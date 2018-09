Hazard schrijft geschiedenis, 'dieptepunt' Barcelona en Real Madrid als grote slokop: de elf leukste weetjes van het wereldelftal MH

25 september 2018

07u49

Bron: FIFPro 0 Voetbal Met Eden Hazard pronkte er gisteren voor de allereerste keer een Belg in de FIFA FIFPro World 11 - het wereldelftal, zeg maar. 11 opvallende weetjes over het samengestelde team.

• Lionel Messi en Cristiano Ronaldo werden voor de twaalfde opeenvolgende keer opgenomen in het wereldelftal. Daarmee delen ze het record.

• Sergio Ramos werd voor de negende keer geselecteerd. De kapitein van Real Madrid evenaart zo het totaal van Andrés Iniesta.



• Dani Alves volgt als vijfde in het wereldelftal met 8 selecties. Marcelo (5) en Modric (4) doen ook hun duit in het zakje.

• Dani Alves, Marcelo, Lionel Messi, Luka Modric, Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo werden allen voor de vierde opeenvolgende keer opgenomen in het wereldelftal.

• Andrés Iniesta is één van de vijf spelers die niet terugkeert in het wereldelftal. Waren er vorig jaar nog bij, maar dit jaar niet: Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci, Toni Kroos en Neymar. Van dat vijftal was Kroos het dichtst bij een nieuwe selectie. Al ontving de Duitser 1.560 stemmen minder dan Eden Hazard.



• Eden Hazard is de eerste Belg ooit die het wereldelftal haalt.

• Kylian Mbappé (19) is de jongste speler in het wereldelftal. Tot gisteren was Lionel Messi recordhouder. De Argentijn schaarde zich in het seizoen 2006/2007 voor het eerst in de selectie - net vóór zijn 20e verjaardag.

• Luka Modric -ook verkozen tot FIFA-voetballer van het jaar- ontving de meeste stemmen van alle spelers. Liefst 20.473 voetballers selecteerden hem voor het wereldelftal. Daarnaast staan nog vier spelers die het voorbije seizoen het shirt van Real Madrid droegen in de top zes: Marcelo (2e), Cristiano Ronaldo (3e), Sergio Ramos (4e) en Raphaël Varane (6e). 'De Koninklijke' is zo hofleverancier. Lionel Messi (5e) vervolledigt de top zes.

• Lionel Messi is de enige Barcelona-speler in het wereldelftal. Sinds de eerste editie -in 2005- stonden er nooit zo weinig spelers van de Catalaanse grootmacht in dat elftal. Toch spant Barcelona nog steeds de kroon met 49 geselecteerde spelers door de jaren heen. Real Madrid (43) en Chelsea (11) volgen.

• David De Gea is pas de eerste doelman uit de Premier League die een plek in het wereldelftal bemachtigt. Voordien waren de Serie A (Dida en Gianluigi Buffon), La Liga (Iker Casillas) en de Bundesliga (Manuel Neuer) leverancier.

• La Liga sleepte gisteren de meeste trofeeën in de wacht (6), gevolgd door de Premier League (3). Sinds de oprichting van de World 11 awards pronkt de Spaanse competitie met een straatlengte voorsprong bovenaan (94). De Engelse (27) en Italiaanse (23) competitie vervolledigen de top drie.

De FIFA FIFPro World 11

David de Gea (Spa/Manchester United) - Dani Alves (Bra/PSG), Raphaël Varane (Fra/Real Madrid), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Marcelo (Bra/Real Madrid) - Luka Modric (Kro/Real Madrid), N’Golo Kanté (Fra/Chelsea) - Eden Hazard (BEL/Chelsea), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus).