Herbeleef TransferTalk van vrijdag 26 januari, met Nantes dat tevergeefs op 'Teo' aasde

26 januari 2018

23u59 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Eupen huurt Fransman Peybernes van Lorient

KAS Eupen heeft zich verzekerd van de diensten van Mathieu Peybernes. De Franse centrale verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van de Franse tweedeklasser Lorient. Dat maakten de Panda's vandaag bekend.

De 27-jarige Peybernes liet zijn huurcontract bij de Turkse eersteklasser Göztepe ontbinden om naar Eupen te kunnen kopen. De verdediger kwam dit seizoen 9 keer in actie in Turkije, waar hij pas sinds deze zomer voetbalt. Voordien speelde hij altijd in de Ligue 1. De voormalige Franse jeugdinternational tekende zijn eerste profcontract bij Sochaux (2009-2014). Nadien verdedigde hij de kleuren van Bastia (2014-2017) en Lorient (2017). In de Ligue 1 kwam hij 169 keer in actie. Na de degradatie van Lorient werd hij zonder succes uitgeleend aan Göztepe. Eupen-coach Claude Makélélé kende Peybernes nog van zijn periode bij Bastia in 2014.

"Met zijn ervaring die hij meeneemt uit de Franse en Turkse competities zou Peybernes moeten bijdragen aan de devensieve stabiliteit. We zijn ervan overtuigd dat hij Eupen zal helpen in de strijd voor het behoud", verklaarde algemeen directeur Christoph Henkel. Met nog zeven speeldagen te gaan in de reguliere competitie bezet Eupen de voorlaatste plaats. De Oostkantonners hebben één punt meer dan rode lantaarn KV Mechelen.

Mathieu Peybernes wechselt aus der türkischen Süper Lig zur KAS Eupen https://t.co/lQ96JRwAak KAS Eupen(@ kas_eupen) link

West Ham strikt Europees kampioen Joao Mario

West Ham United heeft zich verzekerd van de diensten van Joao Mario. De Portugese middenvelder komt tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Internazionale.

De 25-jarige Joao Mario kreeg zijn jeugdopleiding bij FC Porto en Sporting Lissabon en kon - na een uitleenbeurt aan middenmotor Vitoria Setubal - in het najaar van 2014 bij Sporting doorbreken in het eerste elftal. Na twee seizoenen in de hoofdmacht van de groenhemden verkocht Sporting het toptalent in de zomer van 2016 voor zo'n veertig miljoen euro aan de Italiaanse topclub Inter.

Ondertussen was de middenvelder met Portugal Europees kampioen geworden in Frankrijk. Ook in Milaan liep het aanvankelijk van een leien dakje. In anderhalf seizoen kwam de 31-voudig Portugees international bij de Nerazzurri in totaal tot 47 officiële duels, de voorbije maanden vooral als invaller. Bij West Ham wordt het voor Joao Mario knokken tegen de degradatie. De Hammers zetten de voorbije weken een sterke reeks neer en klommen zo naar de elfde plaats, met 26 punten. Maar daarmee zijn de Londenaars nog lang niet zeker van het behoud. Nummer achttien Southampton, dat op de eerste degradatieplaats staat, telt immers slechts vier punten minder.

Zinho Vanheusden verlengt contract bij Inter Milaan

Zinho Vanheusden (18) heeft zijn contract bij Inter Milaan verlengd tot 2022. Dat meldt de Italiaanse topclub. De verdediger scheurde eind september de voorste kruisband van zijn linkerknie in een Youth League-wedstrijd met de beloften van Inter. De belofteinternational werd vervolgens geopereerd in het AZ Monica-ziekenhuis in Antwerpen, hij revalideert nog steeds van zijn zware blessure.

De Limburger werd opgeleid bij Standard. In 2015 trok hij naar Inter. Vóór zijn blessure werd Vanheusden door Luciano Spalletti op de eerste zes speeldagen telkens geselecteerd voor het eerste elftal. Hij kwam evenwel niet in actie.

Transfer Bongonda eindelijk rond

Diepe zucht in Waregem. De transfer van ex-speler Bongonda naar Essevee is eindelijk rond, dat bevestigde Francky Dury vandaag op zijn persbabbel. Het gaat om een huur met aankoopoptie. Zulte Waregem huurt Bongonda van het Spaanse Celta de Vigo. De 22-jarige flankaanvaller is wel nog niet fit voor de eerstvolgende wedstrijd tegen Waasland-Beveren. Bongonda sukkelt momenteel nog met een voetblessure.

