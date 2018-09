Het trieste verhaal van 'ploetervoetballer' uit Nigeria (en 'Spitsbroers'): gebroken dromen, loze beloftes en malafide makelaars Sven Spoormakers

10 september 2018

17u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Amper 18 is Junior Bright Etuwe, wanneer hij op een koude novemberdag aankomt op een Belgische luchthaven. Rillend - een jas heeft hij niet bij. Een makelaar heeft hem naar Europa gebracht, voor een topcarrière in het voetbal. Maar dat draait helemaal anders uit. Het verhaal van een ploetervoetballer.

Een modderpoel die slechts als voetbalveld herkenbaar is wegens de aanwezige doelen, ergens in Vlaanderen. Drie zwarte mannen zitten op de bank bij een club in vierde provinciale. Nog voor de rust begint één van hen zich al om te kleden, eenzaam in een kleedkamer van kil beton. Hij vertrekt, met gebogen hoofd en gebroken dromen. De trainer heeft 'm gezegd dat hij niet zal spelen. En niet spelen betekent: geen plaats in het team.

Een kunstgrasveld in Södertalje, in Zweden. Langs het veld liggen hopen en hopen sneeuw, glinsterend in de middagzon. Drie zwarte mannen staan in gewone plunje aan de kantine. Ze doen hun beklag, want plots mogen ze niet meer spelen met hun team. Ze hadden beloftes gekregen over wat ze zouden verdienen, maar iemand had die belofte gebroken. Hun avontuur in het Hoge Noorden is voorbij. Geen contract, geen appartement, geen loon, geen premies.

