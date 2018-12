Hoezo, rentenieren na hun carrière? Deze sterren uit de voetbalwereld zagen hun fortuin als sneeuw voor de zon smelten TLB/SG

28 december 2018

21u49

Bron: Eigen Berichtgeving/The Sun 0 Voetbal De Ghanese voetballer Asamoah Gyan zit naar eigen zeggen financieel zo goed als aan de grond. De nu 33-jarige spits, die tijdens zijn carrière nochtans grof geld verdiende in Engeland, China en de Verenigde Arabische Emiraten, heeft naar eigen zeggen nog amper 600 pond (zo’n 665 euro) op zijn rekening staan.

Gyan gooide het geld de voorbije jaren door ramen en deuren naar buiten. Peperdure wagens, kleren, gigantische huizen, juwelen en ga zo maar door: alles moest Gyan, auteur van de bekende penaltymisser tegen Uruguay op het WK van 2010, hebben. Maar inmiddels is zijn geld naar eigen zeggen bijna allemaal op. Gyan wordt al maanden niet meer betaald door zijn Turkse club Kayserispor en hij is in een vechtscheiding verwikkeld met de moeder van zijn drie kinderen. Gyan is zo de volgende naam op het lijstje van fors verdienende (ex-)voetballers die een diepe financiële put moeten zien te delgen. Wij verzamelden enkele andere schrijnende binnen- en buitenlandse verhalen van grote namen uit de voetbalwereld.

Ronaldinho

Ooit was hij de best betaalde voetballer ter wereld, nu is Ronaldinho (38) zijn paspoort kwijt en zit hij financieel volledig aan de grond. Een juridisch conflict over bouwgrond ligt aan de oorzaak van de financiële problemen van de ex-topvoetballer. Ronaldinho hoorde zich in 2015 door een rechtbank veroordelen tot een boete van 164.000 euro omdat hij suikermolens had neergepoot op een terrein in Porto Alegre. Probleem: het terrein bleek een beschermd natuurgebied te zijn. Ronaldinho weigerde echter te betalen. Drie jaar later is de boete opgelopen tot ruim 1,7 miljoen euro en betaalde Ronaldinho nog altijd geen cent terug. Meer nog: hij weigerde ook de molens af te breken, een bevel dat de rechtbank hem had opgelegd. UOL Esporte meent te weten waaróm Ronaldinho zijn schuld nog altijd niet afloste. “Hij heeft nog zes euro op zijn bankrekening staan”, luidt het na contactname van Braziliaanse financiële diensten. Volgens de Braziliaanse site zouden Ronaldinho en zijn broer, die het bouwproject mee begeleidde, intussen hun paspoort hebben moeten inleveren.

Johan Cruijff

Cruijff was als voetballer absolute top. Tussen 1964 en 1973 maakte hij furore bij Ajax om daarna nog bij FC Barcelona te belanden. Hij sloot er zijn carrière een eerste maal af in 1978. Tegen dan moest hij zowat 13 à 20 miljoen gulden (6 à 9 miljoen euro) verdiend hebben. Cruijff stortte zich in de zakenwereld met zijn vriend Michel Basilevitch. Vanuit Barcelona begon hij een bedrijf dat zich met vanalles en nog wat bezighield, van de export van wijn en cement tot de uitbating van een varkensfokkerij.

Het bedrijf ging over de kop en Basilevitch ging met het geld lopen. Cruijff bleef uiteindelijk achter met 6 miljoen gulden (bijna 3 miljoen euro) schulden. Er zat niks anders op dan opnieuw te beginnen voetballen. Tot 1984 moest de inmiddels overleden Nederlander nog aan de bak, onder meer in de VS, Spanje en uiteindelijk nog Ajax en Feyenoord. De succesvolle trainerscarrière die Cruijff nadien uitbouwde, bracht hem er weer helemaal bovenop.

