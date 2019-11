Hommeles in Spanje: Spaanse bond wil Luis Enrique terug, huidig bondscoach boycot persconferentie DMM

18 november 2019

23u20 0 Voetbal Het zit er opnieuw bovenarms op in Spanje en dat na een 5-0-overwinning tegen Roemenië. Bondscoach Robert Moreno heeft de persconferentie na de match geboycot nadat verschillende media hadden gemeld dat hij op de wip zit.

Volgens Spaanse media staat Luis Enrique namelijk dicht bij een terugkeer naar de Spaanse nationale ploeg. De voormalige bondscoach nam in juni van dit jaar ontslag om zijn dochter bij te staan in de strijd tegen kanker. Het meisje overleefde de ziekte niet.

Intussen zou de 49-jarige Enrique wel weer gevraagd zijn door de Spaanse bond om over te nemen voor het EK 2020. Na zijn ontslag nam assistent Robert Moreno over, maar Spaanse media weten dat binnen de bond niet iedereen is overtuigd van zijn kunnen.

Of Moreno bij een terugkeer van Enrique opnieuw assistent wil worden, is nog maar de vraag. Zeker nu hij de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië heeft geboycot. Het is in eerste instantie afwachten of Enrique toehapt. Eerstdaags zou de Spaanse bond communiceren.

Bij AS zijn ze intussen zeker: Moreno wordt de laan uitgestuurd. Vanmiddag wordt om 12u een persconferentie gehouden. Meer dan waarschijnlijk wordt dan de terugkeer van Luis Enrique aangekondigd.