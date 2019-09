HET DEBAT: hoe moet haatgedrag in voetbalstadions bestreden worden? Dit is jullie mening ttr

06 september 2019

17u30 1 Voetbal Romelu Lukaku kreeg het afgelopen weekend tijdens de wedstrijd Cagliari-Inter oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd. Hoe moet haatgedrag in voetbalstadions bestreden worden? Romelu Lukaku kreeg het afgelopen weekend tijdens de wedstrijd Cagliari-Inter oerwoudgeluiden naar zijn hoofd geslingerd. Hoe moet haatgedrag in voetbalstadions bestreden worden? Eerst lieten we onze experts aan het woord . Nu is het aan jullie. Dit zijn de boeiendste reacties.

Peter Vaneigens: “Heel simpel, alle matchen achter gesloten deuren spelen, verbod op matchen tonen in het openbaar en daarmee is niet alleen dit probleem opgelost maar ook alle andere! Geen supporters meer die met hun zatte botten vertrekken uit het stadion, geen geruzie, vechtpartijen of baldadigheden meer, geen getoeter in de straten, iedereen voor zijn eigen tv’tje in zijn huisje. Ook geen megalomane stadions. En maak een apart betalend sportkanaal om de inkomsten te genereren die ze mislopen uit de stadions.”

Reinhard Dauwe: “Bij ongepast gedrag van de supporters zou ik de tegenploeg een penalty toekennen. Ik denk dat het er snel stil zal worden aan de overkant.”

De scheidsrechter moet de match stilleggen bij haat en racistisch gedrag Mario Roman

Mario Roman: “Heel simpel, het bestaat al, maar wordt nooit toegepast. De scheidsrechter moet de match stilleggen bij haat en racistisch gedrag, maar geen enkele scheidsrechter durft dat te doen. En geef de ploeg met supporters die dergelijk gedrag vertonen een forfaitnederlaag. Ze zullen wel gauw die supporters een stadionverbod geven. Dat hoort niet thuis op het voetbal en in geen enkele andere sport.”

Bert Van den bossche: “Racisme is strafbaar en moet daarom bestreden worden door justitie, niet door de UEFA. Verplichte camera’s met cctv. Supporters die wangedrag vertonen oppakken door justitie en bij veroordeling een levenslang stadionverbod geven.”

Sensibiliseringsfilmpjes spelen vooraf op de schermen en tijdens de pauze Mieke Kenis

Nicolas Van Hoecke: “Zware straffen voor betrokken personen. Wat Mulder zegt, is onzin. 5-0 nederlaag geven, dan straf je gewoon nog maar eens de club net zoals met hooligans als er zaken op het veld gesmeten worden. Je moet de personen in kwestie straffen, niet de clubs. Stadionverbod, boetes enzovoort ...”

Mieke Kenis: “Straffen werkt averechts. Er zou (veel) geïnvesteerd moeten worden in een campagne die zegt: ‘Wij doen niet mee’. Ook sensibiliseringsfilmpjes spelen vooraf op de schermen en tijdens de pauze. Slogan ook gebruiken op drinkbekers en bierviltjes en dergelijke. Wanneer mensen zich bewust worden van hun kuddegedrag, verdwijnt dit vanzelf.”

Stijn Maes: “Laat de KBVB cursussen cultuur en psychologische knowhow en dergelijke uitgeven aan clubs die ze zo kunnen uitreiken aan de verbonden supportersclub voor meer info waarom we ons zo gedragen in stadions... Laat supporterclubs een charter ondertekenen met de verbonden club en indien na een seizoen een positieve beoordeling volgt, geeft de club bijvoorbeeld subsidies of een bbq.”