"Théo Bongonda speelt opnieuw in de clubkleuren van Essevee en is na Hamdi Harbaoui, Damien Marcq, Johan Lædre Bjørdal en Eike Bansen de vijfde versterking tijdens deze wintermercato. De 22-jarige flankaanvaller maakte in 2013 z’n debuut op het hoogste niveau onder Francky Dury en wordt tot het einde van het seizoen 2017/2018 gehuurd - mét aankoopoptie - van het Spaanse Celta de Vigo, de club die Bongonda in januari 2015 wegplukte bij Zulte Waregem", klinkt het op de clubwebsite van Zulte Waregem.

Guess who's back... Welkom bij #TeamEssevee @Theo_Bongonda



🇧🇪 22-jarige Belgische belofte-international

✒️ Huur tot einde seizoen 17/18 + aankoopoptie

⚽️ Flankaanvaller

🔁 @RCCelta

👉 https://t.co/Jma2nW4cav#WelcomeBackThéo pic.twitter.com/jB7jMEeUty SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

“Kroatische verdediger op weg naar Club”

Na Ivan Tomecak lijkt Club Brugge zich opnieuw met een Kroatische verdediger te versterken. De 24-jarige Matej Mitrovic zou door het Turkse Besiktas voor zes maanden aan blauw-zwart verhuurd worden.

Turkse bronnen melden dat de komst van de rechtsvoetige centrale verdediger eerstdaags wordt afgerond. De kopbalsterke Mitrovic ruilde het Kroatische Rijeka vorige winter voor een avontuur bij de Turkse landskampioen, maar kwam daar nauwelijks aan spelen toe. Nu lijkt Club Brugge een oplossing te bieden. Blauw-zwart zou volgens Turkse media de helft van het salaris van Mitrovic overnemen tot het einde van het seizoen. De Kroaat moet een alternatief bieden voor Poulain, die wellicht een poosje opzij staat met een spierblessure, Mechele, Decarli en Denswil centraal achterin. De komst van Mitrovic zou meteen ook betekenen dat een eventuele transfer van Alexander Scholz (Standard) van de baan is.

Club stond eerder ook al dicht bij Besiktas' doelman Boyko, maar beide partijen raakten er toen financieel niet uit. Met de komst van Vermeer als gevolg. (TTV)

Nantes dacht aan 'Teo'

Het was een mooie poging. Het Franse FC Nantes wilde Lukasz Teodorczyk (26) aantrekken bij Anderlecht, maar tot een deal komt het niet. Volgens Walemar Kita, de Poolse preses van de Franse eersteklasser, ligt dat aan de entourage van de spits. "We hebben een aanvaller nodig en dachten aan Teodorczyk, maar zijn omgeving is niet geïnteresseerd", aldus Kita in Poolse media. "Dat is jammer. We gaan nu op zoek naar alternatieven."

Marcin Kubacki, makelaar van Teo, bevestigt dat aan ons: "De piste-Nantes is van de baan, maar een transfer kan nog steeds." Het is evenwel zeer de vraag of Anderlecht, dat krap zit in het offensieve compartiment, zin heeft om Teodorczyk te laten gaan alvorens het zelf een nieuwe spits heeft. (PJC/NP)

Brengt kampioenenbal Neymar tot bij Real?

Er gaat geen dag voorbij dat er niet wordt gespeculeerd over de ophefmakende transfer van Neymar naar Real Madrid. We weten intussen dat elk gerucht moet genomen worden met een flinke korrel zout, maar de Braziliaanse media komen op basis van bronnen die dicht bij de recordtransfer staan nu toch met een nieuwtje dat we u niet willen onthouden.

Nasser Al Khelaifi, de steenrijke eigenaar van Paris Saint-Germain, zou Neymar immers een gewaagde belofte hebben gedaan. Als de Parijzenaars dit seizoen de Champions League op zak steken, zouden ze de Braziliaan deze zomer niets in de weg leggen voor een vertrek. Bovendien zou het dribbelwonder zelf mogen kiezen wat zijn volgende bestemming wordt.

De Koninklijke beleeft een absoluut rampseizoen en wil volgens de Spaanse sportkrant 'Marca' volgende zomer een heuse revolutie op poten zetten. Real is bereid om een slordige 300 miljoen euro uit te geven. Onder meer Eden Hazard, Harry Kane en Robert Lewandowski staan op de radar. Zo ook Neymar, die zich niet lekker voelt bij de leider uit de Ligue 1 en worstelt met de defensieve manier van spelen in Frankrijk. Real lijkt dé oplossing, een nieuw duwtje in de rug lijkt alvast gezet.

