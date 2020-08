Het allereerste one-on-one interview met Roberto Martínez post-corona: “Zonder Hazard werd Real geen kampioen” Stephan Keygnaert

29 augustus 2020

06u00 0 Voetbal Hoe meer we verspillen aan de inleiding, hoe minder ­lijnen overblijven voor het eerste one-on-one-interview met Roberto ­Martínez post-­corona. Here we go.

Het gezinnetje Martínez-Thompson is terug in Waterloo. Luella (6) hervatte vorige dinsdag de internationale school. Zusje Safiana vierde op 1 augustus dan weer haar eerste verjaardag in de nieuwe wereld.

Roberto Martínez: (roert in zijn cappuccino) “De lockdown was confronterend voor mij. Ik ben ­iemand die leeft in de fast lane –Luella heb ik omzeggens niet zien opgroeien, ik zag haar al die jaren telkens vijf minuutjes als ik ’s avonds thuiskwam. Nu was daddy voortdurend in huis. Voor Luella was het echt een shock om mij hele dagen rond haar te zien. En voor mij was het allemaal... nieuw. (lacht)”

Bent u iemand die wil weten wat aan de basis ligt van de corona-pandemie? Al dan niet een markt in Wuhan –boeit het u?

“I couldn’t care less. Het is puur tijdverlies om daar energie in te stoppen. De Wereldgezondheidsorganisatie zal ons daarover wel inlichten. Ik ben veeleer nieuwsgierig om te zien hoe de mens nieuwe manieren vindt om zich te organiseren en om gelukkig te zijn. Dat is best wel een uitdaging.”

Let’s talk football! Er is wel wat gebeurd de voorbije maanden. Laten we beginnen met wat vers in het geheugen ligt: Bayern München won de Champions League.

(Het aangekondigde vertrek van Lionel Messi zou op dat moment van het interview nog een paar cappuccino’s moeten wachten.)

“Yeah! De ‘Final 8’ in Lissabon was het feest van offensief voetbal. Kijk, in het voetbal is alles al uitgevonden, je hebt enkel om de ­zoveel tijd nieuwe trends, nieuwe modeverschijnselen. Je had een periode het tiki-taka-voetbal, daarna kwam het defensieve voetbal van Atlético Madrid... En nu is er de dominantie van een bijzonder soort dynamisch, erg intens voetbal dat veel risico’s ­inhoudt en dat tot in het extreme wordt doorgetrokken door enkele Duitse topclubs zoals Bayern en Leipzig. Het is geen toeval dat drie Duitse coaches in de halve finale van de Champions League stonden. Atalanta leunt erbij aan.”

Wat vond u van de prestaties van Jason Denayer in Lissabon?

“Het gekke is: Jason speelde in zijn carrière één tegen één tegen Ronaldo, tegen Messi, en nu tegen Sterling –grootser wordt het niet, Jason. (lacht) En wat je dan ziet bij hem: hij hoúdt echt van de uit­daging. Het is alsof hij zegt tegen Sterling: ‘Oké, we zullen eens zien wie de rapste is.’ Dat soort persoonlijkheid zie je niet veel bij verdedigers. Hij maakte in Lissabon minimale fouten in zijn keuzes, zijn positiespel was zeer goed... Well done!”

Dan was er ook ‘De 8-2’...

(zucht) “Wat je vaak ziet bij grote ploegen...– niemand durft de ­spelers op tijd te vertellen dat het voorbij is. Het voetbal neemt dan maar die beslissingen. Dat is ­precies wat er gebeurd is met ­Barcelona tegen Bayern München. De drie spitsen die avond –Messi, Suárez en Vidal – waren alle­drie 33 jaar, voeg daar Busquets aan toe, 32, Piqué, 33... ­Niemand is eeuwig. Voor Messi maak ik een uitzondering – hij is nog altijd wereldtop.”

Is de 8-2 het definitieve einde van het grote Barcelona?

“Zo goed als zeker. Maar het rare is: de eerste twintig minuten van die wedstrijd zijn wat mij betreft de meest crazy twintig minuten uit de moderne voetbalgeschiedenis. Wel, Barcelona creëerde toen méér kansen dan Bayern. De shock om na de gelijkmaker heel snel de 2-1 en de 3-1 te slikken, was te groot. Wat volgde, was ontluisterend.”

“Ik vond die wedstrijd éigenlijk niet leuk. Niemand verdient het om zó vernederd te worden.”

U vond het triest?

“Ja. Ik vind, de allergrootste iconen in de sport moeten geholpen worden. Iemand moet hen op tijd zeggen: ‘Stop.’”

