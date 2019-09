Iemand een telraam? Red Flames openen EK-kwali's met verwoestende zege tegen Kroatië GVS

03 september 2019

22u23 34 Red Flames Een hapje. De Red Flames hadden in hun eerste kwalificatieduel voor het EK in Engeland van 2021 geen kind aan een bijzonder slap Kroatië. Cayman verzorgde het spektakel met een hattrick, De Caigny, Deloose en Vanmechelen waren de andere doelpuntenmakers. De late tegentreffer was slechts een kleine smet op een bijzonder mooie voetbalavond. 6-1.

Kroatië is Engeland niet, dus gooide bondscoach Ives Serneels z’n veldbezetting na de prima generale repetitie tegen Engeland om. Met drie centraal achteraan: Vanhaevermaet zette zich tussen De Neve en Biesmans. Hoge backs Philtjens en Deloose mochten zich offensief uitleven. Een tactische ingreep, omdat Serneels op voorhand de tegenstander blijkbaar sterker inschatte dan ze uiteindelijk waren.

België had vanaf het beginsignaal de touwtjes in handen terwijl de bezoekers een ongrijpbare bal achterna holden. De kansen die na een poosje volgden, waren logisch. Wullaert knalde vanuit een scherpe hoek over, Cayman mikte in één tijd in de handen van Juventus-goalie Bacic. Derde keer, goede keer dan maar, met dezelfde dames aan de knoppen. Wullaert duwde zich met een uitstekende voorzet in de rol van aangever, Cayman devieerde tussen de benen van Bacic binnen.

Dubbele kloof

De ban was gebroken, de kansen bleven komen. Philtjens kopte te centraal, Bosnjak tikte tegen haar eigen dwarsligger. Het kon niet blijven duren. Kroatië zag af, speelde zelfs op het randje en mocht blij zijn dat referee Nervik lang de kaarten op zak hield. De dubbele kloof viel uiteindelijk nog voor rust, De Caigny knikte raak. 2-0 halfweg na een wel héél eentonig vertoon. De Flames voetbalden, de Kroaten sukkelden.

Na de rust zelfs een nog dominanter België, Serneels schakelde over naar een 4-4-2 - nu wél vol op het offensieve. Wullaert liep er iedereen af, haar trap zeilde niet zo gek ver naast. De aanvoerster had haar dagje, niet veel later liet ze na een Kroatische flater het doelhout trillen. Uitstel van executie. Wullaert trok haar zevenmijlslaarzen aan en vond Cayman - weer die tandem - de 3-0 was een feit.

Kleine smet

En neen, het was nog niet gedaan. Caymans hattrick volgde in twee tijden negen minuten later, Deloose zorgde via een verdwaalde voorzet voor de forfaitcijfers. Invalster Vanmechelen had het laatste Belgische woord, haar lage schuiver in één tijd zorgde voor alleszeggende 6-0 cijfers. Niet de eindstand, want de Kroaten versierden vijf minuten voor tijd - tot dan had doelvrouw Evrard werkelijk niets om handen - hun eerste kans én verzilverden die ook onmiddellijk. Lojna schoot binnen. Een kleine smet op een voorts zeer mooie voetbalavond.

De Flames komen direct aan kop, grote concurrent Zwitserland won eerder op de avond met 4-0 van Litouwen. Wullaert: “Goed begonnen is half gewonnen.”