Het volledige interview met Moussa Dembélé: "Even angstig toen ik de symptomen had van het coronavirus"

08 maart 2020

19u26 0 Rode Duivels Moussa Dembélé stopt als Rode Duivel. De Belg vindt het moeilijk om de zware combinatie tussen de Rode Duivels en het clubvoetbal te blijven volhouden. De blessuregevoelige middenvelder focust zich vanaf nu liever op z’n club, Guangzhou R&F. In het interview met VTM Nieuws ging Dembélé nog in op heel wat andere thema’s. Bekijk hieronder de meest opvallende passages uit de babbel met Gilles De Bilde.

Tweede thuis? Dembélé over het leven in China: “Ah, die Chinezen, ik vind ze cool”

De overstap naar China was niet evident: “Heel veel mensen hebben een bepaald beeld bij Chinezen, dat die de hele dag rochelen en scheten laten. Ze hebben inderdaad wel bepaalde gewoontes, maar ik vind het leuk om in een heel andere wereld te zijn.” De keuken kan Dembélé wel appreciëren: “Guangzhou is zowat het Italië van China, dus het eten is hier echt wel heel goed”. Met de taal heeft Dembélé meer problemen: “Ik heb het gevoel dat zij vier talen in één taal hebben, het is echt super moeilijk.”

Dembélé over het coronavirus: “Ik had zelf even de symptomen”

