HET DEBAT. Zou een BeNeLiga met Belgische en Nederlandse clubs een goede zaak zijn? Dit is jullie mening Redactie

01 november 2019

18u57 0 Voetbal Een BeNeLiga met Belgische en Nederlandse clubs, zou het een goede zaak zijn voor ons voetbal? In een artikel dat eerder vandaag verscheen op HLN.be kwamen Een BeNeLiga met Belgische en Nederlandse clubs, zou het een goede zaak zijn voor ons voetbal? In een artikel dat eerder vandaag verscheen op HLN.be kwamen experts en betrokkenen aan bod. Nu is het jullie beurt: dit zijn de boeiendste reacties.

Philippe Corthout: “Het niveau is in Nederland ook lager dan enkele jaren geleden, de paar topclubs buiten beschouwing gelaten. Ik zie weinig supportersclans om de twee weken honderden kilometers rijden. Iedereen denkt aan de ronkende namen, maar de middenmoot in Nederland verschilt niet veel van België qua voetbalspel.”

François Troch: “Dat zou het Belgisch voetbal kapot maken. De ploegen die niet meedoen zullen verdwijnen , wegens geen inkomsten. Kleinere ploegen hebben een paar keer per jaar een vol stadion als de zogenaamde grote ploegen op bezoek komen, dat verdwijnt dan.”

Geert Moreels: “Een goede zaak voor Gent, Brugge, Genk, Standard, Antwerp en Anderlecht en ook broodnodig om een nog hoger niveau te kunnen halen in de toekomst. De andere Belgische clubs zijn volgens mij echt te licht hiervoor.”

Jozef Van der Elst: “Op vlak van voetbalniveau zou het beter uitkomen. Alleen de supporters worden er niet beter van, door de waarschijnlijk hogere ticketprijzen en kosten de verplaatsingen. Die andere clubs gaan hun inkomsten wel hard zien slinken. Zoals altijd, de rijken winnen weer maar het is veelal de gewone mens die zijn centen aan die te vet betaalde voetballers geeft.”

Paul Mulder: “Het klinkt allemaal mooi , maar ik vraag me af wat er met de overblijvende clubs in België gaat gebeuren, is er dan nog een Belgische competitie of is het de boeken toe voor de overblijvers. Ik ben er niet voor te vinden en ben neutrale voetbalfan.”

Sven Vincenat: “Matchen tegen Ajax, PSV en Feyenoord (zelfs in de huidige deplorabele staat) zullen elke voetballiefhebber aanspreken. Denk maar aan de CL-kwalificatie van vorige zomer tussen Ajax en Standard, en afgelopen zomer zelfs ook AZ - Antwerp. Al is die laatste al in mindere mate. Ook in Nederland zal een match tegen een ploeg als Club, Standard of Anderlecht (zelfs in de huidige deplorabele staat) tot de verbeelding spreken. Maar wie zit er hier te wachten op FC Utrecht, ADO Den Haag of Vitesse?”

Frederik Lootens: “De Nederlandse journalisten hebben overschot van gelijk. België is daar niet klaar voor. En mocht het doorgaan, gaan de Nederlanders onmiddellijk inzien dat dit een verloren zaak is. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze in Nederland slim genoeg zijn om dit project niet te laten doorgaan.”

John De Roo: “Dat alleen zal niet genoeg zijn om op Europees niveau het gat met de grote competities te dichten. Voorzitters en sponsors moeten ook van hetzelfde niveau zijn als bij pakweg Man City, PSG, Barcelona,... En geen voorzitters die de club zien als het verlengde van business en bang zijn een euro te verliezen.”