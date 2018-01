Herbeleef TransferTalk 30/01: Hanni naar Spartak Moskou, Morioka moet opvolger worden - Scholz voor 3,5 seizoenen naar Club - Musonda Jr. officieel naar Celtic De voetbalredactie

23u45 0 Voetbal Het voetbalseizoen 2017-2018 is halfweg en dat betekent dat de clubs zich weer kunnen roeren op de transfermarkt. In onze dagelijkse rubriek TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers bij. Breken de Engelsen alweer een transferrecord, wie gaat er voor de miljoenen naar China en waar gaan de Belgische toppers heen? Hier mist u niks van het laatste transfernieuws!

Watford huurt Deulofeu van FC Barcelona

FC Barcelona verhuurt de overbodige jonge Spanjaard Gerard Deulofeu (23) aan Watford, de Premier League-club van Christian Kabasele. Het huurcontract loopt af op het einde van het seizoen.

Het nummer tien uit de Premier League zal volgens Barcelona het salaris van de aanvaller betalen, en eventueel een bonus van één miljoen euro.

Deulofeu speelde eerder al in de Premier League. In het seizoen 2013-14 leende Barça hem uit aan Everton, dat hem in 2015 definitief overnam. De 'Toffees' stalden de Spanjaard in 2017 bij AC Milan, waarna Barcelona afgelopen zomer een terugkoopclausule lichtte. Bij de Catalaanse club kwam hij dit seizoen in 17 wedstrijden in actie.

Cahill keert na veertien jaar terug bij Millwall

De 38-jarige Tim Cahill keert na veertien jaar terug bij Millwall. De Australische international ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, zo meldt de Championship-club op Twitter.

De aanvaller verliet vorige maand Melbourne City, waar hij weinig speelgelegenheid kreeg. De voormalige Everton-ster moest naar eigen zeggen vertrekken om zijn kans op deelname aan het WK in Rusland te vergroten.

Tussen 1997 en 2004 speelde Cahill al voor Millwall. In die periode maakte hij 57 doelpunten in 251 wedstrijden, waarna hij naar Everton trok.

Cahill scoorde als eerste Australiër ooit op een WK. Hij wil er voor de vierde keer bij zijn op een WK-eindronde. Voor de Socceroos scoorde Cahill 50 keer in 103 interlands.

Liverpool leent Sturridge uit aan West Bromwich

De Engelse international Daniel Sturridge, op een zijspoor bij Liverpool, gaat tot het einde van het seizoen op huurbasis spelen voor West Bromwich Albion, voorlaatste in de Premier League-stand. Dat hebben beide clubs bevestigd.

De 28-jarige Sturridge was in betere tijden één van de vedetten bij de 'Reds', maar coach Jürgen Klopp doet slechts met mondjesmaat beroep op hem sinds het begin van het seizoen. Zo stond de spits nog maar vijf keer in de basis.

In zijn carrière was Sturridge al goed voor 74 doelpunten in de Premier League. Eerder verdedigde hij ook de kleuren van Manchester City en Chelsea.

Celtic huurt Charly Musonda Jr. anderhalf jaar van Chelsea

Hij heeft wat hij wil. Charly Musonda Junior (21) mag zich komend anderhalf jaar op huurbasis bewijzen bij Celtic. Hij arriveerde vanmorgen in Glasgow voor zijn medische testen en tekende nadien zijn contract. "Dit is een grote coup", zei coach Brendan Rodgers. Hij jaagt al anderhalf jaar op Musonda. "Ik ken hem al een aantal jaar. Een groot talent. Een van de lichtpunten uit de academie: heel dynamisch, wonderlijke techniek, harde werker, liefhebber van het spelletje en intelligent. Ik denk dat er wel 24 ploegen in hem geïnteresseerd waren." Lichtelijke overdrijving. Naast Celtic wonnen onder anderen Leganés, Fiorentina, Betis, Sevilla, Valencia, Wolfsburg en Nottingham Forest info in bij Chelsea. "Hij heeft zijn hart gevolgd", aldus moeder Angela.

