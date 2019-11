Het racismespook duikt nu op in Oekraïne: Braziliaan verlaat in tranen het veld en krijgt op de koop toe een rode kaart DMM

11 november 2019

08u52

Bron: AP 0 Voetbal Het houdt niet op. Na de schaamtelijke gevallen van vorige week, dook het racismespook gisteren opnieuw op in Oekraïne. Daar werd Shaktar Donetsk-speler Taison het slachtoffer.

De feiten vielen een kwartier voor tijd voor. In de altijd beladen topper tussen Shaktar Donetsk en Dinamo Kiev verloor spelmaker Taison z'n geduld. De Braziliaan werd de hele wedstrijd door racistisch belaagd door de bezoekende fans . Toen plots de veer brak, reageerde de middenvelder van Shaktar Donetsk met een middenvinger richting de supporters in de tribune. In navolging van Mario Balotelli, die vorige week in Italië het slachtoffers werd van racisme op de voetbaltribunes, had hij dan ook al de bal ziedend weggetrapt.

De match werd daarna even onderbroken, terwijl de scheidsrechter de spelers van het veld begeleidde. Taison verliet in tranen de grasmat en dat zou definitief zijn. De ref in kwestie gaf de Braziliaan prompt rood voor zijn reactie op het racisme. Op zijn zachtst gezegd een vreemde beslissing, die gelukkig niet al te veel sportieve gevolgen had voor Shaktar. De ploeg uit Donetsk kon met z'n tienen een 1-0-voorsprong vasthouden in de slotminuten. Shaktar leidt autoritair in de tussenstand met 40 op 42 en twaalf punten voorsprong op de concurrentie.

De nieuwe episode van racisme in het voetbal blijft wel bijzonder pijnlijk. Naast de gezangen aan het adres van Taison hadden enkele Dinamo-fans ook stickers mee om de anti-racismecampagne van hun club op de korrel te nemen. Beide clubs veroordeelden het gedrag van de fans na de match. Zo had Shaktar-coach Luis Castro het er over in zijn perspraatje na de match.

“Mijn spelers hebben vandaag hun karakter getoond. Ik wil graag mijn steun uitdrukken aan allen die lijden onder het racisme. Wat vandaag gebeurd is met mijn spelers is onacceptabel. Het is schaamtelijk voor iedereen en we moeten er elke dag, elke minuut en elke seconde tegen vechten”, aldus Castro.