IJsland als kleinste natie ooit naar WK (en dit is het grote geheim achter die grootse prestatie) Michaël Vergauwen

07u18 1 AFP Voetbal IJsland. Evenveel inwoners als Nice, Utrecht of Leicester, amper meer dan onze provincie Luxemburg. Bovendien -de naam verraadt het misschien al een heel klein beetje- een land met zowat het meest ongunstige klimaat ter wereld om te voetballen. IJs all over the place. Stel u pakweg Jamaicanen voor die plots gaan, euh, bobsleeën. Zoiets. Toch kwalificeerde het eilandje zich -als kleinste natie ooit- voor het eerst in haar geschiedenis voor het WK.

Zonlicht is er amper, profvoetballers - in tegenstelling tot schapen- evenmin. Een honderdtal schatten we. Toch doet IJsland het weer. In een groep met Kroatië, Oekraïne, Turkije, Finland en Kosovo eindigde IJsland mooi als eerste en kwalificeerde zich zo rechtstreeks voor het WK. 'Weer', want ook vorige zomer deden de Vikingen alle monden openvallen. Op het voorbije EK -dat was ook al hun eerste EK ooit- speelden ze gelijk tegen later kampioen Portugal, schakelden ze Engeland uit, om pas in de kwartfinale te sneuvelen tegen Frankrijk. Twee jaar eerder misten de IJslanders op een haar na het WK in Brazilië (verlies in de barrages van Kroatië). Nu is het dus wél prijs. Meteen is het eiland met haar 335.000 inwoners het eerste land met minder dan 1 miljoen inwoners ooit op een WK. Het vorige record stond op naam van Trinidad en Tobago (2006, 1,3 miljoen inwoners).

EPA

Lokeren

Wie bij ons IJsland aan voetbal koppelt, associeert beide meteen met Sporting Lokeren. Terecht, want met Alfred Finnbogason, Sverrir Ingason en Ari Skulason zitten er in de IJslandse kern drie spelers met een Lokers verleden. In het geval van die laatste zelfs meer dan dat, want de verdediger speelt nog steeds bij de Waaslanders. Daar houdt de IJslandse link met Daknam echter lang niet op. Recordinternational? Runar Kristinsson (ex-speler én -trainer van Lokeren, liefst 104 stuks). Meeste doelpunten? Eidur Gudjohnsen, zoon van Arnor (ex-Lokeren). Arnar Gretarsson (ex-speler Lokeren) en Arnar Vidarsson (huidig T2 op Lokeren)? Beiden meer dan 50 interlands op de teller. We gingen bij die laatste langs op zoek naar een verklaring voor die recente successen van de IJslandse nationale ploeg. Vidarsson ziet zes factoren die hun invloed hadden.

1. Indoorhallen

Hét grote geheim van het kleine eilandje blijkt... kunstgras te zijn. Aangezien het IJslandse klimaat niet echt geschikt is om in te voetballen, rezen er de voorbije decennia overal indoorhallen uit de grond. Kunstgras dus. 's Zomers en winters kan er overal naar hartelust gevoetbald worden.

"Deze generatie is de allereerste die opgegroeid is met de indoorhallen", vertelt Vidarsson ons. "Niet zomaar sporthalletjes, maar hele fullsize-velden. Ik ben te vroeg geboren (lacht). In mijn tijd moesten we in de winter op gravel buiten shotten. Ik moet u niet uitleggen hoe lastig dat is met temperaturen ver onder nul. Wij voetbalden op lava, met wat geluk konden we één à twee uur per week zaalvoetballen. Door die sporthallen kunnen onze kinderen heel veel uren sport per week krijgen."

EPA

2. Samenwerking met scholen

"Dat gaat in de toekomst trouwens alleen maar verbeteren, want de laatste jaren zijn er ook steeds betere samenwerkingsakkoorden met scholen", aldus Vidarsson. "Zo stoppen in IJsland de lessen om twee uur 's namiddags. Daarna gaan de meeste kinderen twee à drie uur sporten. Elke dag. En niet alleen voetbal, maar ook handbal, basketbal en atletiek, waardoor elk kind een brede basis heeft. Iedereen is ook thuis om zes uur en heeft nog een rustige avond. Meteen weer een groot verschil met het Belgische ritme, waar alles veel jachtiger gebeurt omdat de lessen later gedaan zijn. We zullen zien bij de volgende generatie of dit systeem werkt, of dit succes voor het grootste deel te wijten is aan de talentvolle generatie van nu."

EPA

3. Talent

Want dat is voor Vidarsson de voornaamste verklaring van dit succes: talent. "Dit team bestaat voor zestig tot zeventig procent uit de ploeg die in 2011 de eindronde van het het EK U21 haalde. Jongens die toen 18, 19 jaar waren, zijn nu de ruggengraat van dit team. Dit is dus sowieso al een sterke generatie."

4. Gediplomeerde jeugdtrainers

Talent komt er natuurlijk niet zomaar. "De voorbije jaren heeft men in IJsland vol ingezet op gediplomeerde trainers", weet Vidarsson. "In tegenstelling tot België, waar veel jeugdtrainers vaak de papa van of de nonkel van zijn, is élke jeugdtrainer in IJsland in het bezit van een Uefa-diploma. Niet allemaal de beste trainers ter wereld natuurlijk, maar wel stuk voor stuk mensen die weten wat er belangrijk is in de ontwikkeling van een kind."

EPA

5. Lars Lagerbäck

Wél een toptrainer, is Lars Lagerbäck. Van 2011 tot en met 2016 was hij de bondscoach van IJsland. Onder zijn bewind ontwikkelde IJsland zich echt. "Tot voor zijn komst, was de bondscoach een schrijnwerker" gaat Vidarsson verder. "Lagerbäck was een heel veeleisende trainer, die discipline hoog in het vaandel droeg. Ter illustratie: toen we Engeland uitschakelden op het voorbije EK, vroegen de spelers of ze na de match de overwinning mochten vieren. Dat kon van Lagerbäck. Elke speler mocht twee pintjes drinken. Geen druppel meer. Om maar te zeggen dat het EK voor hem niet gedaan was met de uitschakeling van Engeland. Hij wilde meer. Lagerbäck heeft absoluut de basis van deze WK-kwalificatie gelegd. De huidige bondscoach, Heimir Hallgrimsson, is weliswaar een tandarts, maar leerde de voorbije jaren de kneepjes van het vak van Lagerbäck. Zeven jaar geleden besloot de IJslandse voetbalbond om heel veel geld uit te geven aan een ervaren trainer: dat was een héél slimme beslissing."

Getty Images

6. Populariteit

"Een laatste factor die zeker meegespeeld heeft in het succes van IJsland, is het feit dat voetbal er voor iedereen is", besluit Vidarsson. "Clubs krijgen heel veel middelen, maar mogen ook niemand weigeren. Ergens is dat een handicap, want in sommige leeftijdscategorieën spelen er in bepaalde clubs meer dan 100 jongens. Op sommige toernooien zijn er teams die tien ploegen in een reeks inschrijven. Uiteraard is de A-ploeg dan sterker dan het H-team, maar iedereen mag wel meedoen, wat de sport meteen ook enorm populair maakt. Het grote voordeel aan dit systeem is echter dat er geen enkel talent, op welke leeftijd ook, over het hoofd wordt gezien. Ook laatbloeiers worden opgemerkt."

AFP

AFP

AFP