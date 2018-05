In eer herstelde Platini hoopt dat FIFA "het fatsoen heeft" zijn schorsing op te heffen, wereldvoetbalbond reageert fors TLB

26 mei 2018

11u37

Bron: Belga 0 Voetbal De Franse oud-voetballer en oud-UEFA-voorzitter Michel Platini heeft in een interview laten weten te hopen dat de Wereldvoetbalbond FIFA zijn schorsing zal opheffen. Platini werd vrijdag door de Zwitserse justitie vrijgesproken in een zaak omtrent een betaling van 1,8 miljoen euro zonder contract. "Indien dat niet het geval is, zal ik mijn advocaten vragen de nodige procedures tegen de FIFA op te starten. De hele soap blijft dan verdergaan", liet hij optekenen.

Platini werd door de FIFA geschorst tot oktober 2019 omwille van een betaling van 1,8 miljoen euro, die hij zonder geschreven contract had ontvangen van toenmalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter na advieswerk.

"Ik wist dat ik niets fout had gedaan en ik wist dat ik ooit vrijgesproken zou worden", stelde Platini. "En dat is nu eindelijk gebeurd. Het is een moeilijke tijd geweest. De FIFA heeft me voor het oog van de media vermoord. Ik kreeg alle schuld op mij. Maar toen mijn straf door het TAS werd verkort van acht jaar tot zes jaar en later tot vier jaar, omdat er geen enkele corrupte handeling tegen mij gevonden kon worden, hebben de mensen het begrepen. Alles werd gedaan om mij het voorzitterschap van de FIFA te ontzeggen. Iedereen heeft dat intussen ingezien. Mijn naasten wisten het al langer. Maar uiteindelijk zegeviert de waarheid. Ik hoop dat de FIFA het fatsoen heeft om mijn schorsing op te heffen."

In juni 2019 vindt er een nieuwe verkiezing plaats voor het voorzitterschap van de FIFA. Maar daar denkt Platini nog niet aan. "Ik heb tijd gehad om na te denken en momenteel profiteer ik van het leven. Ik heb de bladzijde omgedraaid en geniet van mijn kleinkinderen. Hetgeen me nog het meest stoort, is dat wanneer ik mijn naam in Wikipedia intik, er onderaan de pagina verschijnt 'Michel Platini verbannen uit het voetbal na een illegale betaling...'. En dat na alles wat ik voor het voetbal heb gedaan. Na mijn vrijspraak is die verbanningeindelijk voorbij."

FIFA reageert fors: "Schorsing Platini kwam er om schenden ethische code"

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft gereageerd op de uitspraak van Platini. De Wereldvoetbalbond blijft achter de schorsing staan en herinnert de Fransman eraan dat hij werd geschorst "omwille van het schenden van de ethische code".

Platini, die nog tot oktober 2019 geschorst is en zolang niet kan deelnemen aan voetbalgelieerde activiteiten, verklaarde zaterdag dat hij hoopte dat de FIFA "het fatsoen" had zijn schorsing op te heffen. Daar lijkt de FIFA in een persbericht zaterdagmorgen niet op aan te sturen.

"Mr. Platini werd geschorst omwille van een schending van de ethische code", klonk het. "Die beslissing werd bevestigd door het Internationaal Sporttribunaal. Dat bevestigde ook de schorsing van Mr. Platini, maar verminderde de duur wel."

"Het is voor zowel de FIFA als het TAS altijd zeer duidelijk geweest dat Mr. Platini nooit het voorwerp is geweest van een strafrechterlijk onderzoek", vervolgde de Wereldvoetbalbond. "De elementen van een strafbaar feit in het Zwitsers recht zijn verschillend aan de elementen van de ethische code van de FIFA. De beslissing van het TAS waarin gestipuleerd stond dat Michel Platini diverse malen de ethische code van de FIFA geschonden heeft, werd bevestigd door het Zwitsers Hooggerechtshof."

Platini dreigde zaterdag dat indien de FIFA zijn schorsing niet zou opheffen, hij zijn advocaten zou aansturen de nodige procedures in te leiden. "De soap blijft dan verdergaan", liet hij optekenen.

