Hattrick brengt Messi naar Mister 50% bij Argentinië (al scoort hij voor Barça dubbel zo vlot) Bart Fieremans

15u44 0 EPA Voetbal Lionel Messi is nog maar eens heilig verklaard in Argentinië, na zijn hattrick waarmee hij voor zijn land in extremis een plekje veiligstelt op het WK in Rusland.

Argentinië was in de voorbije WK-kwalificatiecampagne met negentien goals op achttien wedstrijden niet bepaald goed bij schot, maar aan Messi zal het niet gelegen hebben. Door blessures en schorsing speelde hij slechts in tien WK-kwalificatieduels mee, maar scoorde daarin wel 7 goals. Met zijn hattrick tegen Ecuador dinsdagnacht brengt hij zijn totaal aantal goals voor de Albiceleste op 61 in 122 interlands, waarmee hij gemiddeld dus in exact in één op twee interlands heeft gescoord. Zeg maar Mister 50% dus. Afgemeten aan het aantal minuten dat hij op het veld stond, scoort hij voor Argentinië één goal om de 160 minuten.

AFP

Toch verbleken die cijfers nog bij zijn statistieken bij Barcelona. Alleen in de Spaanse Liga lukte hij in zijn carrière tot nu toe liefst 360 goals op 389 wedstrijden, gemiddeld dus bijna een goal (0,93) per wedstrijd. Om de 86 minuten is Messi in de Spaanse competitie trefzeker.

AFP

Het mooie slotakkoord zal de moeizame WK-kwalificatiecampagne nu wel snel doen vergeten. Ook bij de hoofdrolspeler zelf: "Ons doel is bereikt en dat is het belangrijkste", aldus Messi. "Een WK zonder Argentinië zou gek geweest zijn. Op het WK gaan we proberen het beste van onszelf te geven. Deze ploeg heeft nog ruimte om te groeien." Bondscoach Jorge Sampaoli haalde de superlatieven boven om Messi te eren: "Het voetbal is de wereldbeker aan Messi verschuldigd. Hij is de beste speler uit de geschiedenis."

REUTERS

AFP