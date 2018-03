Hij rolde ooit de Rode Duivels in z'n eentje op, vandaag hangt ex-goalgetter uit Turkije levenslange celstraf boven het hoofd DMM

09 maart 2018

15u58 70 Voetbal From hero to zero, zo zou je het pijnlijke verhaal van ex-voetballer Hakan Şükür kunnen omschrijven. De legendarische goalgetter van Galatasaray leeft vandaag ondergedoken in de Verenigde Staten. Şükür runt in Californië een kleine koffieshop, maar is vooral op de vlucht voor het regime van president Erdogan.

De snelste goal ooit op een WK en de man die op het EK in 2000 België eigenhandig in diepe rouw dompelde. Dat is Hakan Şükür. De 'Stier van de Bosporus' kende tijdens zijn actieve voetbalcarrière al een illustere status in Turkije. In zijn eerste passage bij topclub Galatasaray scoorde hij 119 goals in 156 wedstrijden en ook voor zijn vaderland deed hij de netten veelvuldig trillen. Şükürs imago werd er in Turkije nog legendarischer op toen hij in de kleine finale van het WK in Zuid-Korea al na 11 seconden wist te scoren.

Een derde plaats voor de Turken en Şükür uiteraard dé grote held bij het thuispubliek. Ondanks mislukte passages bij Inter en Blackburn bleef hij in eigen land de handen op elkaar krijgen. Getuige zijn 41 goals voor Galatasaray op 34-jarige leeftijd. De aanvaller kon in 2008 met een gerust hart op pensioen trekken. Een voetbalheld ben je voor altijd, toch?

Veelbelovende politieke carrière

Als druk gesolliciteerde persoonlijkheid ging Şükür daarop langzaam zijn pasjes in de politiek wagen. De voormalige sterspeler schreef zich in bij de AKP-partij van president Erdogan en ook daar lag een grote carrière in het verschiet. Şükür toonde kennis van zaken en zou als genodigde op een belangrijk huwelijk poseren met de Turkse president én Fethullah Gulen. De latere oppositieleider én de verspreider van een andere, meer Islamitische levenswijze in Turkije.

Op zich was dat nog geen reden voor de val van Şükür. Dat waren zijn opvallende uitlatingen trouwens ook niet. Şükür liet verstaan dat hij zich niet langer een Turk voelde: "Ik ben een Albaniër en voel nog weinig voor Turkije." Gevaarlijke woorden in het steeds strenger wordende regime van Erdogan, al zou Şükür wel naam blijven maken in de AKP-partij.



Donkere wolken en mislukte staatsgreep

De poppen gingen pas echt aan het dansen toen Şükür in 2016 na de sluiting van enkele Gulen-scholen openlijk afstand nam van de AKP-partij en president Erdogan. Şükür ging verder als onafhankelijk parlementslid en sympathiseerde openlijk met de Gulen-beweging. De donkere wolken pakten zich steeds meer samen en dat zou nog verergeren met een reeks stevige tweets aan het adres van Erdogan.

Terwijl Şükür schuldig werd bevonden in de rechtbank voor stevige aantijgingen tegenover het Turkse regime barstte plots de Turkse staatsgreep uit zijn voegen. Şükür schaarde zich achter de Gulen-sympathisanten en kwam daarmee in het verliezende kamp terecht. De coup werd de kop in gedrukt door president Erdogan.

Alle Gulenisten werden met verdachte ogen bekeken en dat was ook het geval voor Şükür. De voormalige voetballer werd van de ene dag op de andere een terreurverdachte. Omwille van zijn status kreeg hij de kans om zijn sympathieën voor Gulen te ontkennen, maar dat weigerde de ex-speler van Galatasaray koppig.

Vlucht naar de VS, vader sterft in gevangenis

Şükür plooide ook niet toen zijn vader Selmet werd opgepakt. Volgens de regering zouden de beide Şükürs hun fortuin verleend hebben aan de 'terroristische' Gulen-beweging. Een misdaad waarop in Turkije een gevangenisstraf staat en in sommige gevallen zelfs de een levenslange celstraf wordt gevorderd. Gelukkig wist Şükür te ontsnappen naar de VS om daar een kleine koffieshop in Californië te starten. Dat terwijl zijn vader afgelopen zomer achter de tralies stierf aan kanker.

Twee jaar na zijn vlucht ziet het er nog steeds naar uit dat Şükür niet naar Turkije kan terugkeren. De ex-voetballer lijkt aan de andere kant van de wereld dan ook te berusten in zijn lot. Volgens gespecialiseerde websites kan Şükürs onderneming in Palo Alto op heel wat lof rekenen. Een mens zou voor minder naar een koffie grijpen.

