Herbeleef TransferTalk van vrijdag 12 januari: Palacios definitief naar Nacional - overgang Sanchez op de helling - Van Persie naar oude liefde De voetbalredactie

19u38 0 Photo News Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Palacios definitief naar Nacional

De transfer van Helibelton Palacios (23) naar het Colombiaanse nummer drie Nacional is afgerond. De rechterflank - die zelf absoluut naar zijn vaderland wilde om zijn kansen op het WK te vrijwaren - tekende voor drie jaar. (WDK)

Photo News

Van Persie en Feyenoord worden herenigd

Feyenoord rekent op de terugkeer van Robin van Persie. De 34-jarige aanvaller moet de medische keuring nog doorstaan, maar in de Kuip twijfelt er geen beleidsbepaler meer aan dat de routinier terugkeert bij de club waar hij ooit doorbrak.

Het management van Van Persie heeft zijn vertrek bij het Turkse Fenerbahçe de afgelopen dagen geregeld, technisch directeur Martin van Geel bereikte een akkoord over de voorwaarden waaronder de aanvaller naar Feyenoord komt. De topscorer aller tijden van Oranje zal als alles volgens plan verloopt begin volgende week aansluiten bij de selectie die dan zal toeleven naar de Klassieker tegen Ajax.

AFP

Trainer Giovanni van Bronckhorst wilde vandaag in Marbella nog niet op de zaken vooruit lopen. Het is ook niet aan hem om de terugkeer van Van Persie wereldkundig te maken. "Maar iedereen weet hoe ik over Robin denk. We hebben geprobeerd hem al in de zomer te halen’’, zegt Van Bronckhorst. "Zijn komst zal voor deze groep heel goed zijn."

Dat er criticasters zijn die zeggen dat Robin van Persie en Dirk Kuyt qua karakter een wereld van verschil zijn, begrijpt Van Bronckhorst wel. "Karakter van mensen is nooit hetzelfde. Dirk had zijn verdiensten, Robin heeft die nog steeds", zegt Van Bronckhorst. "Ik ben toch ook geen trainer die hetzelfde is als andere trainers in de eredivisie? Dat karakter maakt volgens mij niet zoveel uit."

WFA

Transfer Sanchez op de helling

Manchester City dreigt ermee om de transfer van Alexis Sanchez op te blazen. De leider uit de Premier League is niet zinnens om de Chileen tegen een overbetaalde prijs binnen te halen. City zou zo een 23 miljoen euro veil hebben, terwijl Arsenal een slordige 40 miljoen in gedachten heeft. Ook met het loon dat Sanchez wil opstrijken, zijn de Citizens niet akkoord. Een transfersoap dient zich aan, want Manchester United heeft zich ondertussen ook gemeld.

Getty Images Alexis Sanchez

Musonda wacht op betere aanbiedingen

Charly Musonda Junior (21) wacht nog even af. Onder andere tweedeklasser Nottingham Forest zou hem de komende vijf maanden graag huren van Chelsea, maar de speler hoopt stiekem op betere aanbiedingen. Bournemouth-coach Eddie Howe scoutte hem dinsdag bij de beloften. Ook bij West Bromwich, Newcastle en Watford werd hij aangeboden. Chelsea wil Musonda in Engeland stallen, zodat hij kan wennen aan de karakteristieken van het Engels voetbal. Zelf hoopte hij opnieuw in Spanje te kunnen spelen. (KTH)

Getty Images

Photo News

Ligue 1-club wil Seck

Komt er dan toch nog beweging rond Ibrahima Seck? De middenvelder leek in de belangstelling te staan van verschillende clubs, Standard en Genk gooiden eerder wel al voorzichtig een visje uit, maar nu pas lijkt alles in een stroomversnelling te komen. Een niet nader genoemde club uit de Franse Ligue 1 benaderde gisteravond immers Waasland-Beveren. De club zou zelfs al een bod hebben gedaan op de Senegalese middenvelder. (MVS/KDZ)

Photo News

Beciraj tekent vandaag bij KVM

Fatos Beciraj is gisterenavond laat geland in België. Hij tekent vandaag voor 3,5 jaar bij KV Mechelen. (FDZ)

rv