“Pas op, dat neemt niets weg van de verdienste van Bayern München. Zij accepteren in hun manier van voetballen dat een grote reden voor hun succes ligt bij doelman Neuer. Wij onderschatten soms in het voetbal de rol van de keeper. Waarom mag de doelman niet even belangrijk zijn als de spits? Dat is ook de filosofie bij de nationale ploeg met Thibaut (Courtois, red.).”

Is de verniétigende, wereld­wijde kritiek op uw vriend Pep Guar­diola terecht, vindt u – zeven jaar op rij niet meer de finale van de Champions League kunnen halen? U zult natuurlijk ‘neen’ antwoorden.

“Wat Guardiola verweten wordt, is maar een statistiek. In toernooivoetbal zijn de marges nu eenmaal klein – kijk naar onze WK-wedstrijden tegen Japan, Brazilië en Frankrijk. Guardiola heeft met Bayern München en met City in eigen land toernooiformats, bekercompetities, kunnen winnen. Er is dus geen enkele logische uitleg opdat het keer op keer niet lukt in de Champions League. Het is zo’n typische statistiek die wacht om vernietigd te worden. Evengoed wint Guar­diola de komende drie jaar de Champions League. Kun jij verklaren waarom Real Madrid drie keer op rij won? Het is heel goed mogelijk dat zij nu weer tien jaar moeten wachten op de volgende.”

Ho ho.

“Ik bedoel maar: het is alsof ­mensen jarenlang hebben zitten wachten om iéts te vinden om Guardiola nu aan te vallen.”

Evengoed staat Kevin De Bruyne wereldwijd boven elke kritiek.

“Hoe goed was-ie niet tegen Lyon?”

Zeer zeker, maar ik raakte die avond gefrustreerd in zijn plaats. Zelf zo goed zijn maar zien hoe de ploeg steeds weer zichzelf in de voet schiet. U kent Kevin goed – maakt hij zich druk?

“Kevin is geen denker. He moves on pretty quickly. Kevin staat vrij rationeel in het voetbal – weinig emotioneel.”

Is dat goed?

“Zeer goed. Emotioneel moet je maar worden op het einde van je carrière, als je terugblikt.”

Had De Bruyne dit jaar de Gouden Bal kunnen winnen? Hij werd uiteindelijk niet uitgereikt.

“Kevin is helemaal opgebloeid. Hij raakt minder gefrustreerd op een veld. Hij communiceert veel. Hij heeft invloed op zijn medemaats. Kevin voetbalt als een echte aanvoerder. Ook als voetballer is hij geëvolueerd – hij is zich meer bewust van de ruimtes, van waar hij moet lopen, en hij vertrouwt meer zijn ploeggenoten dat zij de bal tot bij hem zullen brengen.”

“Dit was het beste seizoen ooit van Kevin in de Premier League – bijgevolg misschien wel het beste uit zijn hele carrière. Gouden Bal-niveau, zonder twijfel. Het probleem met de Ballon d’Or en bij uitbreiding met álle voetbalawards is dat men altijd een speler kiest die een succesvolle ploeg vertegenwoordigt – de indivi­duele prestatie wordt zelden beloond. De Gouden Bal was dit jaar zo goed als zeker aan Lewandowki gegeven.”

Zoals Liverpool-middenvelder Henderson recent tot Speler van het Jaar in Engeland werd uit­geroepen.

“Precies. Toen begin juli Liverpool als kampioen op het veld van Manchester City speelde, en 4-0 kreeg, was Kevin met afstand de beste man. Iedereen heeft dat kunnen zien.”

In juli werd Real Madrid landskampioen...

“Eden Hazard had een enorm aandeel in de titel van Madrid.”

Uh?

“Net voor corona had Madrid met 2-0 verloren op Betis Sevilla – zeer slecht voetbal, dit was geen team dat kampioen zou worden. Maar dan breekt Covid-19 uit, en ineens blijkt dat Madrid bij de terug­keer van La Liga zal kunnen rekenen op Hazard. De hele club gaat van rock bottom naar hoop. Plots stapt Eden terug in de kleedkamer... Hij speelt... Hij beslist de wedstrijden tegen Eibar en Valencia... De impact op de psyche van de spelersgroep was gigantisch. Toen bleek dat Eden opnieuw wat sukkelde, was de trein al vertrokken en is Madrid over de streep getrokken door misschien wel de beste vijf, zes opeenvolgende wedstrijden van Thibaut in zijn carrière. Maar ik herhaal: als Eden niet weer in de vestiaire stapt, wordt Real geen kam­pioen.”

Hoe gaat het nu met hem?

