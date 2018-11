Halle-Gooik verliest van Dobovec en grijpt naast Final Four in Champions League futsal TLB/BELGA

17 november 2018

18u53 0 Voetbal Halle-Gooik heeft in het Litouwse Alytus zijn derde en laatste groepswedstrijd in de eliteronde van de Champions League futsal verloren. Het Sloveense Dobovec haalde het met 5-4. Gonzalo Galan Carsi (2x), Diogo en Alessandro Patias scoorden voor de Belgische landskampioen.

Woensdag openden de Pajotters in groep A met een 5-2 overwinning tegen gastheer Vytis. Donderdag volgde een 4-3 nederlaag tegen de Spaanse titelverdediger Inter FS, waardoor kwalificatie voor de Final Four (25-28 april) al zo goed als uitgesloten was.

Enkel de groepswinnaar stoot immers door naar die eindronde. Inter FS, dat zijn eerste twee groepsduels won, is al zeker van poulewinst. Later op de avond speelt de Spaanse titelverdediger tegen het nog puntenloze Litouwse Vytis.