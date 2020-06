Exclusief voor abonnees Hoeveel fans kunnen (top)clubs ontvangen? Wie mag er dan komen? En wat met de trafiek van fans? Dit is het huiswerk voor voetbal met publiek in september BF/JW/JBE

11 juni 2020

04u00 2 Voetbal Een werkgroep van de Pro League werkt vandaag samen met de politie aan een uniform plan over voetbal met publiek. Enkele Belgische topclubs zoals AA Gent, Racing Genk en Anderlecht hebben hun huiswerk al klaar: mochten in september voetbalfans – met respect voor de afstandsregels – weer in de stadions mogen, is een bezetting tot 25% haalbaar. Wie er dan voorrang krijgt? En hoe wordt die trafiek van fans gemanaged? Een overzicht.

Een competitiestart begin augustus voor volle stadions is onder de huidige ­regels in België uitgesloten – alle massa-evenementen tot 31 augustus zijn verboden. Maar de huidige gunstige trend van de coronacijfers biedt de voetbalfan en profclubs wél perspectief op een grote versoepeling richting september. En wie weet zelfs vroeger – in de ­oorspronkelijke plannen van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) was er al sprake om vanaf 1 augustus maximaal 2.000 supporters toe te laten.

Enkele Belgische topclubs maakten proactief wel al hun rekening.

