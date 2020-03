In de lagere klasses wordt er dit seizoen definitief niet meer gevoetbald: huidige leiders zijn kampioen KDC

13u30 118 Voetbal Voetbal Vlaanderen en zijn Waalse tegenhanger ACFF hebben een dikke streep getrokken onder het amateurvoetbal in ons land (nationaal en provinciaal). De competitie 2019-2020 wordt omwille van de coronacrisis definitief stopgezet. Kampioenen, promovendi en degradanten zullen worden bepaald op basis van de huidige rangschikking. Deze beslissing geldt ook voor het vrouwen- en jeugdvoetbal, net als voor het Futsal, Minivoetbal en recreatieve voetbal.

“De competities stopzetten was een moeilijke beslissing, maar het was de enige realistische optie”, zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen. “De gekozen formule voor het bepalen van de stijgers en de dalers heeft binnen het amateurvoetbal het breedste draagvlak, al besef ik goed genoeg dat dé ideale oplossing niet bestaat. Er zullen altijd clubs zijn die zich nu benadeeld gaan voelen. Ik kan alleen maar hopen dat iedereen de beslissing aanvaardt en dat er geen reeks van juridische procedures zal volgen. Binnen de gegeven omstandigheden lijkt dit ons het beste compromis.”

Bij het bepalen van de stijgers en dalers komt hier en daar wel wat rekenwerk kijken. In sommige reeksen hebben bijvoorbeeld niet alle ploegen even veel wedstrijden afgewerkt. Daar komt dan de regel van drie aan te pas. Als er in een bepaalde reeks teams zijn met pakweg 25 gespeelde matchen en andere met 26 matchen, dan zal het puntenaantal van de ploeg met 25 matchen gedeeld worden door 25 en vermenigvuldigd met 26.

Lierse Kempenzonen redt zich

Eindrondes worden vanzelfsprekend niet afgewerkt. In de plaats daarvan worden de eindklassementen van de verschillende reeksen van een bepaalde afdeling naast mekaar gelegd. De niet-kampioenenploegen met de meeste punten vervoegen de kampioenen naar een hogere reeks.

Tot slot nog dit: in Eerste Amateur wordt Deinze uitgeroepen tot kampioen. Indien de Oost-Vlamingen een licentie krijgen voor 1B stoten ze door naar het profvoetbal. Dalers zijn La Louvière, Tubeke en Winkel Sport. Lierse Kempenzonen redt zich. Op basis van de huidige klassering zouden de Pallieters een eindronde moeten spelen met enkele ploegen uit Tweede Amateur, maar die nacompetitie wordt gewoon geschrapt.