Ajax moet wachten op Bandé

Hassane Bandé (19) komt zoals het er nu voorstaat ‘gewoon’ in de zomer naar Ajax. De Amsterdammers spraken vanmiddag opnieuw met de clubleiding van KV Mechelen om de Burkinees nog deze transferperiode naar Amsterdam te halen. Maar de clubs konden daar ook vanmiddag geen akkoord over bereiken. "We hebben na een gesprek met hem beslist dat hij blijft", zo zegt voorzitter Johan Timmermans op de clubwebsite. Ajax wilde Bandé eerder halen om te fungeren als vervanger van Amin Younes die naar Napoli vertrekt.

Begin december kwamen Malinwa en Ajax tot een overeenkomst over de transfer van de 19-jarige Bandé. De Burkinese spits, die in Amsterdam een contract voor vijf jaar ondertekende, zou Mechelen pas na dit seizoen verlaten. De Nederlandse topclub probeerde Bandé echter nu al los te weken, maar KVM gaat daar niet op in. "Hassane is KVM dankbaar voor de kansen en is nog steeds uiterst gemotiveerd om Malinwa mee in eerste klasse te houden. Ook al laten sommige media het tegendeel uitschijnen", stelt Timmermans. "Hij is en blijft een uitzonderlijk talent dat wij niet in volle eindstrijd van de competitie laten vertrekken. Wij appreciëren ten zeerste de houding van Hassane, die op 19-jarige leeftijd er zelf voor kiest om KVM te helpen."

Met nog zes speeldagen voor de boeg in de reguliere competitie rekent de rode lantaarn dus nog op het talent. "Niemand kan garanderen dat hij één, twee of geen doelpunten zal maken. Daar zal het voetbalgeluk over beslissen. Maar dat hij zijn uiterste best zal doen, daar zijn we zeker van", besluit Timmermans.

Lucas Moura van PSG naar Tottenham

Lucas Rodrigues Moura da Silva, kortweg Lucas Moura, verruilt Paris Saint-Germain voor Tottenham Hotspur. Volgens Sky Sports is bijna dertig miljoen euro gemoeid met de overgang van de 25-jarige Braziliaanse middenvelder. Moura, goed voor 35 A-caps, moet bij Tottenham nog wel medisch gekeurd worden. Hij had nog een verbintenis tot de zomer van 2019 in Parijs, maar kwam er door de ongekende aanvallende Parijse weelde nog nauwelijks in actie. In Parijs scoorde hij 45 keer in 228 matchen en won hij vier landstitels, drie Franse bekers en drie Franse ligabekers.

Club haalt Scholz, Deen tekent voor 3,5 jaar

De transfer van Alexander Scholz naar Club Brugge is rond. De Deense verdediger maakt de overstap van Standard en tekent voor 3,5 seizoenen op Jan Breydel. Scholz traint morgen al mee met de leider van de Jupiler Pro League. Scholz speelde al 144 wedstrijden in de Belgische hoogste klasse en was ook 14 keer Deens jeugdinternational.

“Ik ben al 5 jaar in België dus heb vanop de eerste rij kunnen zien dat Club Brugge een geweldige Club is", aldus Scholz op de website van Club. "Ik ben dan ook zeer blij om het team te kunnen vervoegen. Ik ken ook al enkele spelers, zo speelde ik in Lokeren nog samen met Hans Vanaken en ken ik Guillaume Hubert van mijn tijd bij Standard. Ook Ivan Leko en Rudy Cossey ken ik natuurlijk goed. Ik wou de kans om naar Brugge te komen met beide handen grijpen."

Sevilla leent Mexicaan Layun van Porto

Sevilla versterkt zich met de Mexicaan Miguel Layun. Dat heeft de Spaanse ploeg bekendgemaakt. De 29-jarige verdediger, die wel nog moet slagen voor de medische testen, komt op huurbasis over van Porto. In de overeenkomst tussen beide clubs is een aankoopoptie opgenomen.

