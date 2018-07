IJsland ziet succescoach Hallgrimsson na zeven jaar vertrekken



17 juli 2018

Heimir Hallgrimsson legt zijn functie als bondscoach van IJsland neer. Dat bevestigde de IJslandse voetbalbond vandaag.

Hallgrimsson (51) kwam eind 2011 bij de nationale ploeg als co-trainer naast de Zweed Lars Lagerback. Het duo kwalificeerde IJsland voor de eerste keer voor de eindronde van een EK. In 2016 haalde IJsland verrassend de laatste acht in Frankrijk na onder meer winst in de achtste finales tegen Engeland.

Na het EK stopte Lagerback, hij koos voor een avontuur bij de Noorse nationale ploeg, en ging Hallgrimsson alleen verder. Opnieuw slaagde de gediplomeerde tandarts erin het kleine IJsland naar de eindronde van een groot toernooi te loodsen. De eilandstaat kwalificeerde zich voor het eerst voor een WK. In Rusland eindigde het IJslandse avontuur in de groepsfase. Na een knappe draw tegen Argentinië (1-1) volgden nederlagen tegen Nigeria (0-2) en Kroatië (1-2).