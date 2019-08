Het aparte (brokken)parcours van Anthony Vanden Borre PJC/GVS

16 augustus 2019

13u02

Bron: Eigen berichtgeving 1 Voetbal In maart 2004 maakte Anthony Vanden Borre zijn debuut bij Anderlecht. Vijftien jaar later haalt eeuwige vriend Vincent Kompany de rechtsachter mogelijk terug naar Brussel. Daartussen: een speciaal (brokken)parcours.

13 maart 2004

Hugo Broos gunt de dan 16-jarige Vanden Borre zijn eerste officiële speelminuten bij Anderlecht in de 3-2-zege tegen Charleroi. Aan de zijde van... Vincent Kompany.

24 april 2004

De eerste landstitel van Vanden Borre is binnen na een 1-1-gelijkspel met Anderlecht tegen Lierse. In totaal wordt hij zes keer Belgisch kampioen.

28 april 2004

Vanden Borre debuteert voor de nationale ploeg in een oefenduel tegen Turkije. Hij is dan 16 jaar en 187 dagen oud. Enkel Fernand Nisot was jonger bij zijn debuut.

14 september 2004

Op Valencia speelt Vanden Borre zijn eerste duel in de groepsfase van de Champions League, het wordt 2-0. Pas in oktober 2013 wordt hij door Youri Tielemans van de troon gestoten als jongste Belg op het kampioenenbal.

11 mei 2006

In een vriendschappelijke interland tegen Saudi-Arabië scoort Vanden Borre zijn enige interlanddoelpunt. Hij legt de 2-1-eindstand vast.

8 maart 2007

Vanden Borre staat door zijn nonchalance en mentaliteit ter discussie bij Anderlecht en vertrekt naar Fiorentina. Hij komt bij de Italiaanse club twee keer in actie.

25 juni 2008

Na een uitleenbeurt neemt Genoa Vanden Borre definitief over van Fiorentina. Ook daar speelt hij amper, net als op huurbasis bij Portsmouth.

1 september 2010

Na een contractbreuk bij Genoa tekent Vanden Borre bij Racing Genk, waar hij vertrouwenspersoon Frank Vercauteren terugvindt. Door een geschil met Genoa is hij wel pas na een halfjaar speelgerechtigd.

17 mei 2011

Met een reeks sterke prestaties leidt Vanden Borre Racing Genk naar de titel.

15 januari 2012

Vanden Borre negeert na een vervanging op Zulte Waregem trainer Mario Been, maar geeft wel een high five aan Essevee-spits Habib Habibou. Zijn contract bij Genk wordt niet verlengd.

30 januari 2013

Ten einde raad klopt de werkloze en niet-wedstrijdfitte Vanden Borre aan op Neerpede. Anderlecht biedt Vanden Borre de kans om zijn carrière te redden.

16 maart 2013

Op bezoek bij AA Gent maakt Vanden Borre zijn rentree in het eerste elftal van Anderlecht. Na 79 minuten valt hij in.

13 mei 2014

Bondscoach Marc Wilmots neemt Vanden Borre, inmiddels weer op topniveau, op in zijn definitieve selectie voor het WK in Brazilië. Een beloning voor het harde werk.

26 juni 2014

Tegen Zuid-Korea viert Vanden Borre zijn WK-debuut, maar moet hij met een barst in het kuitbeen naar de kant. Hij mist de competitiestart.

4 november 2014

Met twee goals heeft VdB een groot aandeel in de comeback van Anderlecht op Arsenal: van 3-0 naar 3-3.

20 april 2015

Vanden Borre vergeet op Club om Deschacht te zeggen dat hij invaller Oulare moet dekken, waarna die vrij kan scoren. Ook bij de eerste treffer gaat hij niet vrijuit.

3 mei 2015

Tijdens een herdenkingsmoment voor de overleden Gregory Mertens op Charleroi strikt Vanden Borre zijn veters. Achteraf blijkt dat er een hele uitleg aan verbonden is. Chancel Mbemba snoerde bij wijze van grap de veters van de linkerschoen van Vanden Borre snoeihard toe. Omdat die laatste onlangs aangetrapt werd aan die voet, voelde dat erg pijnlijk aan. Daarop knoopte Vanden Borre zijn veters los, om ze minder hard aangespannen weer vast te snoeren. Dat gebeurde vol in beeld, maar de voorafgaande grap van Mbemba ontging de meeste mensen.

18 augustus 2015

Anderlecht heeft het gehad met Vanden Borre. Besnik Hasi verwijst de speler naar de B-kern. Hij moet weg.

20 augustus 2015

In een interview met Het Laatste Nieuws haalt Vanden Borre ongemeend hard uit. Zo zegt hij dat “de kleedkamer vol janetten zit” en dat hij “Anderlecht niet eeuwig dankbaar moet zijn. “Dit is een zwarte dag voor de club”, reageert Van Holsbeeck, die hoopt op een transfer.

22 augustus 2015

Silvio Proto reageert namens de spelersgroep op het interview met Vanden Borre. Hij zegt dat van zijn ploegmaat gelogen heeft in zijn interview. “En dat bevalt me niet.”

