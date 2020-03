Heibel in het zaalvoetbal: kampioen Halle-Gooik trekt naar BAS na “ondoordachte beslissing” KBVB Redactie

07u30 0 Zaalvoetbal Voetbal Vlaanderen en zijn Waalse tegenhanger ACFF waren onverbiddelijk afgelopen vrijdag: geen amateurvoetbal meer in ons land. Kampioenen, promovendi en degradanten worden bepaald op basis van de huidige rangschikking. Een beslissing die ook geldt voor het vrouwen- en jeugdvoetbal, net als voor het Futsal, Minivoetbal en recreatieve voetbal. En in de eerste klasse van het Futsal lijkt dat alvast voor heibel te gaan zorgen, want meervoudig landskampioen FP Halle-Gooik trekt naar het Belgische Arbitragehof voor Sport (BAS).

In de hoogste klasse van het zaalvoetbal is Futsal Team Charleroi zo sinds vrijdag de nieuwe landskampioen. De Carolo’s haalden tot dusver 51 punten uit 19 wedstrijden, uittredend kampioen Futsal Project Halle-Gooik strandt op een gedeelde tweede plaats met Futsal Topsport Antwerpen - zij verzamelden 46 eenheden uit 18 matchen. Charleroi mag zich volgend seizoen, voor het eerst sinds lang, ineens ook meten met de Europese zaalvoetbaltop in de Champions League.

Alleen zit het zo: in de eerste klasse van het Futsal dient de reguliere competitie eigenlijk niet om een landskampioen aan te duiden. Het opzet is dat de acht ploegen die het best presteren in de reguliere competitie een ticket krijgen voor de play-offs. In die nacompetitie vertrekken de acht deelnemers vanop nul en ze strijden in een systeem van rechtstreekse uitschakeling om de landstitel. Het bondsreglement binnen het Futsal geeft, in tegenstelling tot het amateurvoetbal op het veld, duidelijk aan dat de kampioen de winnaar van de play-offs is. Níet die van de reguliere competitie.

Ook in een situatie van overmacht dienen de reglementen toegepast te worden. Men kan niet vervallen in ondoordachte beslissingen Lieven Baert, manager FP Halle-Gooik

Om de verwarring helemaal compleet te maken, besliste de KBVB om in tweede klasse geen stijgers en in eerste klasse geen dalers aan te duiden. Normaal gezien worden deze bepaald via play-downs: de kampioenen en de runners-up van de drie reeksen in tweede klasse (zes teams in totaal dus) maken samen met de voorlaatste en de laatste uit de eerste klasse onderling uit welke twee ploegen het jaar nadien op topniveau mogen uitkomen. De verklaring van de KBVB hiervoor: geen eindrondes betekent geen stijgers of dalers. Maar de kampioen in eerste klasse werd dus wél aangeduid – zónder het spelen van een eindronde.

Ter vergelijking: in Portugal, een toch toonaangevend futsalland, werd in dezelfde omstandigheden beslist om geen stijgers, geen dalers maar ook geen kampioen aan te duiden.

FP Halle-Gooik, dat zich de voorbije vijf jaar telkens tot landskampioen kroonde, liet alvast weten niet akkoord te gaan. De Pajotters trekken naar het BAS, zo bevestigt manager Lieven Baert aan onze redactie. “Het is duidelijk dat geen enkele sport boven de gezondheid van mensen, spelers, supporters gaat. Dat is overmacht. Maar ook in een situatie van overmacht dienen de reglementen toegepast te worden. Men kan niet vervallen in ondoordachte beslissingen”, klinkt het.