Layun is sinds 2016 eigendom van Porto, nadat hij het seizoen voordien door Watford werd uitgeleend aan de Portugese topclub. De laatste maanden paste hij minder in de plannen van Porto-coach Sergio Conceiçao. De Mexicaan hoopt nu op speelminuten bij Sevilla om zo zijn plaats in de selectie voor het WK van komende zomer in Rusland veilig te stellen. De linksback, vier doelpunten in zestig interlands, verdedigde eerder al de kleuren van zijn land op het WK 2014 en de Confederations Cup 2017.

Sevilla staat momenteel op de zesde plaats in de Primera Division. Het team uit Andalusië telt 33 punten.

Lukas Marecek keert terug naar België

De Tsjech Lukas Marecek (27) zal opnieuw te zien zijn op de Belgische velden. De verdedigende middenvelder ruilt Sparta Praag voor Lokeren. Dat hebben beide clubs bekendgemaakt. Bij de Oost-Vlamingen zette Marecek zijn handtekening onder een contract van 3,5 jaar.

Marecek stond van 2010 tot 2013 onder contract bij Anderlecht, dat hem een seizoen uitleende aan het Nederlandse Heerenveen. In het Astridpark kon hij zich niet helemaal doorzetten. Paars-wit liet hem uiteindelijk terugkeren naar zijn vaderland. Bij Sparta Praag, dat vorige week Nicolae Stanciu overnam van Anderlecht, speelde Marecek 145 wedstrijden.

"We vonden hem al lang een interessante speler, maar deze keer hebben we wat meeval gehad", aldus sportief directeur Willy Reynders. "Hij is een verdedigende middenvelder die ook heel wat gestalte aan de ploeg toevoegt (1m82, nvdr.). Bovendien heeft hij tonnen ervaring en kent hij de Belgische competitie door en door. Ongetwijfeld een aanwinst. We hebben trouwens enkel goede ervaringen met Tsjechische spelers (onder anderen Jan Koller en Daniel Zitka, nvdr.)."

Lokeren staat na 24 speeldagen met 27 punten op de dertiende plaats in de Jupiler Pro League.

Fransman Laporte kan na betaling vertrekclausule Athletic Bilbao verlaten

De Franse verdediger Aymeric Laporte mag Athletic Bilbao verlaten, nadat zijn vertrekclausule van 65 miljoen euro betaald is. Dat heeft de Spaanse club vandaag gemeld. Naar verluidt staat de 23-jarige Laporte erg dicht bij een overgang naar Manchester City.

"Ik wil iedereen bedanken voor alles wat jullie me gegeven hebben", laat Laporte in een afscheidsboodschap weten. "Ik kwam bij de club aan als adolescent en heb me gevormd als mens en voetballer. Ik verlaat een unieke club die ik nooit zal vergeten."

Laporte kwam in 2010 in de jeugd van Athletic Bilbao terecht, en speelde sinds 2012 voor het eerste elftal. Momenteel zou hij in de belangstelling staan van Manchester City dat, onder meer door de blessuregevoeligheid van Vincent Kompany, verdedigende versterking kan gebruiken. Het team waar ook nog Kevin De Bruyne voetbalt voert de Premier League ruim aan en treft in de achtste finales van de Champions League het Zwitserse Basel.

Club leent jonge middenvelder uit aan Telstar

Club Brugge heeft zijn kern wat afgeslankt. Blauw-zwart meldt op zijn website immers dat de 18-jarige middenvelder Senne Lynen tot het einde van het seizoen uitgeleend wordt aan de Nederlandse tweedeklasser Telstar. De club uit Velsen-Zuid kon wel geen aankoopoptie bedingen op het jeugdproduct van blauw-zwart.

Ex-speler van Lokeren Galitsios trekt naar Moeskroen

Georgios Galitsios heeft bij Excel Moeskroen zijn handtekening gezet onder een contract tot het einde van het seizoen, met optie voor een extra jaar. Dat heeft het nummer 11 uit de Jupiler Pro League maandag gemeld.