“Eden is relax. Hij verlangt om matchritme op te doen.”

Maar hoe is de enkel?

“Fine.”

We zagen hem na de wedstrijd tegen Manchester City toch ­opnieuw met ijs rond de enkel?

“Eden zal voor de rest van zijn loopbaan de enkel moeten ‘managen’. Extra zorg voor een wedstrijd en extra zorg erna. Maar tegen City speelde hij zonder pijn.”

Binnen Real Madrid is men naar verluidt razend op Thomas Meunier, in wie ze de schuldige zien voor het blessureleed van Hazard.

(knikt) “Ik was op de wedstrijd ­tegen PSG, toen Madrid volgens mij een uur lang het beste voetbal speelde sinds ‘La Quinta del Buitre’ (het elftal rond Emilio Butragueño dat voornamelijk domineerde in de tweede helft van de jaren 80, red.). De ploeg vormde zich die avond rond Eden – hij was geweldig. Tot Thomas in een duel met Eden voor de bal ging... Thomas was na afloop totaal gebroken omwille van wat was gebeurd met zijn vriend. In Madrid hadden de mensen een zondebok ­nodig.”

Gaat Eden spelen tegen Denemarken en IJsland? Real ziet dat liever niet gebeuren, vernemen we.

“Eden zal grotendeels het programma volgen dat was voorzien bij zijn club. We zullen hem volume geven. Maar vooral, we need our captain in the dressing room. Het is van november vorig jaar ­geleden dat de boys elkaar zagen. In de loop van de stage zullen we Eden evalueren – de relatie met Real Madrid is zeer goed.”

Kunt u Thibaut Courtois omschrijven in één zin om hem het ultieme eresaluut te bezorgen voor zijn seizoen bij Real Madrid?

(denkt na) “Als ik naar de oorlog moet, wil ik Thibaut mee. Kijk, bij veel spelers weet je niet of zij die ene bewuste wedstrijd zullen presteren. Bij Courtois heb ik die twijfel nooit. Of-ie nu 17 is of 28: Courtois staat er op de belangrijke momenten. Hij is wat ik noem: ‘a performer’.”

De boys komen opnieuw samen, zegt u... zonder Vincent Kompany. U had een lang telefonisch gesprek met hem, heb ik begrepen.

(knikt) “Op dat moment had Vinnie zijn beslissing al genomen. Vooraleer dit type persoonlijkheid een beslissing neemt, is alles heel warrig in hun hoofd. Eenmaal de keuze gemaakt, kijken ze niet meer om – Vinnie is geobsedeerd om te slagen in alles wat hij onderneemt. Vinnie is een ‘independent thinker’. Hij belde niet eerst vijf mensen vooraleer de knoop door te hakken of hij zou stoppen als voetballer – zelfs niet één. Ik ben ook zo. Mijn vader leerde mij: ‘Neem voor jezelf de ruimte om alles te overwegen, chaos tijdens het proces is normaal, en laat je door niets of niemand afleiden.’”

Neemt u nooit een beslissing op buikgevoel?

“Elke beslissing van mij heeft een reden.”

Dus u doet nooit eens een wissel waarvan u denkt: ‘Fuck it, we zien wel hoe het uitpakt’?

“No, no, no... Dat is gokken. Ik gok niet. Zelfs als die speler inkomt en een hattrick maakt, dan nog is dat soort beslissing een slechte beslissing. Een trainer moet ongeacht het resultaat kunnen stellen: ‘Wat ik deed, was niettemin een goede keuze.’”

Wanneer wist u dat u een goede coach zou zijn?

“Na één week. Je komt thuis en je beseft: ‘Ik heb invloed op de dingen.’ Een trainer die begint en die twee, drie dingen probeert, heeft heel snel door: ‘Ik ben hier goed in’ of ‘Ik kan er niets van.’ Ik herinner mij dat ik Swansea overnam in februari 2007 – ik zou 34 worden, even oud als Vinnie nu. Zes maanden eerder was ik nog aanvoerder geweest van de ploeg. Na één week wist ik: ‘Dit werkt hier.’”

Wat zou Kompany na één week denken?

“Hij voldoet aan heel veel voorwaarden om een goede trainer te zijn. Vinnie heeft de ervaring, hij is een winnaar, hij leest wedstrijden, hij kan motiveren, hij communiceert goed, en hij heeft een aura waardoor hij op een natuurlijke manier autoriteit afdwingt. Wat hij nu zal moeten leren, is om te weten wat nodig is in dié bepaalde wedstrijd tegen dié bepaalde tegenstander. Welke ­spitsen werken tegen Eupen en welke tegen Brugge? Welke formatie zet je tegen Kortrijk en welke tegen Standard? Maar Vinnie is zeer intelligent – hij zal slagen.”

