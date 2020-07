Illuster rijtje voorgangers voor Percy Tau - als de deal rondkomt: van een ‘fietsende’ Oostenrijker over Rob Rensenbrink tot Ronald Vargas DMM/PJC

20 juli 2020

12u15 4 Voetbal Van Brugge naar Neerpede. Helemaal rond is het nog niet, maar Percy Tau staat bijzonder dicht bij Anderlecht. Een opmerkelijke transfer voor de 26-jarige Zuid-Afrikaan, al is hij zeker niet de eerste die blauw-zwart inruilt voor paars-wit.

Helemaal rechtstreeks is het niet. Percy Tau komt van Club naar Anderlecht over via moederclub Brighton. ‘The Lion of Judah’ schoot vorig seizoen op uitleenbasis als een komeet uit de startblokken bij Club Brugge, maar gaandeweg viel hij wat stil. Met uiteindelijk 3 goals in één jaargang duwden de West-Vlamingen niet door om de Zuid-Afrikaan langer te houden.

Aangezien Tau geen visum krijgt om in Groot-Brittannië te voetballen, drong zich een oplossing op. En dus komt Anderlecht op de proppen. Tau zou er opnieuw op uitleenbasis aan de slag kunnen, zonder aankoopoptie. De competitie kent de Zuid-Afrikaan hoe dan ook. Met zijn overstap van Club Brugge naar Anderlecht zou Tau in de voetsporen treden van mannen als Rensenbrink, Degryse en Staelens.

Het zijn meteen de drie namen die van hun overstap van Club naar Anderlecht een écht succesverhaal maakten. Zowel Rensenbrink, Degryse als Staelens wonnen na hun overstap de Gouden Schoen bij Anderlecht. Rensenbrink scoorde na 24 goals in 2 seizoenen voor Club niet minder dan 143 keer voor paars-wit. Degryse prikte er 66 tegen de touwen voor Anderlecht.

Fietsende Oostenrijker

De eerste die zich aan de gevoelige overstap waagde, was Gerhard Mair in 1965. De Oostenrijkse doelman fietste zelfs druk heen en weer tussen de twee topclubs. Bij zijn eerste passage voor Club kreeg hij weinig speelkansen en in 1965 werd hij prompt voor twee jaar uitgeleend aan Anderlecht. Mair fungeerde er als doublure voor Jean Trappeniers, maar spelen deed hij er ook niet.

Een terugkeer naar Club bracht weinig soelaas. Des te opvallender was het dat Mair in 1969 gewoon weer de omgekeerde beweging maakte. Van Club naar Anderlecht en terug. En daarna dus wéér naar Anderlecht. De Oostenrijker bleef er tweede en derde doelman, zonder echt aan spelen toe te komen. Hij zou uiteindelijk tot 1973 op Anderlecht blijven.

Mislukkingen en buitenbeentjes

Voor de successen van Rensenbrink, Degryse en Staelens zijn evenveel mislukkingen te noteren. Wie associeert Elonga Ekakia immers nog met het shirt van Anderlecht? Of Aleksandar Ilic? Ook de overgang van Ronald Vargas naar paars-wit was geen succes. De Venezolaan kwam door zwaar blessureleed niet verder dan 25 wedstrijden in drie seizoenen.

Resten ons nog twee buitenbeentjes: Ruud Geels en René Vandereycken. Zij waren eerder aan de slag bij Club en gingen later via een tussenstation (respectievelijk Ajax en Genoa) aan de slag bij Anderlecht, al was dat eerder in de nadagen van hun carrière. In elk geval: Geels scoorde in 28 wedstrijden 25 keer. Als Tau nog maar in de buurt van die cijfers zou komen, dan zal Anderlecht het zich zeker niet beklagen.

Zij gingen rechtstreeks van Club Brugge naar Anderlecht

1965: Gerhard Mair (op uitleenbasis, in 1969 definitief)

1971: Rob Rensenbrink

1974: Erwin Vandendaele

1989: Marc Degryse

1998: Lorenzo Staelens

1999: Elonga Ekakia

2000: Aleksandar Ilic

2011: Ronald Vargas

Zij gingen via een tussenstation van Club Brugge naar Anderlecht

1978: Ruud Geels (1974: transfer van Club naar Ajax - 1978: transfer van Ajax naar Anderlecht)

1983: René Vandereycken (1981: transfer van Club naar Genoa - 1983: transfer van Genoa naar Anderlecht)

