvelder: Jonathan Legear - 2 interlands

Ooit één van de godenkinderen bij Anderlecht, nu net getekend bij Wezet. Legear was er voor de Rode Duivels bij in die memorabele 4-4 tegen Oostenrijk in 2010. Meer nog, Legear tekende in die match voor een assist. De toenmalige speler van Anderlecht kwam niet verder dan twee interlands onder Georges Leekens. Na passages bij Grozny, Mechelen, Blackpool, Standard, STVV en Demirspor is hij nu dus bij Wezet beland in Eerste Amateur. Het kan verkeren, zei Bredero.

Aanvaller: Marvin Ogunjimi - 7 interlands

Even diep ademhalen en in één ruk uitlezen: Racing Genk, RKC Waalwijk, Mallorca, Standard, Beerschot, OHL, Stromsgodset, Suwon, Ratchaburi, Skenderbeu, Okzhetpes, MVV Maastricht, Dynamo Brest, Sai Gon FC, Lierse Kempenzonen en nu Patro Eisden. Wat een odyssee heeft Marvin Ogunjimi er op zitten, zeg. Het is nauwelijks te geloven dat de ex-speler van Genk voor de komst van Romelu Lukaku dé spits van België was. Ogunjimi scoorde in 7 wedstrijden voor de Duivels zelfs 5 keer. Momenteel is hij op zijn 32ste in Eerste Amateur actief bij Patro Eisden. De Limburgers staan derde in het klassement, maar wel met een straatlengte achterstand op Deinze.

Aanvaller: Tom De Sutter - 14 interlands

Koploper met Knokke in Tweede Amateur. Als alles goed loopt, kan Tom De Sutter op zijn 34ste nog een titel bijschrijven op zijn palmares. Sinds hij bij Lokeren op een dood spoor zat, koos de ex-aanvaller van Club Brugge en Anderlecht voor het voetbalplezier. Ook De Sutter kwam een jaar of tien geleden nog voor de Rode Duivels uit. De aanvaller stond 14 keer tussen de lijnen onder René Vandereycken en Dick Advocaat. Scoren deed hij niet.

Aanvaller: Kevin Vandenbergh - 13 interlands

De laatste ex-Rode Duivel in een lagere voetbalklasse om ons elftal te vervoegen, maar zeker niet de minste. Kevin Vandenbergh - nu 36 - verzamelde in de hoogdagen van zijn carrière 13 caps voor de Rode Duivels. Onder Anthuenis en Vandereycken scoorde de zoon van gewezen topschutter Erwin Vandenbergh drie keer voor de nationale ploeg. Met name tegen Luxemburg, Azerbeidzjan en San Marino. Vandaag doet Vandenbergh nog altijd de netten trillen, maar dan wel bij SC Aarschot in de eerste provinciale van Brabant.