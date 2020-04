Hannes Wolf: "Genk niet Europees? We gaan niet klagen” XC

06 april 2020

10u58

Bron: Belga/Kicker 0 Racing Genk Door het vroegtijdig beëindigen van de Jupiler Pro League vanwege de coronacrisis grijpt Racing Genk als zevende in de stand naast Europees voetbal. Trainer Hannes Wolf relativeert in het Duitse voetbalblad Kicker het missen van een Europees ticket. "Het lot is soms veel erger. Wij gaan nu niet klagen.”

Heel wat clubs beleven financieel moeilijke tijden door de gemiste inkomsten uit onder meer tv-rechten en wedstrijdrecettes. Maar volgens Hannes Wolf kan Genk financieel tegen een stootje.

"De club is in goede gezondheid. Na een tijdje komen we er wel bovenop", benadrukt de 38-jarige Duitser, die naar Dortmund terugkeerde om er bij zijn familie te zijn.

