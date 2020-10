Huisanalist Marc Degryse fileert Transfer Deadline Day: “Antwerp is de ideale club voor Jordan Lukaku” Redactie

06 oktober 2020

Huisanalist Marc Degryse laat zijn licht schijnen over de activiteiten op Transfer Deadline Day. Hij denkt dat Antwerp de ideale plaats is voor Jordan Lukaku om zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. “De Belgische competitie, en zeker bij een ambitieuze ploeg zoals Antwerp, in het systeem dat Leko speelt met wingbacks, om er de concurrentie aan te gaan met Jukleröd... Ik denk dat het voor hem een ideale club is. Belangrijkste zal zijn: blijft hij fit?”, zo plaatst hij ook een kanttekening.

Voorts heeft hij het ook over Jérémy Doku en over de nieuwkomers bij Anderlecht (“Ik denk niet dat de ploeg hier versterkt uitkomt. Zeker niet"), over nieuwkomer bij Club Noa Lang en over Teodorczyk en de transferpolitiek van Charleroi. “Daar wordt zeer verstandig met geld omgegaan", klinkt het bij Degryse, die aansluitend ook nog zijn vizier verruimt naar de rest van Europa.