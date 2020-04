Ibrahimovic en Balotelli waren niet bepaald de beste vrienden bij Inter: “Hij zei me dat ik beter naar huis kon gaan om te studeren” DMM

15 april 2020

00u16 0 Voetbal Mario Balotelli en Zlatan Ibrahimovic. Twee haantjes op één erf destijds bij Inter. De eigenzinnige Italiaan vertelde in een Q&A op Instagram over zijn aparte relatie met de excentrieke Zweed. “Hij zei me dat ik naar huis moest gaan en niet meer mocht terugkeren.”



Why always me. Het is intussen negen jaar geleden dat Mario Balotelli bij Manchester City zijn shirt uittrok na een goal in de stadsderby tegen United. De Italiaan met Ghanese roots nadert intussen de 30. Het enfant terrible van weleer is de voorbije jaren rustiger geworden. Geen vuurwerk meer in de badkamer, maar een kapiteinsrol bij Serie A-hekkensluiter Brescia.

Ook daar heeft de spits het niet altijd even gemakkelijk. Er zijn de degradatiezorgen, racistische spreekkoren en sinds kort ook de verwoestende gevolgen van het coronavirus. Het openbare leven en het voetbal in het zwaar getroffen getroffen Italië liggen tot nader order stil. Ook Balotelli zit tussen vier muren gekluisterd. En dan is een Q&A met ex-Gouden Bal Fabio Cannavaro altijd een welgekomen afleiding.

Daarin ging het onder meer over Balotelli’s verleden. Als piepjonge aanvaller maakte hij op 15-jarige leeftijd zijn debuut bij derdeklasser Lumezzane om dan in 2007 voor 340.000 euro weggeplukt te worden door het grote Inter Milaan. Balotelli belandde er op zijn 17de in een kleedkamer vol vedetten. Alleen al in de aanvalslinie liepen namen als Hernan Crespo, Adriano en Zlatan Ibrahimovic rond.

Vooral die laatste maakte het Balotelli niet gemakkelijk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Ibrahimovic was het alfamannetje in de selectie en had het niet echt gesteld op de jonge nieuwkomer, althans zo getuigt Balotelli zelf bij Cannavaro op Instagram. “Op een dag kwam Zlatan naast me staan. Hij zei me: ‘Denk je dat je goed genoeg bent om hier te voetballen? Werk de training af, ga naar huis en kom niet meer terug.’”

Ik zou gelukkig zijn in Napels. Mijn dochter is grote fan. Ze zou een geweldige aanwinst zijn voor de Ultra’s. Mario Balotelli



Het bleef niet bij die ene verbale uitschuiver. Ook in de periode na het incident bleef Zlatan zijn jonge ploegmaat viseren. “Telkens ik daarna weer op het veld kwam, zei Ibahimovic me dat ik niet goed genoeg was. Hij kwam me constant vertellen dat ik het voetbal maar beter kon vergeten en mijn tijd nuttiger kon spenderen met studeren voor school.”

Balotelli en Zlatan zouden twee jaar samen voetballen bij Inter. De Zweed vertrok in 2009 naar Barcelona, de Italiaan beproefde zijn geluk vanaf 2010 bij Manchester City. Beide heerschappen zouden in een later stadium van hun carrière ook nog uitkomen voor AC Milan, al overlapte hun carrière nooit meer na die ene twee jaar bij Inter.

Terwijl Zlatan nadenkt over een mogelijk voetbalpensioen, wenkt voor Balotelli een nieuwe Italiaanse topclub. Volgens Italiaanse media zou hij in de belangstelling staan van Napoli. Dries Mertens is er einde contract en voorzitter Laurentis zou schoon schip in zijn spelerskern willen houden. Het is een uitdaging die Balotelli wel zou zien zitten.

“Ik zou er zeker gelukkig zijn”, vertelde hij op Instagram aan Fabio Cannavaro. “Mijn dochter Pia zou trouwens een goeie aanwinst zijn voor de ultra’s, ze is hevige fan van Napoli. Ik zing haar altijd Brescia-liederen voor, maar ze blijft supporteren voor Napoli. Toen ik ze voor het eerst meenam naar het San Paolo-stadion, was ze zo blij. Het is een speciale arena om binnen te komen, al moet ik wel bekennen dat niets boven San Siro gaat.”