Dortmund en Giroud komen er niet uit

Er heerst veel onrust over de situatie van Oliver Giroud en Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal en Borussia Dortmund hebben al meerdere keren om de tafel gezeten om de spitsen op een of andere manier te ruilen. Zo meldt Daily Mail. Het laatste gesprek tussen de Franse spits en Dortmund verliep teleurstellend, waardoor ook de omgekeerde beweging die Aubameyang zou maken on hold staat. Arsenal heeft 64 miljoen euro geboden en wil dus Giroud in de deal betrekken. Te weinig, vindt de Duitse club.

Anderlecht denkt toch weer aan Mitrovic

Zijn naam ligt opnieuw op tafel. Eigenlijk moest Hein Vanhaezebrouck Aleksandar Mitrovic (23) niet als nieuwe aanvaller, maar nu is de Serviër van Newcastle toch weer een optie. De reden is simpel: Anderlecht heeft dringend een spits nodig die de competitie kent en betaalbaar is. Een moeilijke zoektocht, waarin Herman Van Holsbeeck geen pistes wil uitsluiten. Mitrovic scoorde 36 competitiegoals voor paars-wit tussen 2013 en 2015. Bij Newcastle loopt het minder goed: hij maakte dit seizoen één treffer in zes korte invalbeurten.

Nog in Engeland is Portugees international João Mario (Inter) op weg naar West Ham. Volgens onze informatie verandert de huurdeal van de middenvelder niks aan de transferdroom van Leander Dendoncker (22). Hij staat nog steeds op de verlanglijst bij de Londenaars, maar de club blijft twijfelen of hij snel een meerwaarde kan betekenen. (PJC/KTH)

Leganés meldt zich voor Musonda

Leganés heeft zich bij Chelsea gemeld voor Charly Musonda Junior (21). De Spaanse middenmoter, die deze week Real Madrid uit de beker knikkerde, wil de jonge middenvelder tot het eind van het seizoen huren en is bereid zijn volledige loon voor zijn rekening te nemen. Musonda tekende in december tot 2022 bij. Ondanks het feit dat hij nog maar amper in actie kwam voor de eerste ploeg, verdient hij toch al zo'n 45.000 euro per week. Leganés wil wel geen huursom betalen. Chelsea houdt het antwoord in beraad. Musonda, die in 2016 al op uitleenbasis in La Liga speelde bij Betis, staat open voor een terugkeer naar Spanje. Zijn twee oudere broers zijn er actief in de lagere afdelingen. Chelsea en zijn management zouden Musonda liever in Engeland stallen.

Conte flirt met exit bij Chelsea

Antonio Conte speelt met vuur bij Chelsea. Een derde seizoen komt er sowieso niet voor de trainer. Daarvoor is de sfeer tussen clubleiding en de Italiaan te toxisch. Voorlopig wil eigenaar Abramovich zijn coach nog niet de laan uitsturen. Woensdag, na de uitschakeling in de League Cup tegen Arsenal, gooide een woedende Conte als een kind nog eens het speelgoed uit zijn box. Opnieuw deed hij zijn beklag over het gebrek aan transfers en het feit dat hij totaal geen controle heeft. Conte zit al sinds mei vorig jaar op ramkoers met het bestuur over versterkingen. Vooral zijn woede-uitbarstingen om zijn zin te krijgen of de 'silent treatment', meestal daaropvolgend, staan de bestuurders niet aan. Chelsea heeft er ook problemen mee dat zijn trainer graag broer Daniele, in dienst van de club als videoanalist, betrekt bij transferactiviteiten. Het turbulent vertrek van Diego Costa, na een harde sms van Conte, is ook nog niet verteerd. En binnen de club zijn ze ervan overtuigd dat Batshuayi meer kansen verdient.

Marecek op weg naar Lokeren

Een oude bekende van onze competitie is weer op weg naar België. Lukas Marecek (Tsj, ex-Anderlecht) legt vandaag of morgen medische testen af bij Lokeren. De 27-jarige controlerende middenvelder zat de voorbije weken op een zijspoor bij Sparta Praag, en mag er door de komst van ook al een ex-Anderlecht-speler, Nicolae Stanciu, vertrekken. Lokeren en de speler bereikten gisteren een akkoord, ook op clubniveau staat niks nog een deal in de weg. Bij Lokeren moet Marecek voor meer creativiteit op het middenveld zorgen.

Marecek speelde van 2010 tot 2013 42 wedstrijden voor Anderlecht, maar echt potten breken deed hij nooit in het Astridpark. Sindsdien speelde hij 4,5 seizoenen bij Sparta Praag. Daar trad de Tsjech aan in 145 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 5 assists gaf. (MVS)