“Hij niet alleen, trouwens. Je zult verrast zijn hoeveel Rode Duivels van deze generatie over zes, zeven jaar hoofdtrainer gaan zijn op het hoogste niveau. Timmy ­Simons is de volgende in rij, Nicolas Lombaerts...”

Lombaerts?!

“He likes it! Hij is enorm gepas­sioneerd, en toegewijd aan de cursus, merk ik.”

Ik tip op Thomas Vermaelen als een grote trainer.

“Absoluut! Thomas is nú al klaar om coach te zijn. Let ook op Kevin...”

Coach De Bruyne? Met zijn temperament? Dat wordt de nieuwe Gattuso!

“Kevin legt heel snel de puzzelstukjes bij elkaar. Je moet er eens op letten – telkens als Guardiola de formatie van het elftal verandert, roept hij Kevin bij zich aan de zijlijn.”

Wie nog?

“Mertens...”

Dries Mertens! Ik ben zelden ­jaloers op mensen, maar bij Mertens denk ik altijd: ‘Mertens loves life and life loves Mertens.’

“Dries heeft de perfecte balans in zijn leven. Hij is een onderzoeksstudie aan de universiteit waard van hoe het moet. Als Dries traint, there is no tomorrow. Maar eenmaal buiten het voetbal waardeert hij familie, vrienden, lief­dadigheid... Mertens is bovendien zo ontzettend slim. Hij heeft heel snel mensen door.”

Nog een laatste grote trainer in wording?

“Jan Vertonghen. Maar nu nog niet. Jan maakte met Benfica een fantastische keuze. Een grote club, met een nieuw groot project, waar winnen in het DNA zit. Jan wil nog steeds onder druk voetballen. Hij had aanbiedingen uit drie, vier competities om gemakkelijk de voeten op tafel te leggen. Maar Jan wil absoluut voor titels spelen.”

Nogal wat waarnemers verbaasden er zich over dat u Yari Verschaeren opnieuw selecteerde. Hij speelt nochtans weinig of niet bij Anderlecht.

“Yari is opgeroepen op basis van voorbije stages. Als hij de komende weken en maanden op de bank blijft, is er inderdaad een probleem. Yari heeft een zeldzame kwaliteit in het moderne voetbal: hij kan met de rug naar doel bal aan de voet wegdraaien zowel met links als met rechts – daarom moet Yari altijd in een centrale positie spelen... Anderlecht heeft de fout gemaakt om te geloven dat Yari in zijn eentje matchen gaat winnen voor hen. Dat kan niet, hij is 18 jaar. Die druk op hem heeft Yari niet geholpen in zijn evolutie. Ik ga praten met Yari – ik kan mij voorstellen dat hij in de war is. Anderlecht moet de verwachtingen rond Yari temperen en hem opnieuw minuten geven waardoor hij vertrouwen wint. Mijn visie is niet veranderd: ik ken weinig jongens van 18 met dié persoonlijkheid op een veld.”

Zijn zijn statistieken niet te ­weinig?

“Dat werd in het begin ook gezegd van Iniesta. En zie wat voor carrière die maakte.”

Welke Rode Duivel moet volgens u absoluut andere oorden opzoeken?

“Batshuayi. Maar dat vindt Chelsea ook, zodus...”

Chadli?

“Het lijkt erop dat Chadli van ­Kovac een nieuwe kans krijgt bij Monaco. Ik heb begrepen dat áls Nacer toch vertrekt, dat hij dit keer een definitieve transfer beoogt en niet weer ergens een uitleenbeurt.”

Eén ding nog. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat lag de voorbije maanden her en der onder vuur omwille van zijn stratego binnen de Pro League. Is dat iets waar u rekening mee houdt?

“Mehdi Bayat is de reden waarom ik vandaag nog steeds in België ben. Ik geloof in het project dat Mehdi en Peter Bossaert – evengoed een topper in zijn functie – mij hebben voorgelegd. Ik denk niet dat Mehdi het probleem is geweest van het Belgische voetbal. Wél de reglementering die niet up-to-date is. In Schotland hadden enkele clubs ook naar de rechter kunnen stappen, maar zij toonden respect voor de instituties...”

“Nog een cappuccino?”

Op dat moment verschijnt op onze smartphone een push­bericht van de Spaanse krant MARCA.

Coach, Lionel Messi verlaat Barcelona.

(ziet naar onze gsm) “Wow! Woooow!”

