Het woord is aan Henry: "Zijn statistieken zijn fenomenaal"

Hij leek lange tijd op weg naar Celtic, maar halfweg de M6 tussen Londen en Glasgow nam Henry Onyekuru de afslag Liverpool. Hij parkeerde zijn wagen aan Goodison Park, zette zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen en drukte manager Ronald Koeman stevig de hand. 350 kilometer verderop volgt een stevige vloek van Brendan Rodgers. De manager van Celtic had zijn zinnen gezet op het goudklompje van Eupen. Onyekuru had vanavond een wapen kunnen zijn voor Rodgers in het Vanden Stockstadion.



"Onyekuru was één van onze belangrijkste targets in de zomer", zei Rodgers afgelopen zaterdag op de persconferentie na de gewonnen derby tegen Rangers. "Voor een speler op zijn positie had hij geweldige statistieken." Onyekuru speelde vorig seizoen 41 wedstrijden voor Eupen en was daarin goed voor 24 goals en 9 assists. "We hebben elkaar ook gesproken en ik had er een goed gevoel bij, maar tot een echt bod is het nooit gekomen. De bedragen die circuleerden konden wij niet op tafel leggen."

CEO van Eupen Christoph Henckel beaamt de woorden van Rodgers. "Celtic informeerde voor het eerst afgelopen winter, maar op dat moment kon er voor ons geen sprake zijn van een transfer. Uiteindelijk is het ondanks de interesse van de Schotten nooit tot een concreet bod gekomen."



Ook in de spelersgroep van Eupen hadden ze snel door dat de liefdesverklaring van Rodgers niet genoeg zou zijn om Onyekuru te verleiden. "Ik denk dat hij Celtic een beetje te min vond", zegt ex-ploegmakker Hendrik Van Crombrugge. "Ik heb Henry leren kennen als een bedeesde jongen, maar de ambitie droop er wel af. Zoals zo veel spelers droomde hij van de Premier League. Ik herinner mij nog dat hij begin vorig seizoen na een paar goede wedstrijden van Eupen zei dat we een ploeg hadden voor de Champions League. Een uitspraak die volledig buiten proportie was natuurlijk, maar wel kenmerkend voor Onyekuru en het geloof in zichzelf." Siebe Blondeel vult aan. "Je hoort hem niet vaak, maar als er iets hem niet zint heb je het wel snel door. Het is een koppigaard."

Transfer forceren

Dat ondervonden ze in Eupen toen Onyekuru meer dan een week wegbleef van de training om zijn transfer te forceren. "Hij heeft snel ingezien dat hij het niet alleen kon, dat hij ons ook nodig had om goed te presteren", zegt Van Crombrugge. Uit een rist van ploegen won Everton uiteindelijk het pleit, om hem dan meteen aan Anderlecht uit te lenen. "Bij Anderlecht is het dit seizoen nog niet gelopen zoals hij had gehoopt, maar ik vind het normaal dat hij tijd nodig heeft. Het is niet makkelijk voor een nieuwe speler om op Anderlecht binnen te komen en al zeker niet als je 'maar' gehuurd wordt voor één seizoen. Ik had wel het gevoel dat Weiler in hem geloofde, maar nu is het met Frutos als coach toch weer afwachten wat het wordt. Maar dat hij leeft voor wedstrijden zoals die vanavond, dat weet ik zeker."