24 augustus 2015

Vanden Borre daagt op voor de wedstrijd tegen Lokeren. De meeste fans kiezen partij tegen hem, anderen scanderen zijn naam. Dat zal nadien nooit meer veranderen.

25 september 2015

Bij de beloften maakt Vanden Borre zijn eerste speelminuten sinds zijn interview. Hij doet mee tegen Moeskroen en maakt een gretige indruk, maar steekt niet boven de rest van de spelers uit.

29 oktober 2015

Coach Hasi keurt een terugkeer van Vanden Borre definitief af. “Hij moet weg, voor mij is het een afgesloten hoofdstuk.”

26 januari 2016

Herman Van Holsbeeck zet de deur op een kier voor Anthony Vanden Borre (28). Vijf maanden nadat VdB de club op zijn kop zette, sluit de manager van Anderlecht een terugkeer bij de A-kern niet uit: “Alles begint met excuses.”

Nog in januari uit hij in Sport/Voetbalmagazine zijn grote liefde voor Kompany. “Hij is mijn bondgenoot en vooral mijn vriend. Misschien begrijpen de mensen het niet, maar Vincent en ik zijn twee handen op één buik. En ik zal eens iets zeggen: als hij over tien jaar Anderlecht koopt, zal hij me een job geven op de club. Hij is moeilijk te begrijpen, weinig mensen kunnen hem doorgronden, hij staat overal boven. Hij denkt soms te veel na. Maar hij is mijn broer voor het leven.”

15 april 2016

Vanden Borre reist mee met de Youth League-delegatie van Anderlecht naar Nyon als staflid. “Met zijn ervaring kan hij onze jonge gasten helpen”, klinkt het binnen de club.

29 mei 2016

Ten voordele van de Constant Vanden Stock Foundation, het sociale project van Anderlecht, loopt Vanden Borre de 20 km door Brussel. Hij finisht na 1 uur en 50 minuten, maar duwt wel de rolstoel van deelneemster Coralie Gilbert vooruit.

6 mei 2016

Vanden Borre maakt het heel bont op de luchthaven van Zaventem. Hij dreigt na een gemiste vlucht met fysiek geweld tegen een check-inbediende en roept zelfs de woorden “bom” en “luchthaven”. Hij mag drie maanden niet met Jetairfly vliegen.

17 juni 2016

De spelers van Anderlecht leggen hun medische testen af. Ook Vanden Borre tekent present. Krijgt hij een nieuwe kans onder Weiler?

7 juli 2016

Anderlecht verhuurt Vanden Borre aan de Franse eersteklasser Montpellier. Er is ook een aankoopoptie van 1 miljoen euro voorzien. In Frankrijk lijkt Vanden Borre opnieuw boven water te komen.

10 januari 2017

Vanden Borre kondigt aan te stoppen met voetballen. Hij kan het mentaal niet meer opbrengen, zo klinkt het.

10 mei 2017

Exact vijf maanden later komt hij op zijn stappen terug. Dan toch geen fin de carrière. Vanden Borre verhuist naar de Congolese topclub Mazembe. Conge is zijn moederland. “De enige die ik voor de bekendmaking van mijn transfer aan de lijn had, was Vincent Kompany”, vertelde Vanden Borre achteraf. “Hij heeft me gefeliciteerd. Mensen die me goed kennen, weten wat die club voor me betekent.”

11 augustus 2017

Het Afrikaanse avontuur duurt niet lang. Drie maanden na z’n aankomst - hij verzamelde er 182 speelminuten in vier wedstrijden - keert hij terug naar Brussel. De reden? De komst van Vanden Borre viel goed viel bij enkele gevestigde waarden van Mazembe. “Maar Ce n’est pas fini”, klinkt het onmiddellijk in z’n entourage.

25 december 2017

In een interview aan onze krant is hij duidelijk: “Ik wil... Neen, ik moét terug naar Anderlecht”, klonk het onomwonden. Een vurige nieuwjaarswens. Enkele weken later ging Vanden Borre op bezoek bij Herman Van Holsbeeck, zonder succes.

4 april 2018

Frank Vercauteren wil zijn gewezen poulain naar promovendus Cercle Brugge halen. De ex-Rode Duivel trainde enkele keren mee en speelde een oefenpot tegen amateurploeg Harelbeke. Tot een contract komt het echter nooit: teveel kilo’s.

19 augustus 2018

Opnieuw Vercauteren wil de redder in nood zijn. Hij wil de ex-Anderlechtspeler meenemen naar de zandbak van zijn nieuwe club Al-Batin. Beide partijen bekijken de mogelijkheid, uiteindelijk komt er ook hier geen deal uit de bus.

12 februari 2019

Plots duikt Vanden Borre op in Dubai. De rechtsachter speelt de hoofdrol in een Instagramfilmpje van Star Agency Sport Management - een bedrijf met ex-Anderlechtspeler Christian Wilhelmsson als een van de bezielers van het project dat topsporters begeleidt. Op de pagina verschijnen geregeld foto’s waarop Vanden Borre zich afbeult in de fitnesszaal. Voor moest die ene kans toch nog komen...