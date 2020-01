IN BEELD. De rijkgevulde carrière van Rob Rensenbrink NVE

25 januari 2020

22u00 4 Voetbal Rob Rensenbrink gaat de geschiedenis in als clubicoon van Anderlecht. De Nederlander speelde 260 wedstrijden voor paars-wit, de voormalig linksbuiten won er ook de Gouden Schoen en won vele prijzen met de club. Zijn carrière in beeld gebracht.

1969-1971: Twee jaar bij Club Brugge

Club betaalde ongeveer 205.000 euro aan DWS, toen na Ajax de op één na grootste club in Amsterdam, voor de toen 21-jarige linksbuiten. In Brugge kreeg hij de bijnaam ‘slangenmens’. De Hongaarse coach Lajos Baróti gaf hem die bijnaam na een wedstrijd van Club Brugge tegen Újpest FC, vanwege zijn dribbelvaardigheden. Hij won met Club de beker van België.

RIP Rob Rensenbrink.



De Nederlander speelde van 1969 tot 1971 bij Club en scoorde 24 goals voor Blauw-Zwart.



Onze oprechte deelneming aan familie, vrienden en kennissen. #YouNeverWalkAlone pic.twitter.com/wnKRFkSCMA Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

1971–1980: Negen jaar bij Anderlecht

Rensenbrink speelde het grootste deel van zijn carrière bij RSCA. De overstap naar Anderlecht was de eerste grote transfer die Constant Vanden Stock deed: Constant stapte zelf in 1971 over van Club naar Anderlecht en nam Rensenbrink mee, in ruil voor twee spelers van Anderlecht - Wilfried Puis en Johnny Velkeneers - die naar Club gingen.

Hij werd er topschutter in 1973 en won de Gouden Schoen drie jaar later. Hij was ook aanvoerder van paars-wit en leidde Anderlecht naar twee landstitels (1972, 1974) en vier bekers (1972, 1973, 1975, 1976). Tweemaal mocht hij de Beker der Bekerwinnaars in de lucht steken. In de finale van 1976 tegen West Ham (4-2) en die van 1978 tegen Austria Wenen (4-0) scoorde de Nederlander telkens twee keer.

In 1980 vertrok Rensenbrink in alle stilte bij Anderlecht, na een operatie aan zijn knie en wrijving met die andere Nederlandse vedette Arie Haan. Hij kwam nog in actie voor het Amerikaanse Portland Timbers en de Franse tweedeklasser Toulouse, waar hij werd herenigd met zijn Anderlecht-vriend Gilles Van Binst.

International met Nederland

Rensenbrink speelde in het Nederlandse elftal met grote namen als Johan Cruijff, Ruud Krol, Arie Haan en Johan Neeskens. Nederland bereikte zelfs de finale van het WK 1974 in München, maar verloor toen met 1-2 van West-Duitsland. Rensenbrink werd in de rust vervangen door René van de Kerkhof. In 1976 werd het derde op het EK, het WK daarop haalde het opnieuw de WK-finale en verloor het ook opnieuw Rensenbrink werd op dat toernooi één van de uitblinkers en maakte makkelijk doelpunten, alleen in de finale trapte hij bij 1-1 op de paal, waarna Nederland ten onder ging. Hij haalde in totaal 46 caps en scoorde 14 keer voor Oranje.

Legende bij Anderlecht

Bij Anderlecht werd de aanvaller gezien als een absolute clublegende. Een pubiekslieveling, die met snelle dribbels naar binnen sneed en de bal maar wat graag tegen de touwen joeg. Met 143 doelpunten en vele prijzen bij de Brusselaars heeft hij dat statuut ook meer dan verdiend. In 2007 werd Robbie Rensenbrink zelfs verkozen tot beste buitenlandse speler ooit in onze nationale competitie, hij hield onder meer Zetterberg, Lozane en Boskamp achter zich. De jury bestond uit oud-trainers zoals Jan Ceulemans, Paul Van Himst en Wilfried Van Moer.

Biografie kort: Rob Rensenbrink

Geboortedatum: 3 juli 1947

Geboorteplaats: Oostzaan (Nederland)

Bijnamen: Robbie - Slangenmens

Positie: linksvoor

Clubs:

1965-1969: AFC DWS (Nederland)

1969-1971: Club Brugge

1971-1980: Anderlecht

1980: Portland Timbers (Amerika)

1981-1982: Toulouse (Frankrijk)

Individuele prijzen:

Topschutter in België: 1973

Gouden Schoen: 1976

Beste speler in Europa: 1976

Collectieve prijzen:

Belgisch kampioen: 1972 en 1974 (Anderlecht)

Beker van België: 1970 (Club Brugge); 1972, 1973, 1975 en 1976 (Anderlecht)

Beker der Bekerwinnaars: 1976 en 1978 (Anderlecht)

Europese Supercup: 1976 en 1978 (Anderlecht)

Meer over Anderlecht

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Club

Nederland