De 31-jarige Griekse rechtsachter zat zonder club sinds zijn vertrek bij Lokeren eind vorig seizoen. Hij speelde van 2011 tot 2017 183 wedstrijden voor de Oost-Vlamingen. In 2012 en 2014 veroverde Galitsios met Lokeren de Beker van België. Voorheen speelde hij in Griekenland voor Larissa, Olympiakos en Panionios.

Vrijdag won Excel Moeskroen met 0-2 van KV Mechelen. De Henegouwers zijn elfde in de stand met 29 punten na 24 speeldagen. Het team van Mircea Rednic ontvangt zaterdag Genk.

Batshuayi naar Dortmund, Giroud naar Chelsea?

De transfer van Pierre-Emerick Aubameyang naar Arsenal helemaal rond. De Gunners betalen meer dan 60 miljoen voor de spits. Borussia Dortmund wil zich na de verkoop van 'Auba' versterken met Michy Batshuayi (24) van Chelsea. Onderhandelingen over een uitleenbeurt lopen met Chelsea, maar een finale beslissing is er nog niet. De kampioen moet eerst een andere spits vinden. De onderhandelingen met AS Roma over Edin Dzeko zitten muurvast. Chelsea focust zich nu op Olivier Giroud van Arsenal. De Fransman stond bovenaan op het lijstje van Dortmund, maar zijn familie wil in Londen blijven. Hij kan bij Chelsea de pinchhitter-rol gaan vervullen. Batshuayi was rond met Sevilla over een uitleenbeurt, maar ziet Dortmund helemaal zitten.

Transfer Hanni naar Spartak Moskou is rond, Morioka naar Anderlecht?

De transfer van Sofiane Hanni naar Spartak Moskou is rond. De Franse Algerijn stapte deze ochtend het vliegtuig op om zijn medische testen af te leggen in Rome en zette zonet ook zijn handtekening onder een contract. Ondertussen zitten ze ook bij Anderlecht niet stil. Daar willen ze Ryota Morioka wegplukken bij Waasland-Beveren. De Japanner is de gedroomde opvolger voor Hanni. Morioka heeft Waasland-Beveren alvast laten weten dat hij graag naar Anderlecht wil.

Club Brugge stelt Matej Mitrovic voor

Club Brugge strikt een nieuwe verdediger. Matej Mitrovic heeft zonet zijn handtekening gezet in Brugge. De verdediger wordt tot het einde van het seizoen geleend van Besiktas. Club heeft ook een aankoopoptie te pakken.

Genk ontbindt contract van Laszlo Köteles

Laszlo Köteles maakt geen deel meer uit van KRC Genk. Het contract van de Hongaarse doelman is in onderling overleg ontbonden, zo laten de Limburgers vandaag weten. Köteles (33) tekende in de zomer van 2009 voor Genk. In zijn eerste seizoen haalde hij samen met de club een ticket voor de Europa League na barragewedstrijden tegen de Limburgse rivalen van STVV. Na een seizoen als tweede doelman na Thibaut Courtois (in 2010-2011), ontpopte Köteles zich opnieuw tot vaste waarde tussen de Genkse palen en groeide er uit tot een echte publiekslieveling.

Vorig seizoen werd Köteles uitgeleend aan Waasland-Beveren. De Hongaar keerde afgelopen zomer terug naar de Limunus Arena maar daar verloor hij de concurrentiestrijd met onder meer Danny Vukovic.

Köteles speelde 191 wedstrijden in het shirt van Genk. Hij werd met de Limburgers kampioen in 2011 (als bankzitter) en bekerwinnaar in 2013.

"Wij bedanken Laszlo voor zijn tomeloze inzet voor KRC Genk en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière", meldt Genk.

