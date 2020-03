In de lagere klassen wordt er dit seizoen definitief niet meer gevoetbald ODBS/KDC

In 1A en 1B koesteren ze nog een sprankeltje hoop, in de lagere klassen wordt er definitief een streep getrokken door het einde van het seizoen. Dat is de uitkomst van een vergadering deze ochtend met de voetbalbond en de Vlaamse en de Waalse vleugel van het amateurvoetbal. Van eerste amateur tot vierde provinciale wordt er dit seizoen niet meer gevoetbald omwille van de gevolgen van het coronavirus. Stijgers en dalers worden bepaald op basis van de huidige posities. Elke ploeg krijgt een puntencoëfficiënt achter de naam, zodat er geen oneerlijkheid is wat betreft meer of minder gespeelde matchen. In de reeksen met een eindronde, wordt er een totaalklassement opgemaakt waar er gekeken wordt naar het aantal punten. In de loop van de namiddag wordt er nog gecommuniceerd hoeveel stijgers en dalers er exact zullen zijn per competitie.

