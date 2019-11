Huisref Tim Pots: “De spelers zullen de refs er niet aflopen” Bart Fieremans

26 november 2019

04u00 0 Voetbal Onze huisref Tim Pots looft het initiatief om de elitescheidsrechters een dag mee te laten draaien bij een clubtraining: “De refs kunnen zo bewijzen dat ze echte topsporters zijn.”

“De spelers zullen verschieten: ze gaan de refs er niet kunnen aflopen. Ik had van het plan al deze zomer vernomen en was aan het wachten op de uitvoering ervan. Goed dat het nu opgestart is. Hoe beter je elkaar kent, hoe meer respect er is. Dat ga je niet afdwingen als je in je ivoren toren blijft. Na een bezoek van een ref aan een club moeten ze er wel een tijd over laten gaan eer hij een match van die club fluit (wat ook gebeurt, red.), of met een soort rotatiesysteem werken. Anders kan de tegenstander reageren: ‘Ja maar, die scheidsrechter is zopas bij die club gaan trainen.’ Ze moeten de ongerustheid niet voeden.” Sommige refs kunnen trouwens best goed meevoetballen op training, meent Pots: “Jan Boterberg bijvoorbeeld kan aardig met een bal overweg.” (BF)