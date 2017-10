Hogere premies voor Red Flames "maar gelijkschakeling met mannen onmogelijk" Wouter Devynck

06u56 0 photo_news Voetbal Het vrouwenvoetbal wint steeds meer aan belang. Dat CEO Koen De Brabander gisteren langsging bij de Red Flames om zijn steun uit te spreken, bewijst dat nog eens.

Na de historische 12-0-overwinning tegen Moldavië gaat de WK-kwalificatie met een thuismatch tegen Roemenië en dinsdag ook nog een verplaatsing naar Portugal écht van start. Het doel: zich in een poule met ook nog favoriet Italië plaatsen voor het WK 2019 in Frankrijk. De groepswinnaar gaat rechtstreeks, de tweede speelt barrages.



"Ik voel de ambitie bij iedereen", aldus De Brabander. "Onze poule is niet gemakkelijk, maar wel haalbaar. We vatten het aan met een strijdershart." Na het EK zou een WK nog meer losmaken voor het vrouwenvoetbal. "Kwalificatie zou een boost geven, maar is geen must. Op eigen kracht kunnen we de groei die nu bezig is met ons plan ook mogelijk maken."

Photo News Koen De Brabander, CEO van de Belgische voetbalbond.

Stuk boven 200 euro

Onderdeel daarvan zijn hogere premies. Die zullen een stuk hoger liggen dan de 200 euro die de Flames voor de EK-kwalificatiecampagne kregen. Maar van een gelijkschakeling met de mannen, zoals in Noorwegen recent het geval was, is absoluut geen sprake. "Er is een economisch kader dat ons dwingt eerlijk en realistisch te zijn", wil De Brabander geen appelen met peren vergelijken. "Je moet alleen maar de tribunes bekijken. Hoewel de belangstelling groeiende is, geeft dat ons op vandaag niet dezelfde mogelijkheden als bij het mannenvoetbal. De tv-rechten zijn ook totaal niet vergelijkbaar. Dat beseffen de speelsters, daarover is er constructief overleg. Gelijkschakeling is nu onmogelijk, dat zou de dood zijn. Je moet het weliswaar ambitieus laten ontwikkelen. En dan ga ik ervan uit dat die mogelijkheden wel zullen komen. Er zijn voorbeelden genoeg uit het buitenland die dat aantonen."