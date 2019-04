Het is niet allemaal kommer en kwel: vrouwenploeg Anderlecht pakt landstitel na overwinning bij Gent Ladies DMM

30 april 2019

22u52 0 Voetbal Terwijl het bij de mannen snakken is naar het seizoenseinde, tonen de Anderlecht-vrouwen wél hoe het moet. De vrouwenploeg van paars-wit kroonde zich vanavond tot kampioen in de play-offs van de Belgische Super League. Anderlecht won met 0-1 van de AA Gent Ladies.

Een vroeg doelpunt van Sarah Wijnants. Meer hadden de dames van Anderlecht niet nodig om de beslissende partij van de play-offs te winnen. De aanvalster van Anderlecht scoorde haar 9de van de play-offs. Na 19 minuten lag de 0-1 in doel te blinken. De Gent Ladies - die eerder op het seizoen de beker voor vrouwen wonnen - hadden geen antwoord meer in huis. Na 20 wedstrijden geeft Anderlecht een onoverbrugbare kloof in handen. Voor paars-wit is het de zesde titel in het vrouwenvoetbal uit de clubgeschiedenis. De voorbije jaren was de titel vooral een Luikse aangelegenhuid. Standard pakte zeven jaar op rij de titel, tot Anderlecht vorig jaar de scepter overnam. Voor de vrouwenploeg van voorzitter Marc Coucke is het de tweede titel op rij.

Women Superleague Playoffs ⚽ KAA Gent 0-1 #RSCA @ FULL TIME (Goal: 19' Sarah Wijnants) Onze vrouwen zijn kampioen! 🏆 Nos Dames sont championnes! 💜 #RSCAWOMEN #COYM pic.twitter.com/CEOw4QRoAh RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