Brad Friedel

De Amerikaanse doelman wilde zijn goed hart tonen door een voetbalschool te bouwen in zijn thuisland, maar de ex-keeper van onder meer Tottenham en Aston Villa kreeg spijt van die beslissing. Hij bouwde een schuldenberg van naar verluidt zo’n vijf miljoen pond op. Zijn riante villa werd aangeslagen en Friedel moest op financieel vlak jarenlang door zware wateren varen. Tegenwoordig heeft de voormalige doelman zijn leven weer op de rails. Hij is nu trainer van New England Revolution in de Amerikaanse Major League Soccer.

Danny Boffin

Danny Boffin maakt tijdens zijn carrière het mooie weer bij Sint-Truiden, Club Luik, Anderlecht en de Franse subtopper FC Metz. In zijn topdagen verdiende hij 20.000 euro per maand. Tijdens zijn periode in Metz investeerde Boffin in een bouwproject in Rijsel, maar hij werd opgelicht en raakte een half miljoen euro kwijt. Boffin richtte daarna in België een bouwbedrijf op, dat hij liet leiden door een vriend. In 2005 bleek het bedrijf plots failliet te zijn en werd Boffin als zaakvoerder verantwoordelijk gesteld voor de schulden. En hij werd nog een derde keer bedrogen, door een Japanse manager die 100.000 euro van hem leende in ruil voor vijf luxewagens. In 2007 bleek Boffin met 450.000 euro schulden te zitten, waardoor hij in schuldbemiddeling stapte. In 2012 werd hij persoonlijk failliet verklaard.

Diego Maradona

Dat Maradona een plaats heeft in deze lijst, is gezien zijn huidige levensstijl geen gigantische verrassing. De legendarische Argentijn, tijdens zijn carrière twee keer voor een recordsom verkocht, moest op een bepaald moment bijna 45 miljoen euro terugbetalen aan de Italiaanse fiscus. Die achterstallige belastingen was Maradona tijdens zijn periode bij Napoli ‘vergeten’ te verrichten. En natuurlijk kon ‘Pluisje’ zijn schulden niet aflossen, hij werd failliet verklaard.

Celestine Babayaro

De sierlijke Nigeriaanse linksback Celestine Babayaro kwam in 1994, als zestienjarige, voor het eerst piepen bij RSC Anderlecht. Na de Oympische Spelen, waar hij goud haalde met Nigeria, trokken verschillende topclubs aan zijn mouw. Hij belandde in 1997 bij Chelsea, waar hij alles samen toch 200 wedstrijden speelde en de FA Cup, het Charity Shield en één titel won. In 2005 trok hij naar Newcastle, om drie jaar later naar Los Angeles Galaxy te verkassen. Hij werd in de Verenigde Staten echter al na een paar maanden ontslagen en nadien raakte Babayaro niet echt meer aan de bak. In 2010 stopte hij met voetballen en een jaar later werd hij bankroet verklaard. De voormalige verdediger zou de schulden die hij gemaakt had bij de aankoop van zijn Londense huis niet meer hebben kunnen betalen.

Luc Nilis

Luc Nilis zag, na heel wat mooie jaren bij Anderlecht en PSV, zijn carrière in 2000 abrupt tot een einde komen. In een duel met de doelman van Ipswich Town liep hij een vreselijke beenbreuk op. Op 24 januari 2001 werd zijn contract op Villa Park verbroken. Bijna 14 jaar later getuigde Nilis in het programma ‘Karakters’ over de moeilijke jaren die volgden. “Plots moet je dan je leven gaan opbouwen als een gewone man in het gezin. Terwijl het de vijftien jaar voordien altijd maar om voetbal heeft gedraaid. Ik was de richting kwijt. En op zo’n moment ga je bepaalde dingen proberen, dingen die echt niet kunnen in het leven. Gokken, met de kaarten spelen voor geld, bijvoorbeeld.” Nilis geraakte financieel in de problemen en zijn huwelijk moest eraan geloven. Sinds die periode heeft Nilis verschillende trainersjobs gehad.