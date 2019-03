Het aparte verhaal van Belgische goaltjesdief die 22 keer scoorde in Griekenland, maar geen minuut meer op het veld staat Bart Fieremans en Rudy Nuyens

28 maart 2019

08u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Voetbal Wat hebben Romelu Lukaku, Dries Mertens, Cyriel Dessers en Hugo Cuypers gemeen? Het zijn de enige Belgen die in de laatste vijf jaar in één seizoen meer dan 20 goals maakten in een buitenlandse eerste of tweede klasse. Hugo wie? De goaltjesdief over waarom hij al een jaar niet mag spelen bij Ergotelis.

Inderdaad: de nu 22-jarige Cuypers is niet de meest bekende Belgische spits in buitenlandse loondienst en heeft weinig adelbrieven in België. Hij trof bij de U19 van Standard wel 31 keer raak in één seizoen, en mocht toen in 2016 één keer van het hoogste niveau proeven als invaller voor Renaud Emond in play-off 2 tegen Waasland-Beveren. Via een uitleenbeurt aan Seraing belandde Cuypers in 2017 bij Ergotelis in de Griekse tweede klasse, om daar te ontploffen met 22 goals in één seizoen. Hij werd er dat seizoen verkozen tot beste speler in de Griekse tweede klasse.

AEK wou hem

Carrière gelanceerd, denk je dan. En dat dacht ook Cuypers. De Griekse landskampioen AEK Athene wou hem, maar het voorgeschotelde contract zinde Cuypers niet. Naar verluidt zou hij minder verdienen dan wat een 1B-club als Roeselare doorsnee betaalt. Evenmin wou Cuypers onder druk zijn minimumcontract bij Ergotelis, dat in juni afloopt, verlengen. Ergotelis - nota bene in handen van ex-Lierse-eigenaar Maged Samy - zette de carrière van Cuypers on hold. “De TD zei me dat ik zonder bij te tekenen niet meer zou spelen. Ik kreeg afgelopen zomer en winter andere aanbiedingen, maar Ergotelis heeft me een jaar geblokkeerd.”

Dit seizoen komt Cuypers in geen statistiek voor. Hij wacht eind juni af om als vrije speler zelf te beslissen. Vanuit Iraklion in Kreta, waar Ergotelis FC speelt, doet hij zijn relaas. “Ik train dagelijks mee, maar speel geen matchen. Dat is een harde klap: sportief verlies ik een jaar, maar ik voel me nu ook meer volwassen door wat er gebeurd is. Ik zit niet in een dip. Ik ben zelfverzekerd over het komende seizoen en fysiek ben ik topfit. Ik heb zelfs met een personal coach bijgetraind.”

Cuypers zegt dat hij deze zomer genoeg opties heeft. Een terugkeer naar België sluit hij niet uit. Er was eerder al interesse van Belgische middenmoters. “Maar ik ga niet zeggen dat ik meteen een basisplaats in 1A aankan. Ik heb ook een lichte voorkeur om in Griekenland te blijven voetballen, voor een eersteklasser dan. In België ben ik gewoon een jonge speler die niet doorbrak bij Standard, in Griekenland is mijn status als topschutter in tweede klasse hoger. Hier stond ik elke week in de aandacht. Dat is na een jaar niet zomaar vergeten.”

Niveau

De Griekse tweede klasse vergelijkt Cuypers met een niveau tussen 1B en Eerste Amateur in België. “Ik kan me inbeelden dat ze in België niet meteen ‘wauw’ zeggen bij 22 goals in de Griekse tweede klasse. Ik heb niet 22 keer gescoord in de tweede Bundesliga. Maar ik ben wel zeker van mijn kwaliteiten. Ik werk heel hard om mijn doelen te bereiken en ben een echte ‘killer’ in de zestienmeter. Het niveau van de Griekse eerste klasse verschilt niet veel van dat in België, als je de prestaties van de drie grote Griekse topclubs ook Europees ziet.” Wel zeker is dat Cuypers geen speelbal meer wil zijn. Hij besluit gelouterd. “Ik ben me er nu van bewust dat het in een carrière in beide richtingen heel snel kan gaan. En misschien heb ik nu het jaartje op mijn gemak gehad voor alle media wild worden. (lacht)”