Michael Krohn-Dehli ruilt Sevilla voor Deportivo

De Deense middenvelder Michael Krohn-Dehli zet zijn carrière verder bij de Spaanse eersteklasser Deportivo La Coruna. Hij verlaat, als hij de medische keuring doorstaat, reeksgenoot FC Sevilla. Krohn-Dehli (34) was jarenlang in de Nederlandse Eredivisie aan de slag bij RKC, Ajax en Sparta. Hij heeft ook een verleden in eigen land bij Bröndby en bij het Spaanse Celta Vigo. Bij die laatste club werd de 57-voudig international door Sevilla weggeplukt in de zomer van 2015.

Bij Los Rojiblancos (de wit-roden) was de Deen een vaste waarde, tot hij in april 2016 zijn knieschijf ontwrichtte in de halve finale van de Europa League tegen Shakhtar Donetsk. Door die blessure zag hij het seizoen 2016-2017 bijna volledig de mist ingaan. Dit seizoen mocht hij dertien keer opdraven in de competitie, waarvan zes keer in de basis. In totaal speelde Krohn-Dehli 68 matchen voor Sevilla. Hij maakte daarin vijf goals en deelde negen assists uit.

Bij Deportivo, de nummer 18 in de Primera Division, moet de middenvelder mee voor het behoud zorgen. Sevilla staat zesde.

Zlatan op weg naar LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic staat op het punt om Europa te verlaten. Volgens ESPN zou de Zweed in gesprek zijn met LA Galaxy. De deal is nog niet rond benadrukt het mediabedrijf, maar het zou een vervolg zijn van de gesprekken die vorig jaar ook al werden gevoerd. Toen raakte de spits van Manchester United echter zwaar geblesseerd aan zijn knie, waardoor de deal werd afgeblazen.

De deal zou dichterbij dan ooit zijn, zo meldt een bron aan ESPN.

Lokeren haalt Ecuadoraans toptalent

Sporting Lokeren staat op het punt een toptransfer te realiseren. De Wase club is rond met José Francisco Cevallos Jr., een 23-jarige Ecuadoraanse international. Zaak is om de papiermolen rond het nummer 10 vóór woensdagnacht - dan sluit de wintermercato - rond te krijgen. Cevallos speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 191 wedstrijden bij tienvoudig kampioen LDU Quito. Als 17-jarige deed hij ook twee jaar ervaring op bij de U19 van Juventus. Op Daknam ligt een contract voor 4,5 jaar klaar. Morgen arriveert hij normaal in ons land en wordt hij medisch gekeurd. Cevallos kon ook naar Mexico en de Argentijnse topclub Independiente, maar wil graag doorbreken in Europa. (MVS)

Verdediger van Besiktas vandaag van Club?

Als alles volgens plan verloopt, legt Club Brugge vandaag de beoogde Matej Mitrovic (24) vast tot het einde van het seizoen. De verdediger van Besiktas reisde afgelopen weekend naar Brugge, waar hij zijn medische test reeds heeft afgelegd. Club heeft al een akkoord met de Turkse landskampioen over een uitleenbeurt tot juni en hoopt ook vandaag de laatste details met de Kroatische international uit te klaren. Club bedong geen aankoopoptie in het huurcontract van Mitrovic, die bij Besiktas voorlopig niet definitief mag vertrekken. Vrijdag zat de verdediger nog negentig minuten op de bank in het duel tegen Kasimpasa vooraleer hij naar Brugge reisde. (TTV)

Cercle wil Bourdin (Lierse) terughalen

Cercle Brugge is in de zoektocht naar een extra linksachter uitgekomen bij ex-speler Pierre Bourdin. De 24-jarige Fransman ruilde groen-zwart vorig seizoen voor een avontuur bij Lierse, maar zou nu zelf ook openstaan voor een terugkeer. Lierse kampt met financiële problemen - zo worden de spelers niet langer correct betaald -, toch vragen de Pallieters voorlopig een flinke som voor Bourdin. Als Lierse de vraagprijs wat laat zakken, lijkt Bourdin dus terug te keren naar de ‘vereniging’. Cercle is momenteel koploper in de tweede periode in 1B met twee punten meer dan Lierse. (TTV/PJC)