In groep met Nederland, Denemarken en Duitsland? Rode Duivels kennen dinsdag tegenstanders in Nations League YP

02 maart 2020

15u05

Bron: Belga 0 Nations League Dinsdagavond wordt in de Beurs van Berlage in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam de loting voor de groepsfase van de tweede editie van de UEFA Nations League gehouden.

55 landen gaan dan de bokaal in. Zij zijn onderverdeeld in vier divisies, met de sterkste zestien landen in de A-divisie. Daarbij ook België: de Rode Duivels grepen in november 2019 door een 5-2 nederlaag in Zwitserland naast de Final Four, maar wisten dankzij een tweede plaats in hun groep wel in de A-divisie te blijven - enkel de laatste degradeerde immers op papier. In realiteit tuimelde er door het aangepaste concept geen enkel land uit de hoogste divisie.

Logischerwijs zullen ook deze keer alle ogen gericht zijn op de A-divisie, waarin nagenoeg alle toplanden zitten. Het belangrijkste verschil met de vorige editie is de grootte van de groepen. De zestien landen worden onderverdeeld in vier groepen van vier, de vorige keer werd er voor groepen van drie gekozen. De Nations League biedt zo een garantie op topduels, met in pot 1 naast titelverdediger Portugal, ook verliezend finalist Nederland, Engeland en Zwitserland. In pot 2 zitten naast de Rode Duivels wereldkampioen Frankrijk, Spanje en Italië. In pot 3 vinden we Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken en Zweden terug. Pot 4 bestaat uit vicewereldkampioen Kroatië, Polen, Duitsland en IJsland.

De belangrijkste opzet van het toernooi is nog steeds oefenduels te vervangen door interlands met inzet, tussen landen van vergelijkbare sterkte. Op sportief vlak kwalificeren de vier groepswinnaars in de A-divisie zich voor de Final Four, die begin juni 2021 gespeeld wordt. De laatste in elke groep degradeert naar de B-divisie, voor de nummers twee en drie in de groep verandert er niets. De groepswedstrijden vinden plaats tussen 3 september en 17 november 2020.

De kwalificaties voor het WK van eind 2022 in Qatar zullen dus pas in 2021 van start kunnen gaan. Ook op de kwalificatieprocedure voor dat WK heeft de Nations League een invloed, al is die kleiner dan op EURO 2020, waarvoor de barragewedstrijden pas deze maand gespeeld worden en de loting in december gehouden werd zonder dat alle deelnemende landen bekend waren.

Voor het WK van 2022 plaatsen de tien groepswinnaars in de WK-kwalificaties zich rechtstreeks. De drie andere Europese tickets gaan naar de winnaars van play-offs met de tien landen die tweede werden in hun groep en de beste twee groepswinnaars van de Nations League 2020-2021 die zich niet via de kwalificaties plaatsen. De twaalf deelnemende landen aan die Europese play-offs worden in drie groepen van vier onderverdeeld, waarna er telkens twee halve finales en een finale gehouden worden. De drie finalewinnaars grijpen de laatste WK-tickets.

Loting tweede editie: indeling potten

A-divisie:

Pot 1: Portugal, Nederland, Engeland, Zwitserland

Pot 2: België, Frankrijk, Spanje, Italië

Pot 3: Bosnië-Herzegovina, Oekraïne, Denemarken, Zweden

Pot 4: Kroatië, Polen, Duitsland, IJsland

B-divisie:

Pot 1: Rusland, Oostenrijk, Wales, Tsjechië

Pot 2: Schotland, Noorwegen, Servië, Finland

Pot 3: Slovakije, Turkije, Ierland, Noord-Ierland

Pot 4: Bulgarije, Israël, Hongarije, Roemenië

C-divisie:

Pot 1: Griekenland, Albanië, Montenegro, Georgië

Pot 2: Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland, Cyprus

Pot 3: Estland, Slovenië, Litouwen, Luxemburg

Pot 4: Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Moldavië

D-divisie:

Pot 1: Gibraltar, Faeröer, Letland, Liechtenstein

Pot 2: Andorra, Malta, San Marino

In totaal gaan er 55 landen de bokaal in. Zij zijn op basis van de resultaten in de vorige Nations League onderverdeeld in vier divisies, met de sterkste landen in de A-divisie. Per divisie worden de landen telkens onderverdeeld in vier groepen van vier landen, op uitzondering van de D-divisie, waarin er uit zeven landen twee groepen gevormd worden. De groepswinnaars promoveren telkens of plaatsen zich voor de Final Four.

De landen die laatste worden in de A- en B-divisie degraderen rechtstreeks, in de C-divisie zijn er slechts twee dalers omdat er in de D-divisie slechts twee groepen zijn. Om die dalers te bepalen worden er degradatiebarrages gespeeld tussen de vier nummers vier uit de C-divisie.

Speelschema:

De groepsfase wordt met heen- en terugwedstrijden gespeeld tussen begin september en medio november 2020. De Final Four wordt begin juni 2021 gehouden.

Eerste speeldag: 3-5 september 2020

Tweede speeldag: 6-8 september 2020

Derde speeldag: 8-10 oktober 2020

Vierde speeldag: 11-13 oktober 2020

Vijfde speeldag: 12-14 november 2020

Zesde speeldag: 15-17 november 2020

Final Four: 2-6 juni 2021

Degradatiebarrages: 24-29 maart 2022