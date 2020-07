Henry knielde niet zomaar 8 minuten en 46 seconden: hoe een legendarische voetballer na een stevige uitschuiver al 15 jaar tegen racisme strijdt

Voetbal

Kneel down, speak up. Het was een krachtig signaal van Thierry Henry (42), vlak voor z'n eerste wedstrijd als hoofdcoach van Montreal Impact. Hij zat niet zomaar

. Sinds hij in 2004 een ‘stuk zwarte stront’ werd genoemd, zwijgt Henry niet meer. Geïnspireerd door Che Guevara staat de legendarische voetballer en ex-assistent-coach van de Rode Duivels al 15 jaar op de barricades tegen zijn publieke vijand, genaamd racisme. Pionier.