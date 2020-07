Hoezo, coronacrisis? Nu gooien ook Bayern en Inter met miljoenen voor Sané en Hakimi SVBM

02 juli 2020

18u41 2 Voetbal Leroy Sané van Manchester City naar Bayern München: 49 miljoen euro. Achraf Hakimi van Real Madrid naar Inter Milaan: 40 miljoen. Dus coronacrisis of niet, de Europese topclubs gooien als vanouds met de miljoenen – en we zijn pas begin juli. Een overzicht van de duurste transfers van de zomermercato tot dusver.

De boekhoudkundige ruildeal tussen Barcelona en Juventus

Een transfer die menig wenkbrauwen deed fronsen: Arthur Melo ruilt Barcelona in voor Juventus, Miralem Pjanic maakt de omgekeerde beweging. Juve betaalt 72 miljoen euro voor de 23-jarige Braziliaan, terwijl het 60 miljoen incasseert van Barça voor Pjanic. De Bosniër is de dertig al gepasseerd en zijn piek lijkt al achter hem te liggen.

Waarom werkt de Spaanse club dan mee aan deze transfer? Wel, om de boekhouding op te smukken. Barcelona betaalde twee jaar geleden 30 miljoen euro voor Arthur, die een zesjarig contract tekende. Elk contractjaar verminderde de boekwaarde van de middenvelder dus met 5 miljoen euro. Zijn boekwaarde bedroeg nog 20 miljoen euro. Aangezien de Catalanen 72 miljoen euro ontvangen van Juve, mogen ze dit jaar 52 miljoen euro bijschrijven in de boekhouding.

Hetzelfde verhaal bij Juventus: de club doet financieel een goede zaak aan de verkoop van Pjanic. De ‘Oude Dame’ haalde de middenvelder in 2016 voor 35 miljoen euro bij AS Roma. De Bosniër tekende een contract voor vijf jaar, wat hem in de boeken zeven miljoen euro per jaar waard maakt. Dankzij een contractverlenging was hij nu nog 13 miljoen euro waard. Een verkoop voor 60 miljoen euro betekent een meerwaarde van 47 miljoen euro. Barcelona en Juventus helpen elkaar dus met deze transfer om in orde te blijven met de Financial Fair Play-regels.

Atlético licht aankoopoptie voor Morata

In de zomer van 2017 legde Chelsea maar liefst 66 miljoen euro op tafel voor Real-spits Alvara Morata. Veel plezier beleefde de Spanjaard niet aan die transfer. In januari 2019 keerde Morata terug naar Spanje. Uitgerekend Atlético, die andere Madrileense club, haalde de spits op uitleenbasis en bedong ook een aankoopoptie van 56 miljoen euro.

Atlético maakte in juli 2019 al bekend dat het die aankoopoptie ook zou lichten. Sinds 1 juli is Morata een volwaardig Atlético-speler.

Ziyech en Werner moeten voor vuurwerk zorgen op Stamford Bridge

Een club die zich al erg bedrijvig toonde, is Chelsea. De Engelsen hielden zich het afgelopen jaar erg kalm op de transfermarkt. Door een transferverbod konden de Blues ook niet anders. In 2020 pakte de Londense club wel al stevig uit. In februari raakte al bekend dat Hakim Ziyech na vier seizoenen Ajax andere lucht opsnuift. De 27-jarige Marokkaan maakt de overstap naar Chelsea. De Nederlanders incasseren zo’n 40 miljoen euro.

Enkele weken geleden deed Chelsea er nog een schepje bovenop: Timo Werner werd voor 53 miljoen euro overgenomen van RB Leipzig. De Duitser moet de komende jaren op Stamford Bridge doen wat hij de laatste vier seizoenen in Duitsland deed: scoren. De aanvaller leek erg lang op weg naar Liverpool, maar de Engelse landskampioen kwam nooit met een concreet bod op de proppen.

Paris Saint-Germain neemt Icardi definitief over van Inter

Na jarenlang de aanvalslinie van Inter geleid te hebben, werd Mauro Icardi vorige zomer uitgeleend aan Paris Saint-Germain. De Argentijn mocht beschikken na een conflict met het bestuur van Inter. Eerder kreeg de voormalige aanvoerder het ook al aan de stok met de harde kern van de Milanese club.

Bij PSG scoorde Icardi dit seizoen twintig keer in 31 wedstrijden, waaronder drie keer tegen Club Brugge in de Champions League. De Fransen hadden in het huurcontract een aankoopoptie voor de achtvoudige international. Die is ook gelicht. Aanvankelijk zou PSG 70 miljoen euro betalen, maar door de coronacrisis is er naar verluidt een akkoord bereikt over een transfersom van 50 miljoen euro.

Sané ruilt City voor Bayern

Sané leek vorige zomer al op weg naar Bayern, maar toen gooide een zware knieblessure roet in het eten. De Duitse winger stond het hele seizoen aan de kant. De interesse van de Rekordmeister bleef aanwezig en ook de speler zelf wilde maar al te graag terugkeren naar zijn thuisland. Bovendien liep het contract van Sané in de zomer van 2021 af, waardoor City hem wel moest verkopen wilde het zijn speler niet gratis de deur uit zien lopen.

“We hebben hem twee of drie keer een nieuw contract voorgesteld, maar dat heeft hij geweigerd”, vertelde City-coach Pep Guardiola. “Als we een speler een aanbieding doen, is dat omdat we hem willen. Hij heeft speciale kwaliteiten. Wij willen spelers die met de club doelen willen bereiken. Hij is een aardige jongen en ik hou van hem, ik heb niets tegen hem. Maar hij wil een nieuw avontuur.”

Dat nieuwe avontuur wordt Bayern München, dat hem overneemt voor een bedrag van 49 miljoen, plus gegarandeerde bonussen van 11 miljoen. Sané tekende een contract tot 2025 in Beieren.

Achraf Hakimi: van Real Madrid naar Inter voor 40 miljoen euro

Romelu Lukaku mag een nieuwe ploegmaat verwelkomen bij Inter. Vleugelverdediger Achraf Hakimi verlaat Real Madrid en trekt naar de Nerazzuri. Hakimi levert de Koninklijke 40 miljoen euro op, een bedrag dat door middel van bonussen nog kan oplopen.

De Marokkaan belandde al in 2006 in de jeugdopleiding van Real. De afgelopen twee seizoenen speelde hij op uitleenbasis bij Borussia Dortmund.

