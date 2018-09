Hazard twintig keer op één gezet in verkiezing Speler van het Jaar: wie stemde op wie? DMM

25 september 2018

10u08 4 Voetbal Eden Hazard en bondscoach Roberto Martínez waren unaniem in hun beslissing: Luka Modric was de beste speler van het afgelopen seizoen. 29,05 procent van de stemgerechtigden volgde gisteren dat oordeel op de uitreiking van de FIFA Speler van het Jaar. Maar wie stemde op wie? En vanuit welke hoek kregen de Belgen hun stemmen?

Luka Modric dus. Hij is na een stemming bij de verschillende kapiteins en bondscoaches van alle FIFA-landen verkozen tot Speler van het Jaar. Ook Eden Hazard opteerde voor Modric. Naast de Kroaat koos de aanvoerder van de Rode Duivels voor de Franse wereldkampioenen Raphaël Varane (Real Madrid) en Kylian Mbappé (PSG) in zijn top drie. Ook Roberto Martínez zette Varane op twee, maar koos op drie voor Lionel Messi.

Eden Hazard: 1. Luka Modric - 2. Raphael Varane - 3. Kylian Mbappé

Roberto Martínez: 1. Luka Modric - 2. Raphael Varane - 3. Kylian Mbappé

Hazard twintig keer op één

Dat voor de stemmen van Belgische kant. Aan inkomende zijde kreeg Hazard de nummer één plaats toebedeeld van onder meer Chancel Mbemba en Manuel Neuer. Ook de aanvoerders van Wit-Rusland, Bolivië, Chinees Taipei, Malta, Panama, Peru, Tanzania en Thailand kozen voor de aanvaller van Chelsea.

Naast tien aanvoerders wisten ook verschillende bondscoaches de voetbalkwaliteiten van Hazard te waarderen. Zo stemden de trainers van Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Gambia, Guam, Irak, Madagascar, Mexico, Nepal en Vietnam allemaal ten gunste van onze landgenoot. In totaal kwam de dribbelaar zo 20 keer op de eerste plaats te staan. Goed voor een zevende plaats in de eindstand.

De Bruyne negen keer op één

In de eindstand werd Hazard op de voet gevolgd door Kevin De Bruyne. De spelverdeler van Manchester City belandde gisteren op een achtste plaats en had dat onder meer te danken aan de nummer één-plaatsen die hij kreeg van de aanvoerders van Schotland en de Dominicaanse Republiek. De trainers van Chili, Guatemala, Kirgizië, Malawi, Nederland, Zweden en Zambia kozen ook voor KDB als hun Speler van het Jaar.

Messi stemt op Ronaldo, Modric op Varane

Op wie stemden de pretendenten nu zelf? Winnaar Luka Modric koos voor Real-ploegmaats Varane en Ronaldo op respectievelijk één en twee. Antoine Griezmann kreeg de derde plaats toebedeeld. Ook Cristiano Ronaldo zette Raphael Varane op één en Griezmann op drie. Modric kreeg van de Portugees een stek op plaats twee. Lionel Messi had van zijn kant dan weer nog een puntje over voor Cristiano Ronaldo. De Portugees bekleedde in Messi's top drie de derde plaats achter Modric en Mbappé.

Cristiano Ronaldo: 1. Raphael Varane - 2. Luka Modric - 3. Antoine Griezmann

Lionel Messi: 1. Luka Modric - 2. Kylian Mbappé - 3. Cristiano Ronaldo

Luka Modric: 1. Raphael Varane - 2. Cristiano Ronaldo - 3. Antoine Griezmann

Harry Kane: 1. Cristiano Ronaldo - 2. Lionel Messi - 3. Kevin De Bruyne

Manuel Neuer: 1. Eden Hazard - 2. Luka Modric - 3. Raphael Varane

Virgil Van Dijk: 1. Mohamed Salah - 2. Kevin De Bruyne - 3. Kylian Mbappé

Aleksandar Kolarov: 1. Lionel Messi - 2. Kevin De Bruyne - 3. Luka Modric

Henrikh Mkhitaryan: 1. Luka Modric - 2. Kylian Mbappé - 3. Cristiano Ronaldo

Edin Dzeko: 1. Luka Modric -2. Mohamed Salah - 3. Cristiano Ronaldo

Giorgio Chiellini: 1. Cristiano Ronaldo - 2 Luk Modric - 3. Mohamed Salah

Robert Lewandowski: 1. Luka Modric - 2. Raphael Varane - 3. Kylian Mbappé

Eindstand

1.Luka Modric 29,05 % van de stemmen

2.Cristiano Ronaldo 19,08 %

3.Mohamed Salah 11,23 %

4.Kylian Mbappé 10,52 %

5.Lionel Messi 9,81 %

6.Antoine Griezmann 6,69 %

7.Eden Hazard 5,65 %

8.Kevin De Bruyne 3,54 %

9.Raphael Varane 3,45 %

10.Harry Kane 0,98 %